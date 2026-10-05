Capturan a “El Pulpito”, líder de Barrio 18 en Chiapas: lo acusan de ser multifeminicida y terrorista en El Salvador

César Oswaldo "N" fue arrestado en Tapachula. Foto: Fiscalía de Chiapas

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César Oswaldo “N”, alias “El Pulpito” o “Snaiper”, presunto líder de la pandilla Barrio 18, fue detenido en la ciudad de Tapachula, Chiapas, al contar con múltiples acusaciones en El Salvador.

El fiscal del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que su captura se realizó como parte de los operativos de seguridad y prevención desplegados en la región, y que permitieron ubicar a “El Pulpito”.

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El sujeto, de origen salvadoreño, es identificado como un peligroso delincuente y líder de la facción de 18 Sureños, quien es acusado de terrorismo y delitos de extorsión agravada, homicidio agravado, rebelión y tráfico ilícito.

Las autoridades determinaron que “El Pulpito” se encontraba viviendo en la ciudad de Tapachula desde hace dos años, donde se ocultaba de las también seis acusaciones en su contra por feminicidios en El Salvador.

Las acusaciones contra el líder de 18 Sureños

La cúpula de la pandilla Barrio 18 en El Salvador enfrentará un juicio masivo por 14,488 delitos acumulados desde 2012 (Cortesía @SputnikMundo).

Información obtenida por Infobae México refiere que César Oswaldo “N”, alias “El Pulpito”, enfrenta 27 acusaciones en El Salvador como parte de su actuar dentro de la facción de Barrio 18.

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El sujeto es originario del distrito de Ilobasco, municipio de Cabañas, donde nació el 15 de septiembre de 1984. Con 42 años de edad, “El Pulpito” suma una lista de señalamientos entre los que destacan seis feminicidios.

Otras de sus acusaciones son:

Por pertenecer a una organización terrorista conocida como pandilla

Actos terroristas cometidos con armas, artefactos o sustancias explosivas, agentes químicos, biológicos o radiológicas, armas de destrucción masiva o artículos similares

Extorsión agravada

Rebelión

“El Pulpito” fue entregado a las autoridades migratorias para que sea repatriado y enfrente la justicia en su país de origen.

Foto: Fiscalía de Chiapas

Cabe señalar que durante los operativos de seguridad en el estado, las autoridades detuvieron a Ledvin Alexander “N”, originario de Honduras, quien contaba con órdenes de captura por homicidio y lesiones en su país.

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El fiscal del estado informó que el sujeto se infiltró a México a través de la caravana de migrantes, pero se procedió con su captura en el municipio de Huixtla tras ser identificado. Posteriormente fue entregado a las autoridades migratorias para su repatriación.

Detienen a dos miembros de Barrio 18 en Quintana Roo: contaba con ficha roja de Interpol

Estos arrestos se suman al llevado a cabo en el estado de Quintana Roo, donde fueron detenidos dos presuntos líderes de Barrio 18 que contaban con ficha roja de Interpol luego de fugarse de un penal de Guatemala desde octubre de 2025.

Los hombres fueron identificados como Rudy “N” y/o Minor Aníbal “N”, así como Lester “N” y/ o Esvin Estuardo “N”, quienes fueron arrestados por elementos de la Dirección de Investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por delitos contra la salud y por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

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Las investigaciones refieren que ambos se fugaron de la cárcel de Fraijanes 2, además de que estar presuntamente vinculados con líderes de Barrio 18.

Foto: SSC Quintana Roo

De acuerdo con las autoridades, los agentes de la SSC realizaban recorridos de vigilancia en la Supermanzana 41 cuando observaron a dos personas intercambiando bolsitas de plástico transparente que contenían hierba seca con características similares a la marihuana.

Al realizarles una inspección preventiva, les fueron aseguradas:

379 bolsitas de plástico transparente con probable marihuana

Un arma de fuego corta marca Taurus Armas modelo G3, de calibre 9x19mm

Dos cargadores

18 cartuchos útiles

Dos mochilas de color negro

Tres teléfonos celulares

Una identificación de visitante regional expedida por el Instituto Nacional de Migración ( INM )

Un pasaporte ordinario

Una libreta de color verde con anotaciones

La SSC detalló que las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

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