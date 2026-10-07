Fuerza Aérea Mexicana compra otro avión Hércules: Embajada de EEUU celebra la adquisición

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La Embajada de Estados Unidos en México felicitó a Lockheed Martin y a la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) por la adquisición de un segundo avión de transporte táctico C-130J Super Hércules. Lo hizo a través de su cuenta oficial de X, donde calificó el hecho como “otro logro” de la alianza estratégica entre ambos países.

En su mensaje, la sede diplomática sostuvo que la compra fortalece los vínculos comerciales y la cooperación bilateral en materia de seguridad regional. El mensaje incluyó la etiqueta #AliadosEnComercio.

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Lo que se sabe de la adquisición

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Lockheed Martin informó el 23 de septiembre de 2026 que la FAM anunció recientemente la compra de un segundo C-130J-30 Super Hércules, y que esta se suma a la primera, dada a conocer en enero de 2026. Con ese primer anuncio, México se convirtió en la primera nación de América Latina en incorporarse a la flota global de este modelo.

Según el medio especializado Air Data News, el segundo pedido llegó apenas ocho meses después de la primera aeronave.

En los materiales consultados no se precisan el monto de la operación ni las fechas de entrega.

¿Por qué México renueva su flota Hércules?

FOTO DE ARCHIVO. Sse puede ver un cartel en la sede central de la empresa Lockheed Martin, ubicada en Ampthill, cerca de Bedford, Gran Bretaña, el 9 de junio de 2016. REUTERS/Peter Nicholls

La FAM es operadora histórica de esta familia de aviones. De acuerdo con Air Data News:

Adquirió diez C-130A en la década de 1980 y después sumó un L-100-30, aeronaves C-130E/H y C-130K que habían pertenecido a la Real Fuerza Aérea británica.

Hoy conserva solo tres Hércules de generaciones anteriores: un L-100-30 y dos C-130K-30, asignados al Escuadrón Aéreo 302 en la Base Aérea de Santa Lucía.

Lockheed Martin describe el proceso como una recapitalización de la flota y señala que el C-130J-30 es una versión alargada que agrega 15 pies (unos 4.6 metros) de espacio de carga.

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Ficha técnica del C-130J-30

A U.S. Air Force Lockheed C-130J-30 Hercules transport aircraft lands at Jasionka Airport near Rzeszow, Poland February 4, 2022. Patryk Ogorzalek/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. POLAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN POLAND.

Según los datos publicados por Air Data News y The Defense Post, el avión ofrece lo siguiente:

Capacidad de carga: unas 20 toneladas métricas, dependiendo de la misión y las condiciones.

Propulsión: turbohélices Rolls-Royce AE 2100D3 con hélices compuestas de seis palas.

Transporte: ocho palés, hasta 128 soldados o 92 paracaidistas.

Velocidad: unos 660 kilómetros por hora a 6,706 metros de altura.

Competencia con el Embraer C-390

El avión militar C-390 Millennium de Embraer en la sede de la empresa en Sao Jose dos Campos, Brasil, el 18 de junio de 2024. REUTERS/Gabriel Araujo

La decisión se tomó tras evaluar alternativas. Según Air Data News, la FAM optó por el C-130J-30 sobre opciones como el Embraer C-390 Millennium. El portal señaló que el C-130J había perdido terreno frente al C-390 en varias licitaciones internacionales, y que Embraer era visto como un contendiente fuerte tras un contrato con el gobierno mexicano por 20 aviones E2 para Mexicana de Aviación.

De acuerdo con ese medio, la elección permite a la FAM conservar la experiencia, la infraestructura y la logística acumuladas durante más de cinco décadas de operación de Hércules. Lockheed Martin, por su parte, indicó que el modelo fue elegido por continuidad operativa y servicio comprobado.

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¿Qué dijo Lockheed Martin?

Trish Pagan, vicepresidenta de Movilidad Aérea y Misiones Marítimas de la empresa, afirmó que el C-130J es la columna vertebral del transporte aéreo mundial. Añadió que la inversión de México refleja confianza en una plataforma con interoperabilidad con fuerzas estadounidenses y aliadas.

La compañía informó que hay más de 560 aeronaves C-130J en operación en 24 países. Entre los usuarios del C-130J-30 figuran, según The Defense Post, Australia, Indonesia, Nueva Zelanda y Estados Unidos.

Un respaldo diplomático a la compra

El mensaje de la Embajada ubica la operación dentro de la relación bilateral en seguridad y comercio. La sede diplomática no detalló el esquema de financiamiento ni si la adquisición se realizó mediante un mecanismo gubernamental específico.

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