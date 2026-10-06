México

México va por menos casos de muerte infantil, prevención de diabetes y mejora de hospitales, las metas en el sector salud de Sheinbaum

De acuerdo con la mandataria mexicana se espera que durante su sexenio lleguen nueve mil camas más en diversos hospitales

Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum durante la mañanera del pueblo de este 6 de octubre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum reveló algunas de las acciones de la Secretaría de Salud para la disminución de casos de muerte infantil, la prevención de diabetes y la mejora de los hospitales.

Durante la mañanera del pueblo de este 6 de octubre en Palacio Nacional, la mandataria mexicana aseguró que estas metas tienen el objetivo de fortalecer sector salud

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“Muerte materno infantil, pues es un indicador que tiene que mejorar necesariamente con la atención a la salud. Número de personas con diabetes que no están atendidas y que van a ser atendidas o que están bajo un seguimiento. Son indicadores que lleva el secretario de Salud”, comentó.

Centros de salud: una prioridad para el sexenio de Sheinbaum

Asimismo, informó que el esquema definido tiene como prioridad el nivel de atención de pacientes, especialmente en los centros de salud para que todos cuenten con buenas condiciones.

“Para eso, desde el presidente López Obrador se hizo el programa de La Clínica es Nuestra, que ha continuado. A través de este programa se han mejorado la infraestructura de los centros de salud, nuevos hospitales, ya sea por sustitución, porque son muy antiguos algunos o nuevos hospitales, que en total nuestro objetivo es que lleguen a nueve mil camas más en nuestro sexenio”, comentó la jefa de Estado.

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También dio a conocer que el siguiente paso es optimizar los consultorios y algunas atenciones como urgencias a través del Servicio Universal de Salud. " Y después va a ir creciendo hasta poder atender todos los servicios. Pero tenemos que garantizar que todas las instituciones estén bien".

Infografía con ilustraciones de un hospital, un corazón, un estetoscopio, riñones, tubos de ensayo y el texto de 9 mil camas más.
Una infografía de Infobae sintetiza la estrategia de salud de México para el sexenio, centrada en aumentar la capacidad hospitalaria y prevenir el síndrome cardiorrenal metabólico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prevención de la diabetes

Durante la conferencia matutina el Dr. David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud, compartió que el motivo para diseñar una estrategia para la prevención de enfermedades cardíacas y la diabetes, es que ambas comparten causas entre sí.

“Estábamos acostumbrados a tratar al diabético como diabético, al hipertenso como hipertenso y a la enfermedad renal. Y ahora comprendemos que forman parte de una misma enfermedad en donde su metabolismo está alterado. Y también afecta al hígado. Y incluso existe la posibilidad de que se llame cardiorrenal hepatometabólica la enfermedad. El hacer eso nos permite reconocer y hacer medidas preventivas desde antes de que ocurra. Por ejemplo, de los pacientes que están en diálisis, 50% tienen diabetes mellitus”, señaló el funcionario.

Siguiendo con su discurso comunicó que se pueden tomar precauciones si en la orina del diabético existe la presencia de albúmina, que al detectarla es posible iniciar un tratamiento con medicamentos y evitar que avance hasta requerir diálisis.

Para los pacientes con hipertensión arterial o enfermedades cardiovasculares, es frecuente encontrar niveles elevados de grasas en la sangre, una condición que afecta a más de la mitad de estos casos. Su detección temprana permite iniciar un tratamiento con medicamentos para reducir el colesterol y los triglicéridos, lo que contribuye a mejorar el pronóstico y reducir posibles complicaciones.

“La tendencia mundial es a considerar a estas enfermedades como parte de un solo síndrome cardiorrenal metabólico y tratarlo entonces en forma preventiva. Si yo tengo diabetes o tengo hipertensión, puedo prevenir las otras alteraciones. México es uno de los primeros países en Latinoamérica en considerar esto como enfermedad cardiorrenal metabólica y también a nivel mundial se empieza a hacer”, dijo Kershenobich.

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