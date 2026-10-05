Euro hoy en México: cotización de cierre del 5 de octubre

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,28 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,9% respecto al cierre previo de 20,47 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,75% y en términos interanuales, su valor ha caído un 4,37%.

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En los últimos días, el tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa, marcando dos jornadas consecutivas de depreciación. La volatilidad actual del euro frente al peso mexicano se sitúa en 11,27%, muy por encima de la volatilidad de referencia de 5,68%, lo que indica un periodo de inestabilidad en el mercado cambiario.