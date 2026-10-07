Gelatina de cajeta y fresa: el postre cremoso que combina dos sabores irresistibles

Una gelatina de cajeta y fresa moldeada en dos capas se exhibe servida en un plato blanco junto a frutas frescas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La gelatina de cajeta y fresa es una opción perfecta para quienes buscan un postre casero con una combinación de sabores que funciona especialmente bien: la intensidad dulce de la cajeta junto con el toque fresco y ligeramente ácido de las fresas. Su apariencia en capas también la convierte en una alternativa atractiva para servir después de una comida.

Además de ser sencilla de preparar, esta receta permite jugar con la presentación. Las fresas pueden distribuirse dentro de la gelatina para conseguir un efecto más vistoso, mientras que la mezcla de cajeta aporta una textura cremosa que contrasta con la parte frutal.

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El resultado es un postre frío, suave y colorido que puede prepararse con anticipación. Solo será necesario respetar los tiempos de refrigeración para conseguir que cada capa tenga la consistencia adecuada antes de incorporar la siguiente.

Ingredientes y preparación de la gelatina de cajeta y fresa

Una gelatina de dos capas elaborada con cajeta y fresa reposa sobre un plato blanco junto a varias frutas frescas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1 litro de leche

1 taza de cajeta

4 cucharadas de grenetina sin sabor

½ taza de agua fría

1 taza de fresas frescas

½ taza de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

½ taza de agua caliente

Preparación

Lava y desinfecta las fresas. Retira las hojas y córtalas en trozos pequeños. Reserva algunas enteras o en mitades para decorar. Hidrata la grenetina en la ½ taza de agua fría y déjala reposar durante unos minutos. Calienta la leche junto con la cajeta, el azúcar y la vainilla a fuego bajo. Mezcla hasta que la cajeta se integre por completo, sin dejar que la preparación hierva. Disuelve la grenetina hidratada con la ½ taza de agua caliente. Incorpórala a la mezcla de leche y cajeta y revuelve hasta integrar. Vierte una parte de la mezcla en un molde y refrigera hasta que comience a cuajar. Coloca los trozos de fresa sobre la primera capa y agrega el resto de la mezcla de cajeta. Refrigera durante al menos cuatro horas o hasta que la gelatina esté completamente firme. Desmolda con cuidado y decora con las fresas reservadas antes de servir.

El secreto para conseguir una gelatina con buena textura

Una gelatina de dos capas de cajeta y fresa se presenta en un plato decorado con fresas frescas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los puntos importantes está en trabajar correctamente la grenetina. Hidratarla antes de incorporarla permite que se integre mejor y ayuda a conseguir una consistencia firme, pero agradable al momento de comer.

También es importante evitar que la leche con cajeta hierva. El objetivo es calentarla lo suficiente para integrar los ingredientes, pero conservar una mezcla uniforme antes de añadir la grenetina.

El tiempo de refrigeración tampoco debe pasarse por alto. Si la primera capa todavía está demasiado líquida cuando se incorporan las fresas o la siguiente mezcla, los elementos pueden moverse y perderse el efecto de capas.

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Así puedes darle un toque especial al postre

Una gelatina de dos capas elaborada con cajeta y fresa se presenta servida en un plato junto a frutas frescas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presentación puede convertirse en uno de los grandes atractivos de esta gelatina. Un molde transparente permite apreciar las fresas y las distintas tonalidades de la preparación, mientras que un molde tradicional facilita obtener porciones uniformes al momento de servir.

Para una apariencia más llamativa, puedes colocar algunas fresas en los bordes del molde antes de añadir la mezcla, siempre procurando que queden bien distribuidas. También puedes reservar fruta fresca para colocarla encima justo antes de llevar el postre a la mesa.

La combinación de cajeta y fresa hace que esta gelatina tenga un perfil dulce y frutal sin necesidad de añadir demasiados elementos. Servida bien fría, puede convertirse en una alternativa sencilla para una reunión, una comida familiar o simplemente para tener un postre listo en el refrigerador. Además, su textura suave y su presentación en capas pueden darle un aspecto especial a la mesa, sin requerir técnicas complicadas ni demasiado tiempo de preparación.

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