México

“Los Cuates” podrían pasar hasta 60 años en prisión por ataque en secundaria de Coahuila: tres personas siguen hospitalizadas

David “N” y Carlos “N” fueron vinculados a proceso por delitos de homicidio calificado y en grado de tentativa luego de asesinar a la subdirectora y dejar cuatro heridos

Flores y una fotografía de la subdirectora cuelgan de la reja exterior de la Escuela Secundaria N.º 13 tras un ataque que acabó con su vida e hirió a otras personas —según informaron las autoridades locales— en Torreón, estado de Coahuila, México, el 1 de octubre de 2026. REUTERS/Enrique Terrazas
Flores y una fotografía de la subdirectora cuelgan de la reja exterior de la Escuela Secundaria N.º 13 tras un ataque que acabó con su vida e hirió a otras personas —según informaron las autoridades locales— en Torreón, estado de Coahuila, México, el 1 de octubre de 2026. REUTERS/Enrique Terrazas
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Los hermano gemelos detenidos por el ataque en la Escuela Secundaria Número 13 de Torreón, Coahuila, podrían ser condenado hasta 60 años de prisión por provocar la muerte de la subdirectora de la institución, así como dejar heridos a tres estudiantes y dos docentes.

David “N” y Carlos “N” fueron vinculados a proceso este domingo por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, luego de cometer la agresión el pasado 1 de octubre en la secundaria de la que eran vecinos.

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El Poder Judicial del Estado detalló que los delitos que se les imputan también incluyen calificativas de ventaja, alevosía, brutal ferocidad y saña, por lo que el juez les impuso la medida cautelar de prisión preventiva y dio un plazo de seis meses para la investigación complementaria, que finalizará el 4 de abril de 2027.

Podrían recibir hasta 60 años de prisión

El fiscal del estado, Federico Fernández Montañez, informó que los agresores eran exalumnos de la escuela secundaria. (Redes sociales X/@martin_warrior1)

Al ser mayores de edad, los hermanos podrían alcanzar hasta 60 años de prisión como pena para cada uno por las heridas provocadas en tres personas y el asesinato de la subdirectora de la institución.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila señaló que buscará que los cuates sean sentenciados a la pena máxima, por lo que solicitará dicha sentencia en el momento que el proceso en su contra lo permita.

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Como parte de las acciones implementadas tras los hechos, las autoridades entregaron a la comunidad educativa las instalaciones de la secundaria para que se inicien las labores de limpieza y reforzamiento de la seguridad en compañía del gobierno municipal.

Una alumna fue dada de alta, pero dos docentes y un estudiante siguen hospitalizados

Escuela de Torreón ataque
Foto: X/@ZocaloMVA

Emanuel Garza Fishburn, secretario de Educación, detalló este lunes que de los cuatro heridos derivado del ataque en la secundaria solo una alumna de preparatoria ha sido dada de alta.

Por su parte, el director de la escuela se mantiene hospitalizado y en recuperación gradual al estar fuera de peligro, mientras que un maestro permanece en terapia intensiva y estable, y el estudiante de secundaria lesionado aún está en terapia intensiva y con inflamación craneal, pero con evolución favorable.

Además, informó que brindan atención integral a estudiantes, docentes, personal y familias de la comunidad educativa derivado de los hechos, los cuales integraron visitas domiciliarias hasta el fin de semana.

Durante estos días iniciará una “ruta de atención y contención socioemocional” con reuniones para maestros, personal educativo, alumnos y padres de familia. Asimismo, se enviarán actividades de refuerzo educativo vinculadas con la atención emocional diseñada por especialistas.

Así fue el ataque en la secundaria de Torreón: agresores intentaron imitar otras masacres

(Redes sociales)
(Redes sociales)

Fue alrededor de las 08:30 horas del jueves 1 de octubre que los dos jóvenes, exalumnos de la secundaria, ingresaron al plantel con petardos y armas blancas para agredir al personal docente y alumnos.

Uno de los estudiantes relató a medios locales que la primera frase que escucharon fue: “¡Primer aviso!“, y luego “¡Vamos por todas las mujeres!”, lo que provocó que corrieran y se encerraran en los salones.

Luego de resguardarse, dijo el menor que el primero en ser agredido fue el profesor de español, identificado como Ricardo Quintanar, a quien dijo “lo machetearon todo”.

El prefecto de la secundaria, Héctor Rodríguez, dijo que el personal docente logró quitarle los petardos y armas blancas a los gemelos y posteriormente detenerlos para ponerlos a disposición de las autoridades.

(Crédito: redes sociales)
(Crédito: redes sociales)

Federico Fernández Montañez, fiscal de Coahuila, informó que el principal móvil del ataque es que los jóvenes intentaron imitar masacres cometidas por personas extranjeras, ya que incluso entre sus pertenencias contaban con imágenes y artículos de ellos.

Estos hechos llevaron al gobierno de México a obligar a plataformas a prohibir el contenido violento para evitar nuevas agresiones.

Al respecto, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó en la conferencia de prensa matutina del 2 de octubre que trabajarán en un decreto que establezca obligaciones para plataformas digitales en materia de detección, reporte y eliminación de contenidos o cometarios que inciten a la violencia.

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