México

Capturan a “El Pulpito”, líder de Barrio 18 en Chiapas: lo acusan de ser multifeminicida y terrorista en El Salvador

César Oswaldo “N” residía en la ciudad de Tapachula desde hace dos años

Detenido líder de Barrio 18 en Chiapas
César Oswaldo "N" fue arrestado en Tapachula. Foto: Fiscalía de Chiapas
Guardar

César Oswaldo “N”, alias “El Pulpito” o “Snaiper”, presunto líder de la pandilla Barrio 18, fue detenido en la ciudad de Tapachula, Chiapas, al contar con múltiples acusaciones en El Salvador.

El fiscal del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que su captura se realizó como parte de los operativos de seguridad y prevención desplegados en la región, y que permitieron ubicar a “El Pulpito”.

PUBLICIDAD

El sujeto, de origen salvadoreño, es identificado como un peligroso delincuente y líder de la facción de 18 Sureños, quien es acusado de terrorismo y delitos de extorsión agravada, homicidio agravado, rebelión y tráfico ilícito.

Las autoridades determinaron que “El Pulpito” se encontraba viviendo en la ciudad de Tapachula desde hace dos años, donde se ocultaba de las también seis acusaciones en su contra por feminicidios en El Salvador.

Las acusaciones contra el líder de 18 Sureños

La cúpula de la pandilla Barrio 18 en El Salvador enfrentará un juicio masivo por 14,488 delitos acumulados desde 2012 (Cortesía @SputnikMundo).
La cúpula de la pandilla Barrio 18 en El Salvador enfrentará un juicio masivo por 14,488 delitos acumulados desde 2012 (Cortesía @SputnikMundo).

Información obtenida por Infobae México refiere que César Oswaldo “N”, alias “El Pulpito”, enfrenta 27 acusaciones en El Salvador como parte de su actuar dentro de la facción de Barrio 18.

PUBLICIDAD

El sujeto es originario del distrito de Ilobasco, municipio de Cabañas, donde nació el 15 de septiembre de 1984. Con 42 años de edad, “El Pulpito” suma una lista de señalamientos entre los que destacan seis feminicidios.

Otras de sus acusaciones son:

  • Por pertenecer a una organización terrorista conocida como pandilla
  • Actos terroristas cometidos con armas, artefactos o sustancias explosivas, agentes químicos, biológicos o radiológicas, armas de destrucción masiva o artículos similares
  • Extorsión agravada
  • Rebelión

“El Pulpito” fue entregado a las autoridades migratorias para que sea repatriado y enfrente la justicia en su país de origen.

Detenido en Chiapas buscado en Honduras
Foto: Fiscalía de Chiapas

Cabe señalar que durante los operativos de seguridad en el estado, las autoridades detuvieron a Ledvin Alexander “N”, originario de Honduras, quien contaba con órdenes de captura por homicidio y lesiones en su país.

El fiscal del estado informó que el sujeto se infiltró a México a través de la caravana de migrantes, pero se procedió con su captura en el municipio de Huixtla tras ser identificado. Posteriormente fue entregado a las autoridades migratorias para su repatriación.

Detienen a dos miembros de Barrio 18 en Quintana Roo: contaba con ficha roja de Interpol

Estos arrestos se suman al llevado a cabo en el estado de Quintana Roo, donde fueron detenidos dos presuntos líderes de Barrio 18 que contaban con ficha roja de Interpol luego de fugarse de un penal de Guatemala desde octubre de 2025.

Los hombres fueron identificados como Rudy “N” y/o Minor Aníbal “N”, así como Lester “N” y/ o Esvin Estuardo “N”, quienes fueron arrestados por elementos de la Dirección de Investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por delitos contra la salud y por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Las investigaciones refieren que ambos se fugaron de la cárcel de Fraijanes 2, además de que estar presuntamente vinculados con líderes de Barrio 18.

Las fuerzas de seguridad decomisaron armas de fuego, municiones y marihuana durante la intervención realizada en el municipio de Benito Juárez.
Foto: SSC Quintana Roo

De acuerdo con las autoridades, los agentes de la SSC realizaban recorridos de vigilancia en la Supermanzana 41 cuando observaron a dos personas intercambiando bolsitas de plástico transparente que contenían hierba seca con características similares a la marihuana.

