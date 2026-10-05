México

PAN pide investigar amenaza de muerte en contra de Kathia Bolio en Tabasco: “Inaceptable que se normalice la persecución a quienes piensan distinto”

El partido blanquiazul sostiene que los ataques contra la lideresa ocurren debido a su labor de oposición en la entidad

Kathia Bolio y Jorge Romero posan sonrientes con camisas blancas y azules ante una mampara del Partido Acción Nacional
Jorge Romero y Kathia Bolio posan en un evento del Partido Acción Nacional tras hacerse público el respaldo a la política ante presuntas amenazas en Tabasco. (@KathiaBolio)
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Luego de que Kathia Bolio Pinedo, presidenta del Partido Acción Nacional (PAN) en Tabasco, denunciara el 3 de octubre ser víctima junto a su familia de amenaza de muerte, la dirigencia nacional del blanquiazul expresó su respaldo ante la situación que enfrenta, en un comunicado de prensa piden investigar la situación.

Además, solicita a la Fiscalía General del Estado realizar las indagatorias para identificar a quienes estarían detrás de los hechos. La dirigencia nacional del partido respalda a la presidenta de su Comité Directivo Estatal.

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El PAN sostiene que las agresiones contra Bolio Pinela ocurren por su actividad política en la entidad y afirma que no cederá ante actos de intimidación contra integrantes de la oposición y demanda garantías para la integridad de su dirigente.

En su posicionamiento, emitido este 5 de octubre desde Ciudad de México, el partido señala que las autoridades deben actuar con “absoluta celeridad y rigor técnico”.

PAN exige a la Fiscalía de Tabasco localizar a los responsables

La dirigencia panista exige a la Fiscalía General del Estado de Tabasco esclarecer el origen de los mensajes y acciones dirigidas contra Kathia Bolio. De acuerdo con el blanquiazul, las autoridades deben determinar su procedencia y establecer responsabilidades.

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El partido afirma que la libertad de expresión debe mantenerse para cualquier persona, sin importar su militancia. En ese sentido, rechaza que la confrontación política derive en presiones, hostigamiento o advertencias contra quienes mantienen posturas distintas al gobierno, y sostuvo que que responderá con mayor presencia ante cualquier intento de silenciar a sus representantes.

Captura de pantalla de una publicación en redes sociales con un boletín oficial impreso en dos páginas del Partido Acción Nacional
Un comunicado del Partido Acción Nacional manifiesta el respaldo de la dirigencia a Kathia Bolio ante las amenazas recibidas en Tabasco y exige investigar los hechos. (@AccionNacional )

Bolio Pinela cuenta con el apoyo del Comité Ejecutivo Nacional. El respaldo se extiende a su trabajo al frente de la estructura estatal y a las familias que, de acuerdo con el PAN, defienden la democracia y las libertades.

La dirigencia nacional del PAN acusa que en México se pretende normalizar la persecución contra personas que no se alinean con las posturas del oficialismo. “Es inaceptable que se normalice la persecución y la hostilidad hacia quienes piensan distinto”, indica el posicionamiento.

Bolio advierte que pensar diferente en Tabasco es riesgoso

Kathia Bolio, presentó una denuncia ante las autoridades ministeriales y entregó la información disponible para que se determine quiénes estarían detrás de los mensajes. Bolio evita señalar a posibles responsables y afirma que no acusará a nadie sin pruebas.

“Nadie debería tener miedo por pensar diferente, por levantar la voz y por participar en política”, sostiene la panista. También agradece las expresiones de respaldo de dirigentes, periodistas y personas de distintas fuerzas políticas, y señala que continuará con su labor política con firmeza y prudencia.

Bolio considera que el caso debe atenderse en el marco de la participación democrática rumbo a las elecciones de junio de 2027. Para la presidenta estatal del PAN, las diferencias políticas deben resolverse con argumentos y a través del voto ciudadano.

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