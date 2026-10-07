Reportan amenaza de presunto tiroteo en Escuela Normal de Culiacán: evacuan a cerca de 800 estudiantes

(Crédito: Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa)

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Una amenaza por un presunto tiroteo en la Escuela Normal de Sinaloa, ubicada en la ciudad de Culiacán, provocó el desalojo de alrededor de 800 estudiantes la mañana de este miércoles.

De acuerdo con reportes de Luz Noticias, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y corporaciones de seguridad desalojaron a los alumnos luego de que dos estudiantes recibieran amenazas de un presunto ataque contra las personas que se encontraban en el plantel.

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Al recibir el mensaje en el que advertían del ataque armado, las estudiantes informaron a los docentes, quienes dieron aviso de inmediato a las autoridades de seguridad para la evacuación de la comunidad.

Foto: Facebook / Escuela Normal de Sinaloa

Tras el reporte, personal militar y agentes de seguridad arribaron a las instalaciones educativas para atender la emergencia. El operativo incluyó una búsqueda minuciosa en todas las áreas del plantel con el objetivo de verificar las condiciones de seguridad.

Con esto, los militares buscaron descartar la presencia de algún objeto o situación que representara un riesgo para estudiantes, docentes y trabajadores de la institución. La revisión abarcó aulas, pasillos y espacios comunes de la Escuela Normal.

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Infobae México consultó con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) sobre los hechos ocurridos en la Escuela Normal de Sinaloa, pero hasta el momento no ha tenido respuesta.

Desalojan estudiantes de manera preventiva

Foto: Facebook / Dirección de Seguridad Escuinapa

Medios locales refirieron que personal militar y maestros coordinaron el desalojo de los cerca de 800 alumnos con el objetivo de mantenerlos fuera de peligro mientras se realizaban las inspecciones. La movilización se dio de forma ordenada y sin incidentes reportados.

Las corporaciones de seguridad permanecieron en el lugar mientras continuaban las revisiones derivadas de las advertencias recibidas; sin embargo, hasta el momento no hay información oficial sobre el origen de las amenazas ni sobre la identificación de los responsables.

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El operativo de seguridad se mantuvo activo en los alrededores del plantel durante las labores de inspección.

*Información en desarrollo...