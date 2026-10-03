No lo tires: los mejores métodos para rescatar una preparación si te pasaste de sal

Expertos en gastronomía coinciden en que la dilución con líquidos o ingredientes sin sal es el método real y comprobado para salvar un guisado, una sopa o un estofado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El mito de la papa para arreglar comidas saladas no resiste la evidencia científica. Expertos en gastronomía coinciden en que la dilución con líquidos o ingredientes sin sal es el método real y comprobado para salvar un guisado, una sopa o un estofado.

Durante años circuló la creencia de que bastaba con sumergir una papa cruda en una preparación salada para que absorbiera el exceso de sodio. El autor Robert Wolke, en su libro What Einstein Told His Cook: Kitchen Science Explained, sometió esta teoría a pruebas de laboratorio con la ayuda de un asistente de química.

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El mito de la papa, desmentido con pruebas

Wolke midió la concentración de sal en agua salada antes y después de hervir papas en ella. El resultado fue contundente: no hubo diferencia detectable en la concentración de sal antes y después de la cocción con papa, según registró en su propio experimento.

La explicación científica es sencilla. La papa es porosa y absorbe el líquido que la rodea, pero no puede distinguir entre agua y sodio. El tubérculo absorbe líquido mientras se cocina de la misma manera en que absorbería cualquier sabor presente en la olla, lo que explica por qué el truco se transmitió entre generaciones de cocineros caseros sin que nadie lo comprobara.

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El mejor remedio casero para quitar lo salado de la comida. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La papa no extrae sal de nada en particular: absorbe agua, y si esa agua está salada, absorberá agua salada. No existe en el tubérculo una capacidad de ósmosis inversa que le permita filtrar sodio de forma selectiva. El proceso es comparable a usar una esponja para limpiar un derrame: se lleva el líquido completo, no un componente específico de él.

Las propiedades químicas de la papa no permiten una absorción selectiva. El tubérculo absorbe el líquido circundante y la sal a la misma concentración que tenía el guiso original. El resultado final es una sopa más espesa, pero con el mismo nivel de sal que antes de agregar la papa.

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La papa no elimina sal de una comida: solo absorbe líquido de forma pareja, sin distinguir entre agua y sodio. Por eso retirarla después de la cocción no reduce de manera perceptible el sabor salado de un guiso, una sopa o un estofado, según confirmaron pruebas de laboratorio documentadas por especialistas en ciencia de la cocina.

La dilución, el método que sí respaldan los expertos

Frente al mito desmentido, la chef estadounidense Sarah Moulton propuso que la manera más sencilla de remediar el problema es añadir líquidos. La especialista recomendó agregar agua o caldo sin sal para diluir el sabor, o bien drenar la mitad del caldo salado y reemplazarlo con caldo nuevo, sin mezclar distintos tipos de caldo entre sí.

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El fundamento detrás de esta técnica es simple: no existe forma de remover sal de una preparación una vez incorporada. Solo es posible diluir su concentración aumentando el volumen total del plato. Si una salsa de tomate quedó salada, la solución es añadir más tomate triturado. Si una sopa quedó salada, la solución es añadir más agua o caldo sin sal, en pequeñas cantidades y probando el sabor entre cada adición.

Esta misma lógica llevó a especialistas culinarios a sugerir duplicar la receta sin sal adicional y mezclar ambas preparaciones. El procedimiento produce un plato del doble de tamaño con la mitad de concentración salina, y se considera el método más efectivo cuando el exceso de sal fue considerable.

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Al diluir con líquido, conviene añadirlo de a poco: un cuarto de taza por vez, remover bien y volver a hervir antes de probar. Esto permite que la sal se distribuya de manera uniforme por toda la preparación antes de decidir si hace falta agregar más líquido.

Ingredientes de relleno que absorben sin eliminar

A medida que estos ingredientes se cocinan dentro del guiso, absorben parte del líquido circundante y liberan almidones o jugos vegetales propios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque no quitan sodio, ciertos ingredientes ayudan a repartir la sal entre más volumen de comida. Verduras sin sazonar, legumbres, arroz o pasta cocida absorben parte del líquido y reducen la concentración percibida en cada bocado.

A medida que estos ingredientes se cocinan dentro del guiso, absorben parte del líquido circundante y liberan almidones o jugos vegetales propios. Esto reduce la concentración general de sal y suaviza la percepción del sabor salado en el paladar, sin necesidad de retirar nada de la preparación.

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Entre los ingredientes más recomendados figuran el arroz blanco sin sal, la pasta, las lentejas, los garbanzos y el pan duro. Una rebanada de pan blanco puede añadirse durante la cocción de una sopa o guiso para absorber parte del exceso de sal, y luego retirarse si no se desea que aporte textura adicional al plato final.

En preparaciones con lácteos, agregar crema, leche o yogur natural sin sal también puede suavizar el sabor salado y aportar cremosidad. Esta alternativa resulta particularmente útil en cremas, purés o salsas a base de bechamel que quedaron con exceso de sodio.

Una mano agrega bicarbonato de sodio con una cuchara a una olla de salsa de tomate hirviendo en una estufa, una técnica culinaria para equilibrar sabores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rol del vinagre, el limón y el azúcar para enmascarar el sabor

Agregar jugo de limón, vinagre de vino o un poco de vino de cocina actúa de forma similar al azúcar: una pequeña cantidad puede ajustar la percepción de sal, pero un exceso puede impedir que la preparación espese correctamente más adelante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes comestibles como el vinagre, el jugo de limón o el azúcar no eliminan el sodio, pero modifican la percepción del paladar. El orden recomendado para corregir un plato salado es: primero diluir con líquido, luego espesar si la consistencia quedó demasiado líquida, después añadir una pizca de azúcar y, si el exceso persiste, incorporar un chorrito de jugo de limón o vinagre de uso culinario.

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Agregar jugo de limón, vinagre de vino o un poco de vino de cocina actúa de forma similar al azúcar: una pequeña cantidad puede ajustar la percepción de sal, pero un exceso puede impedir que la preparación espese correctamente más adelante. Por eso se recomienda añadir estos ingredientes en cantidades mínimas (unas gotas o media cucharadita para empezar), al final de la cocción y fuera del fuego, para evitar que los productos lácteos presentes en el plato se corten.

Soluciones específicas para carnes y preparaciones sólidas

En el caso de un guiso con carne molida demasiado salada, es posible corregirlo incorporando ingredientes sin sal como arroz cocido, calabacín rallado, cebolla, pan remojado o papa rallada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para carnes o vegetales ya cocinados con exceso de sal, se recomienda enjuagarlos bajo un chorro de agua fría y secarlos con una toalla de papel antes de continuar con la preparación. Este paso funciona especialmente bien cuando la sal se agregó en un ingrediente aislado antes de integrarlo al resto del plato.

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En el caso de un guiso con carne molida demasiado salada, es posible corregirlo incorporando ingredientes sin sal como arroz cocido, calabacín rallado, cebolla, pan remojado o papa rallada. Estos elementos aumentan el volumen total de la mezcla y reducen la proporción de sal por bocado, sin necesidad de descartar la preparación original.

Cuando el plato principal no admite más dilución, la opción final es acompañarlo con una guarnición sin sal, como arroz simple, puré sin sal o vegetales al vapor, que absorba parte del exceso al combinarse en el mismo plato. Esta estrategia resulta útil en preparaciones horneadas o a la parrilla donde ya no es posible reincorporar líquido adicional durante la cocción.