Pablo Lemus anuncia racionamiento de agua por seis meses en Guadalajara

El gobernador de Jalisco anuncia un plan de rotación en el servicio de agua durante los próximos seis meses para resolver la crisis de agua sucia en el AMG. Se construirá un acueducto sustituto Chapala-Guadalajara y la Federación pagará las obras pendientes de El Zapotillo. (Crédito: X/@PabloLemusN)

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A través de un video en redes sociales, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, dio a conocer las medidas que implementarán en el estado ante la crisis de agua potable que golpea desde hace meses a la zona metropolitana de Guadalajara.

Este 6 de octubre de 2026, el mandatario anunció que durante los próximos seis meses la ciudad operará bajo un esquema de racionamiento, con rotación en el servicio, mientras concluyen las obras que permitirán dejar de usar agua de mala calidad proveniente de la presa Las Pintas.

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La decisión llega después de que, durante la última semana, se agravara la llegada de agua sucia a miles de hogares en gran parte de la capital tapatía. Lemus sostuvo una reunión con las presidentas y presidentes municipales del Área Metropolitana de Guadalajara que integran la Junta de Gobierno del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) para revisar las causas del problema y definir una salida conjunta.

La presa Las Pintas y el viejo acueducto de Chapala, origen de la contaminación

La SIAPA anunció interconexiones en la planta potabilizadora San Gaspar este viernes 15 de noviembre. Crédito: Google Maps

El gobernador explicó que la principal causa del agua con mal aspecto está en el sistema antiguo de abastecimiento que trae líquido desde el Lago de Chapala. A lo largo del canal de Las Pintas se detectaron varias descargas irregulares que terminan en la presa del mismo nombre, por lo que desde hace meses se trabaja en eliminarlas y conducir el agua, mediante los colectores existentes, hacia la planta de tratamiento de El Ahogado.

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Según los expertos consultados por el gobierno estatal, la medida más efectiva es dejar de utilizar el agua de la presa Las Pintas y del sistema antiguo de Chapala para abastecer a la ciudad, lo que permitiría una mejora sustancial en la calidad del líquido en las próximas semanas, aunque a costa de reducir el volumen disponible.

Este diagnóstico coincide con lo que había señalado la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a mediados de julio, cuando su titular, Efraín Morales, describió el viejo acueducto de Chapala como una infraestructura con muchos años de antigüedad, sin mantenimiento y en franco deterioro.

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El propio SIAPA reforzó apenas el 4 de octubre la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle y realizó limpieza en líneas de distribución para contener la llegada de agua con olor y color, un trabajo que incluso provocó bajas presiones en la red durante esos días.

Racionamiento de agua por seis meses

Lemus calculó que el esquema de rotación en el servicio se extenderá por seis meses en una primera etapa, periodo en el que deberán concluir las obras del acueducto de desvío de La Calera y la ampliación de la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle. Con esas obras terminadas, el gobierno estatal podrá dejar de utilizar el agua de Las Pintas cuando su calidad no sea adecuada.

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Pablo Lemus señaló que la construcción del nuevo acueducto Chapala–Guadalajara es una de las obras prioritarias para garantizar el abasto de agua en la entidad.

De forma paralela, se trabajará en el saneamiento de esa misma presa y del canal que la alimenta. El gobernador fue enfático en que la solución de fondo, a largo plazo, es la construcción de un acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, cuya obra tomaría alrededor de dos años y que ya cuenta con el aval de la Conagua.

Entre los puntos que Lemus presentó como ejes del plan se encuentran:

La presentación esta semana, ante el Congreso del Estado, de la iniciativa para definir el esquema financiero del acueducto sustituto;

La conclusión de las obras pendientes en el sistema El Zapotillo, en la cuenca del Río Verde, que opera actualmente al 45% de su capacidad;

Un acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum para que esas obras del Zapotillo sean ejecutadas y pagadas por la Federación;

La garantía de que ninguna de estas acciones representará un incremento en las tarifas del SIAPA ni implicará privatización o deuda pública.

El antecedente del reclamo a la Federación y el cruce con Sheinbaum

El anuncio se da luego de meses de tensión entre el gobierno estatal y el federal por el financiamiento de las obras hídricas en Jalisco. El 13 de julio, Lemus había acusado que no había recibido “cero pesos, cero centavos” de la Federación para ningún proyecto de infraestructura en el estado, ni para carreteras ni para obras hidráulicas.

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Un día después, Sheinbaum respondió desde Palacio Nacional que el gobernador debía “asumir su responsabilidad respecto al tema del agua” y sugirió que, si quería colaborar, lo mejor era hacerlo mediante una llamada directa y no a través de declaraciones públicas.

La mandataria recordó además que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se construyó la presa El Zapotillo para abastecer a la zona metropolitana de Guadalajara.

En ese mismo momento, Lemus había informado que el gobierno estatal destinaría recursos propios -2 mil 500 millones de pesos para la ampliación de la planta y casi mil millones de pesos adicionales para el bypass— mientras llegaba o no el apoyo federal.

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Lemus cerró su mensaje señalando que la mesa de trabajo con los municipios del Área Metropolitana sesionará de forma permanente para revisar los avances del plan y tomar decisiones ante cualquier eventualidad que se presente durante los próximos seis meses de racionamiento.