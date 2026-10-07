México

Ivonne Ortega se enoja tras pregunta de la prensa sobre si Grecia Quiroz será candidata de MC: “Es una víctima”

Integrantes de Movimiento Ciudadano e independientes presentan un punto de acuerdo para que la FGR atraiga el caso de Carlos Manzo

Integrantes de la bancada de Movimiento Ciudadano participan en una conferencia de prensa realizada en la Cámara de Diputados. Durante la intervención ante los medios de comunicación, legisladores de la LXVI Legislatura, entre ellos Ivonne Ortega, comparten un mensaje desde el pódium institucional rodeados por miembros del grupo parlamentario.
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La diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco se molestó luego de que la prensa cuestionara a Grecia Quiroz acerca de su asistencia a la Cámara de Diputados con el respaldo de legisladores de Movimiento Ciudadano (MC) porque el partido busca que la alcaldesa de Urapan sea su candidata para la gubernatura en Michoacán en las elecciones de 2027. Durante la conferencia de prensa donde Ortega respondió:

“No ofenda, no va la pregunta, no va a haber más preguntas si son de este tipo”, advirtió y después se alejó de la conferencia, mientras que la prensa le subrayó que los legisladores, desde su calidad de funcionarios públicos, tienen la responsabilidad de responder.

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La conferencia se dio en el marco de la presentación de un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de la República (FGR) a que atraiga la investigación de este caso por la diputada independiente Guadalupe Araceli Mendoza Arias y Quiroz, respaldadas por simpatizantes del Movimiento del Sombrero y legisladores de MC, como Laura Ballesteros.

Mendoza Arias, dijo que la molestia de la diputada Ivonne Ortega se debía a que Grecia Quiroz asistió al Congreso de la Unión en carácter de víctima a exponer su petición a la FGR y a la presidenta Claudia Sheinbaum, no por cuestiones políticas.

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“Se molestó la diputada Ivonne, porque acaba de repetir nuestra líder, Grecia, que ella viene aquí en calidad de una víctima. No vino, lo acaba de comentar aquí, por eso es que su pregunta, eh, por eso se incomodó. Ella viene por una amistad, por un cariño que se le tiene, porque los compañeros de Movimiento Ciudadano les duele lo que sucedió y no es nada más con ella, ya lo comentó, está en todo el país este tema (...)”

“Entonces, no, la pregunta que usted hace es política, es una pregunta política, es una pregunta electoral. Entonces, ahorita no van esas preguntas, porque estamos con un tema muy delicado, en donde queremos que se esclarezca, lo de Carlos Manzo y que la FGR nos apoye en ese sentido. Es a lo que viene nuestra líder. Por eso pasó lo que pasó ahorita con la diputada”, justificó.

Quiroz hizo un llamado a la presidenta y a la fiscal, Ernestina Godoy, señalando que su presencia en el Congreso de la Unión era como víctima y no como presidenta municipal de Uruapan: “Vengo como una mujer que perdió a su compañero, vengo representando a mis hijos de dos y tres años que perdieron a su padre”.

Grecia Quiroz agradece el apoyo de MC

Durante su participación, la alcaldesa de Uruapan sostuvo que el acompañamiento de MC, es por empatía y no como acto político. Reiteró que ella es la líder del Movimiento del Sombrero, que inició su esposo Carlos Manzo.

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