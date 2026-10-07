México

Timbiriche, la serie que nadie autorizó: cuándo se estrena y qué consecuencias legales podría enfrentar

El caso de Sasha Sokol añade un elemento particularmente delicado para Vix

Un hombre con barba, gafas y camisa de cuadros abraza a una mujer de cabello oscuro que apoya su cabeza sobre él
Osvaldo Benavides y Macarena García en una escena de la serie. (Instagram: Vix)
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La historia de Timbiriche llegará a ViX esta semana, pero lo hará rodeada de una controversia que sus protagonistas originales ya hicieron pública. Sasha Sokol, Benny Ibarra, Alix Bauer, Mariana Garza, Diego Schoening y Erik Rubín se deslindaron de la producción y aseguraron que nunca participaron en su creación ni autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad.

La serie es una ficción inspirada en hechos reales y reconstruye el nacimiento y ascenso del grupo juvenil, pero también aborda episodios relacionados con sus integrantes. El caso de Sasha Sokol y Luis de Llano es, según el productor Pablo Cruz, la “columna vertebral” de la historia.

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¿Cuándo se estrena la serie de Timbiriche?

Timbiriche tendrá una presentación especial el jueves 8 de octubre por Las Estrellas, después del noticiero. Un día después, el viernes 9, ViX estrenará los dos primeros episodios a las 19:00 horas, tiempo de Ciudad de México.

La producción tendrá ocho capítulos y posteriormente liberará un episodio nuevo cada viernes. ViX la presenta como una ficción construida a partir de una investigación periodística sobre hechos reales.

Nueve jóvenes vestidos con ropa elegante posan alineados frente a un letrero luminoso con la palabra Timbiriche
Los integrantes del elenco posan en un escenario frente a un letrero de neón con el nombre Timbiriche durante un evento mediático. (Infobae México/Selene Miranda)

¿Por qué los integrantes de Timbiriche rechazaron la serie?

Los seis artistas publicaron un comunicado conjunto en el que marcaron distancia del proyecto.

“Ninguno de nosotros participó en la creación de esta serie ni fuimos consultados sobre las historias que en ella se cuentan. Tampoco autorizamos el uso de nuestra imagen, voz o identidad”, señalaron.

También cuestionaron que una ficción pueda mezclar acontecimientos reales con situaciones inventadas cuando los personajes están basados en personas que siguen vivas.

“Reconocemos la libertad creativa, pero existe una enorme diferencia entre inspirarse en una época y construir una ficción alrededor de personas reconocibles y vivas, sin haberlas escuchado ni involucrado”, añadieron.

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La respuesta de la producción ha sido distinta. Pablo Cruz explicó que el equipo investigó información pública y la utilizó para construir su propia interpretación. Sobre la autorización de Sasha Sokol para abordar su historia, el productor respondió: “No hay nada legal aquí”.

Documento de texto con el logotipo de Timbiriche en la parte superior y un mensaje firmado por Alix, Diego, Mariana, Erik, Benny y Sasha
Los integrantes del grupo Timbiriche expresan en un comunicado que no participaron ni autorizaron la producción de la serie sobre su historia en la plataforma ViX. (Comunicado Timbiriche)

¿Qué consecuencias legales podría enfrentar la productora?

La controversia no significa, por sí sola, que ViX o la productora hayan cometido un delito. Las posibles consecuencias dependerán del contenido concreto de los episodios y de los derechos que eventualmente se consideren afectados.

En México existen vías civiles relacionadas con daño moral, que pueden involucrar afectaciones al honor, reputación, vida privada o integridad de una persona.

Además, tratándose de una mujer, la legislación contempla la violencia mediática cuando un contenido difundido por medios causa determinados daños y afecta derechos protegidos. La ley también prevé medidas para retirar o bloquear contenidos en casos de violencia digital o mediática, aunque su aplicación dependería de las circunstancias específicas.

Luis de Llano enfrenta arresto tras incumplir sentencia a favor de Sasha Sokol.
Luis de Llano enfrenta arresto tras incumplir sentencia a favor de Sasha Sokol.

El caso de Sasha Sokol añade un elemento particularmente delicado. La Suprema Corte confirmó en 2025 la sentencia civil contra Luis de Llano por los hechos denunciados por la cantante cuando era menor de edad, resolución que incluyó reparación del daño y una disculpa pública.

Por ello, una eventual demanda contra la serie no estaría determinada simplemente por utilizar el nombre o representar a una persona. El contenido, la forma en que se narren los hechos, las afirmaciones presentadas como verdaderas y la posible afectación a derechos de personalidad serán elementos centrales.

La serie llegará al público el 9 de octubre y, con ella, comenzará también la prueba más importante para ViX: qué tan lejos puede llegar una ficción basada en personas reales sin convertir la pantalla en un nuevo frente legal.

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