México

Reportan amenaza de presunto tiroteo en Escuela Normal de Culiacán: evacuan a cerca de 800 estudiantes

Un mensaje recibido por alumnos alertó a la comunidad y provocó la movilización de militares para tender la emergencia

(Crédito: Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa)
(Crédito: Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa)
Guardar

Una amenaza por un presunto tiroteo en la Escuela Normal de Sinaloa, ubicada en la ciudad de Culiacán, provocó el desalojo de alrededor de 800 estudiantes la mañana de este miércoles.

De acuerdo con reportes de Luz Noticias, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y corporaciones de seguridad desalojaron a los alumnos luego de que dos estudiantes recibieran amenazas de un presunto ataque contra las personas que se encontraban en el plantel.

PUBLICIDAD

Al recibir el mensaje en el que advertían del ataque armado, las estudiantes informaron a los docentes, quienes dieron aviso de inmediato a las autoridades de seguridad para la evacuación de la comunidad.

Escuela Normal de Sinaloa
Foto: Facebook / Escuela Normal de Sinaloa

Tras el reporte, personal militar y agentes de seguridad arribaron a las instalaciones educativas para atender la emergencia. El operativo incluyó una búsqueda minuciosa en todas las áreas del plantel con el objetivo de verificar las condiciones de seguridad.

Con esto, los militares buscaron descartar la presencia de algún objeto o situación que representara un riesgo para estudiantes, docentes y trabajadores de la institución. La revisión abarcó aulas, pasillos y espacios comunes de la Escuela Normal.

PUBLICIDAD

Infobae México consultó con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) sobre los hechos ocurridos en la Escuela Normal de Sinaloa, pero hasta el momento no ha tenido respuesta.

Desalojan estudiantes de manera preventiva

Seguridad Sinaloa - Escuinapa
Foto: Facebook / Dirección de Seguridad Escuinapa

Medios locales refirieron que personal militar y maestros coordinaron el desalojo de los cerca de 800 alumnos con el objetivo de mantenerlos fuera de peligro mientras se realizaban las inspecciones. La movilización se dio de forma ordenada y sin incidentes reportados.

Las corporaciones de seguridad permanecieron en el lugar mientras continuaban las revisiones derivadas de las advertencias recibidas; sin embargo, hasta el momento no hay información oficial sobre el origen de las amenazas ni sobre la identificación de los responsables.

El operativo de seguridad se mantuvo activo en los alrededores del plantel durante las labores de inspección.

*Información en desarrollo...

Temas Relacionados

TiroteoCuliacánescuelaAtaque armadoSinaloaNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Militares y policías de la CDMX arman operativo contra la piratería en Tepito y decomisan productos apócrifos

El operativo se llevó a cabo este miércoles en la calle de Aztecas, en la colonia Morelos, en los límites de las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza

Militares y policías de la CDMX arman operativo contra la piratería en Tepito y decomisan productos apócrifos

“Pamba-ween”: crean pambazo con forma de calabaza y ya es el antojito mexicano más curioso de Halloween

La preparación mantiene ingredientes clásicos como papa, chorizo, crema y queso, pero presume una presentación completamente diferente

“Pamba-ween”: crean pambazo con forma de calabaza y ya es el antojito mexicano más curioso de Halloween

Jesse Huerta inicia su etapa sin Joy con “Génesis”, una canción completamente instrumental

El músico presentó su primer lanzamiento con The Supernovas, una pieza que muestra una nueva faceta de su carrera mientras continúa con los compromisos de Jesse & Joy

Jesse Huerta inicia su etapa sin Joy con “Génesis”, una canción completamente instrumental

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy miércoles 7 de octubre: vuelca camión en la carretera Naucalpan-Toluca

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy miércoles 7 de octubre: vuelca camión en la carretera Naucalpan-Toluca

Alertan sobre el efecto de ciclones en el Pacífico: Depresión Tropical Veinte-E evolucionaría a Huracán categoría 2 para el domingo

En conferencia, el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, informó sobre las lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en varios estados este fin de semana

Alertan sobre el efecto de ciclones en el Pacífico: Depresión Tropical Veinte-E evolucionaría a Huracán categoría 2 para el domingo
MÁS NOTICIAS

NARCO

De un “me gusta” a la desaparición: el circuito que atrapa jóvenes en la terminal de Tlaquepaque, Jalisco

De un “me gusta” a la desaparición: el circuito que atrapa jóvenes en la terminal de Tlaquepaque, Jalisco

Militares y policías de la CDMX arman operativo contra la piratería en Tepito y decomisan productos apócrifos

Vecinos alertan hallazgo de restos humanos en la autopista México-Pachuca

Niegan amparo a sujeto acusado de terrorismo por narcobloqueos tras abatimiento de “El Mencho”

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de octubre: alistan marcha a Palacio Nacional para exigir búsqueda de 7 desaparecidos en Guerrero

ENTRETENIMIENTO

Maribel Guardia visita de sorpresa a Yolanda Andrade y le regala una serenata tras anuncia que deja el tratamiento contra el ELA

Maribel Guardia visita de sorpresa a Yolanda Andrade y le regala una serenata tras anuncia que deja el tratamiento contra el ELA

Jesse Huerta inicia su etapa sin Joy con “Génesis”, una canción completamente instrumental

Festival de las Calaveras en Aztlán llevará el día de muertos y experiencias de terror a la realidad inmersiva

¿Quién es Macarena García? La actriz que interpreta a Sasha Sokol en la nueva serie de Timbiriche

‘No puedes ignorar la realidad’: Osvaldo Benavides sobre su papel en la serie de Timbiriche inspirado en el caso de Luis de Llano

DEPORTES

Pumas presenta su nueva playera tributo al pebetero del Estadio Olímpico Universitario y a la justa de México 68

Pumas presenta su nueva playera tributo al pebetero del Estadio Olímpico Universitario y a la justa de México 68

Raúl Jiménez bromea y compara sus penales con los de Gilberto Mora: “Tiene ahí un poquito de la técnica”

Donovan Carrillo lleva la lucha libre mexicana al hielo y sorprende con homenaje a El Santo y Blue Demon

Silvana Flores se convierte en nueva jugadora del FC Como Femenino en Italia

Para Checo Pérez, el circuito soñado de Fernando Alonso sería un total desastre en la actual Fórmula 1