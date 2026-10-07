México

Colegio de Bachilleres plantel 5 continua con la suspensión de actividades tras agresiones contra estudiantes

Comunidad estudiantil y familiares exigieron mayor seguridad, vigilancia y mejores condiciones dentro y fuera del plantel ubicado en Tlalnepantla

Colegio de Bachilleres Plantel 05 Satélite.
Suspensión de clases en el Colegio de Bachilleres Plantel 05 Satélite (redes)
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El Colegio de Bachilleres plantel 5 suspenderá actividades académicas por tercer día consecutivo este miércoles 7 de octubre, luego de las agresiones y actos vandálicos registrados el viernes 2 de octubre contra estudiantes dentro de las instalaciones, ubicadas en el fraccionamiento Bellavista Satélite, en Tlalnepantla, Estado de México.

La dirección del plantel informó que los días 6 y 7 de octubre permanecerán suspendidas las actividades académicas en ambos turnos, aunque no ofreció mayores detalles sobre las razones de la medida.

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La suspensión ocurre mientras estudiantes mantienen sus exigencias de seguridad y mejoras a las instalaciones, luego de que este martes un grupo de alumnos y maestros se manifestó en el exterior del Colegio de Bachilleres 5, sobre avenida Adolfo López Mateos y posteriormente lo hicieron en la lateral de periférico norte, afectando la circulación por varias horas.

Estudiantes exigen seguridad en Colegio de Bachilleres 5

Pliego petitorio Bachilleres Plantel 5 Satélite Tlalnepantla Edomex
Pliego petitorio Bachilleres Plantel 5 Satélite Tlalnepantla Edomex (especial)

Durante la protesta, los estudiantes exigieron una respuesta del director del plantel, Juan Alfredo Carbajal, así como acciones para evitar que se repitan hechos de violencia como los ocurridos el viernes.

De acuerdo con testimonios de alumnos, ese día participaban en un encuentro estudiantil dentro del Colegio con la intención de entregar un pliego de peticiones a las autoridades.

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Sin embargo, señalaron que en un momento fueron detonados petardos y posteriormente personas embozadas comenzaron a agredir a los estudiantes.

Ante la situación, varios alumnos corrieron para ponerse a salvo, aunque algunos fueron perseguidos, cayeron al suelo y recibieron golpes.

Además, durante los hechos fueron quebrados vidrios y se registraron daños en algunas aulas del plantel.

Los estudiantes demandaron que se esclarezcan las agresiones y que se sancione a los responsables. También solicitaron atención para los casos de hostigamiento, así como protección y acompañamiento legal y psicológico para quienes fueron víctimas de los hechos violentos.

Piden cámaras, policías y sendero seguro

Bachilleres Plantel 5 Satélite Tlalnepantla Edomex
Comunicado del Colegio de Bachilleres Plantel 05 Satélite (redes)

Entre las peticiones de la comunidad estudiantil se encuentra reforzar el control de los accesos al Colegio de Bachilleres 5 y eliminar cobros informales, entre ellos uno de 10 pesos que, según los alumnos, se solicita para permitir el ingreso al plantel.

También pidieron que el trámite para obtener credenciales sea gratuito o tenga un costo accesible.

En materia de infraestructura, los estudiantes solicitaron mobiliario completo, mesas, iluminación adecuada en las aulas y mejores condiciones generales para desarrollar sus actividades académicas.

A estas demandas se suman la instalación de cámaras de videovigilancia, la creación de un sendero seguro y la presencia de policías estatales y municipales en el exterior del plantel.

Los alumnos también solicitaron mejorar el transporte y controlar el comercio informal ubicado en los alrededores del Colegio.

Padres de familia cuestionan seguridad del plantel

Este martes, padres de familia ingresaron a las instalaciones para dialogar con autoridades educativas y expresar su preocupación por la seguridad de sus hijos.

Los familiares cuestionaron que los estudiantes hayan sido agredidos dentro de las instalaciones del Colegio de Bachilleres, debido a que consideran que el plantel debería representar un espacio seguro para la comunidad.

Ante este escenario, estudiantes y padres de familia solicitaron establecer una mesa de diálogo abierta con la comunidad escolar para atender las demandas y definir acciones concretas de seguridad.

Mientras continúan las exigencias, las actividades académicas permanecerán suspendidas este miércoles 7 de octubre en ambos turnos, tras los hechos de violencia registrados el pasado viernes.

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