Al realizarles una inspección preventiva, les fueron aseguradas:

  • 379 bolsitas de plástico transparente con probable marihuana
  • Un arma de fuego corta marca Taurus Armas modelo G3, de calibre 9x19mm
  • Dos cargadores
  • 18 cartuchos útiles
  • Dos mochilas de color negro
  • Tres teléfonos celulares
  • Una identificación de visitante regional expedida por el Instituto Nacional de Migración (INM)
  • Un pasaporte ordinario
  • Una libreta de color verde con anotaciones

La SSC detalló que las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Temas Relacionados

Barrio 18feminicidiosterrorismoChiapasdetenidoEl SalvadorNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Chiapas

El temblor aconteció a las 10:44 horas, a una distancia de 77 km de Cintalapa y tuvo una profundidad de 51.7 km

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Chiapas

Morena da premio de consolación a Andrea Chávez en Ciudad Juárez: “Sin egos, ni protagonismos”, responde la senadora

La senadora con licencia recibe el cargo municipal luego de obtener 1.50 puntos frente a los 8.50 de Cruz Pérez Cuéllar en la encuesta interna que definió la candidatura estatal

Morena da premio de consolación a Andrea Chávez en Ciudad Juárez: “Sin egos, ni protagonismos”, responde la senadora

Temblor hoy 5 de octubre en México: se registró un sismo de 4.0 en Cintalapa, Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 5 de octubre en México: se registró un sismo de 4.0 en Cintalapa, Chiapas

Policías sin prácticas de tiro y custodios sin carrera: las carencias de seguridad de Chihuahua frente al crimen organizado, revela Causa en Común

El estudio expone las deficiencias de las corporaciones estatales mientras Chihuahua mantiene operaciones contra grupos criminales y enfrenta la disputa territorial entre Los Cabrera y La Línea, que suma 113 homicidios en cuatro municipios del noreste desde septiembre de 2024

Policías sin prácticas de tiro y custodios sin carrera: las carencias de seguridad de Chihuahua frente al crimen organizado, revela Causa en Común

EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy lunes 5 de octubre: manifestantes mantienen cerrada la circulación en Doctor José María Vértiz

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy lunes 5 de octubre: manifestantes mantienen cerrada la circulación en Doctor José María Vértiz
MÁS NOTICIAS

NARCO

Policías sin prácticas de tiro y custodios sin carrera: las carencias de seguridad de Chihuahua frente al crimen organizado, revela Causa en Común

Policías sin prácticas de tiro y custodios sin carrera: las carencias de seguridad de Chihuahua frente al crimen organizado, revela Causa en Común

Cárdenas Palomino podría ser liberado al cumplir su condena a 5 años de prisión por tortura al hermano de Israel Vallarta

México niega evidencia de disparos a la guardia costera de EEUU en la frontera, pide pruebas y propone operativos espejo

EEUU prueba tecnología antidrones en la frontera con México: detectan 378 incursiones de drones y derriban 11 de cárteles

En territorio de Los Alemanes: caen nueve personas relacionadas con el robo a transportistas en San Luis Potosí

ENTRETENIMIENTO

Galilea Montijo confirma La Casa de los Famosos México 2027 y aclara si habrá edición All Stars

Galilea Montijo confirma La Casa de los Famosos México 2027 y aclara si habrá edición All Stars

¿Fraude o un porcentaje pendiente? Galilea Montijo explica las cifras de la final de LCDLF México

Memo Schutz avala el triunfo de Mariana Ochoa en la final de La Casa de los Famosos México: “La que tenía que ganar, ganó”

Sol León se va contra La Casa de los Famosos 2026: “Qué feo ir a un reality donde la gente no decide”

Eduin Caz explota tras el cuarto lugar de Ese Pérez en LCDLF México: “Qué fraude”

DEPORTES

Gran Premio de México albergará una carrera de la Fórmula 2 por primera vez en 2027

Gran Premio de México albergará una carrera de la Fórmula 2 por primera vez en 2027

México vs Chile: cuándo y dónde ver EN VIVO el último amistoso internacional de la Selección en la Fecha FIFA

México vs Chile: estos los jugadores chilenos más destacados que han pasado por la Liga Mx

Así marcha la tabla de posiciones en la Liga Mx Femenil previo al parón por la Fecha FIFA

Inglaterra vs República Checa: cuándo, dónde y a qué hora ver en vivo desde México