Benny Ibarra sufrió bullying en la escuela por ser de Timbiriche y advierte a sus agresores: “Ahora sí te agarro, ya tienes 60″

Benny fue uno de los integrantes fundadores de la popular agrupación infantil. (Jovani Pérez)

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Falta cada vez menos para el estreno de la serie de Timbiriche y han resurgido testimonios de los famosos que integraron la banda. Ahora, Benny Ibarra revela que sufrió bullying y agresiones físicas durante su adolescencia por formar parte del grupo.

Durante una charla en el pódcast de Nayo Escobar, Ibarra recuerda que el cambio en su vida escolar empezó a sentirse con fuerza cuando cursaba sexto de primaria y las obligaciones del grupo requerían que saliera antes de clases para tomar vuelos o asistir a compromisos.

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El cantante relata que uno de los choferes de Televisa solía recogerlo en la escuela. La chamarra de la empresa y las salidas anticipadas lo hacían sentir distinto frente a sus compañeros. “Ya llegaron por mí”, recuerda que pensaba entonces.

Benny Ibarra regresa a la música con el sencillo 'Nacer una vez más', tras 15 años sin álbumes en solitario (Ocesa)

Ibarra explica que esa exposición aumentó al entrar a secundaria. Para entonces, Timbiriche ya era una agrupación conocida entre el público infantil y juvenil, con presentaciones, discos, programas de televisión y una base de seguidores que crecía en distintas ciudades del país.

El exintegrante de la banda sostiene que su popularidad también provocaba hostilidad dentro del Colegio Madrid, donde estudiaba. “En secundaria, o sea, primero de secundaria, ahí ya sentí más el tema”, comenta.

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Benny Ibarra relata que alumnos mayores iban a buscarlo para golpearlo

El cantante describe que algunos estudiantes de preparatoria se trasladaban a la secundaria con la intención de enfrentarlo. “Ya había bullies, ya había gente que de la preparatoria se venían a la secundaria a madrearme, güey”, declara Benny Ibarra.

En su relato, incluso menciona a uno de los jóvenes que lo amenazaba. “Un tal Jordi, que nomás te vea otra vez, vas a ver”, dice entre risas. Después agrega: “Ya debes de tener 60, güey. Ahora sí te agarro”.

El músico no presenta esos episodios como una anécdota menor. Explica que tuvo que formar un grupo de amigos que lo acompañaba y lo protegía dentro de la escuela ante el temor de sufrir una agresión.

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“Entonces me empecé a armar de un grupito de amigos que me cuidaban y me protegían”, relata. La medida, según cuenta, surgió en medio de una etapa en la que la fama de Timbiriche ya comenzaba a alterar su rutina fuera de los escenarios.

La primera vez que pisaron un estudio de grabación (Instagram: diegoschoening)

Ibarra atribuye aquellas agresiones a la edad y a la reacción que provocaba ver a un niño conocido en televisión. “A los 10, 11 años somos tremendos todos”, comenta al reflexionar sobre los estudiantes que lo buscaban.

El intérprete de Cielo señala que, cuando tenía alrededor de 12 años, los jóvenes que lo molestaban podían tener entre 14 y 15 años. Para él, la agresión respondía al hecho de que era un menor con presencia mediática.

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“Era madreada el que sale en la televisión”, resume durante la conversación. El conductor le plantea que la envidia pudo influir, una lectura que Ibarra no descarta al recordar aquellos años.

La fama de Timbiriche cambió su vida desde la primaria

Benny Ibarra formó parte de la alineación inicial de Timbiriche, proyecto creado en Televisa que fue lanzado el 30 de abril de 1982. El cantante explica que entró al Centro de Capacitación de Artistas Infantiles con la certeza de que se preparaba un grupo inspirado en fenómenos como Menudo y Parchís.

La agrupación comenzó con canciones como Hoy tengo que decirte, papá y Timbiriche. Ibarra sostiene que el proyecto no tenía referentes directos en México, pues hasta ese momento no existía una banda infantil que interpretara música rock dirigida a niños.

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Según señala Benny Ibarra, el concepto de Timbiriche era el de una banda de rock. (Youtube/Timbiriche)

“El primer grupo de rock infantil de la historia de este país es Timbiriche”, afirma. Para él, esa propuesta explica parte de la atención que recibían sus integrantes, dentro y fuera de los foros de Televisa.

El artista cuenta que al principio su día a día permanecía relativamente normal. La diferencia se volvió más visible cuando las actividades musicales se cruzaron con la escuela, los permisos para salir temprano y los traslados a aeropuertos.

“La vida normal” se volvió más difícil conforme crecía el fenómeno del grupo. Ibarra sostiene que la fama no sólo implicaba conciertos, discos y apariciones en televisión; también lo colocaba ante compañeros que lo identificaban como “el Timbiriche”.

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Años después, el músico se alejó de la agrupación para estudiar en Estados Unidos. Dice que su madre, Julissa, priorizaba su formación académica y artística, incluso cuando el grupo atravesaba una etapa de alta popularidad.

Ibarra salió de Timbiriche en 1985, cuando tenía 14 años. Tras permanecer cuatro años en una escuela de Boston y pasar un periodo en Berklee College of Music, regresó a México para desarrollar su carrera como solista y productor.

Han ofrecido más de 80 conciertos en todo en continente Americano (Foto: Captura de pantalla)

El cantante volvió a compartir escenario con sus excompañeros en reencuentros posteriores. Pese a la fama y a los episodios de violencia que vivió en la adolescencia, describe el escenario como un espacio que le permite dejar atrás los problemas personales.

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“Bendita droga que es estar en un escenario, hermano”, dice al recordar que en algunas ocasiones subió a cantar incluso cuando atravesaba momentos de enojo, tristeza o problemas de salud.