México

Casos de cárteles inmobiliarios son estatales: Sheinbaum se deslinda de aumentar sanciones por fraudes en viviendas

La mandataria afirmó que su gobierno colaborará con las autoridades locales para combatir estos fraudes

Karina Hernández
Departamentos en renta y/o venta, en calles de Ciudad de México, mayo 21, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae
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La presidenta Claudia Sheinbaum descartó aumentar desde la federación sanciones contra servidores públicos que estén envueltos en fraudes de cárteles inmobiliarios, pues aseguró que corresponden a facultades estatales y municipales, sin embargo, aseguró que aun así su gobierno brindará todo el apoyo necesario a las administraciones.

Durante la conferencia de prensa “Mañanera del pueblo” de este martes 6 de octubre, la mandataria fue cuestionada sobre los casos de cárteles inmobiliarios y las afectaciones que tienen a las familias mexicanas.

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“Hacer una legislación federal en este tema no es tan sencillo porque finalmente son atribuciones estatales”, declaró la mandataria. Sin embargo, afirmó que su gobierno colaborará con las autoridades locales ante cualquier caso, aun cuando la resolución jurídica no sea competencia federal.

“Nosotros obviamente colaboramos con todos, nos coordinamos y jamás vamos a decir: hay un tema en el que no nos corresponda”, puntualizó la presidenta.

Sheinbaum señaló que la administración federal puede realizar gestiones para que los gobiernos estatales o municipales atiendan las denuncias, pero precisó que deben respetarse las competencias que marca la ley.

Ante una pregunta sobre los fraudes en la venta de viviendas difundidos mediante redes sociales y la posible participación de exservidores públicos, Sheinbaum indicó que la Ciudad de México ha avanzado en esta materia.

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La mandataria abrió la posibilidad de acompañar a otras entidades que quieran aplicar acciones similares. “Podríamos ver si alguna otra entidad de la República esté interesada poder trabajarlo con ellos”, dijo.

El reportero mencionó que, además de la capital del país, hay información sobre presuntos fraudes inmobiliarios en Querétaro, Quintana Roo y Nuevo León. También planteó que algunas familias han perdido recursos que habían destinado a obtener una vivienda.

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