“Chino Michel” seguirá en prisión: es presunto líder de una célula ligada a la Familia Michoacana dedicada a la extorsión en el Valle de Toluca

Michel “N”, alias “Chino Michel”, fue vinculado a proceso por su probable participación en un caso de extorsión en San Mateo Atenco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo la vinculación a proceso de Michel “N”, alias “Chino Michel”, señalado como presunto integrante de una célula delictiva de La Familia Michoacana y quien habría coordinado un grupo de choque dedicado al cobro de extorsiones y otros delitos de alto impacto en municipios del Valle de Toluca.

De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, un juez determinó que existen elementos para procesar al acusado por su probable participación en el delito de extorsión, por un hecho ocurrido en noviembre de 2022 en San Mateo Atenco.

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Como medida cautelar, la autoridad judicial impuso prisión preventiva y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La extorsión a un negocio de San Mateo Atenco

Según las investigaciones de la FGJEM, en noviembre de 2022 Michel “N” habría acudido junto con otros dos individuos a un establecimiento comercial utilizado como salón de baile, ubicado en San Mateo Atenco.

Los sujetos presuntamente amenazaron con armas de fuego a la víctima y le indicaron que el negocio, al igual que otros establecimientos del mismo giro, debía “alinearse con La Empresa”, nombre con el que la Fiscalía identifica a un grupo criminal con orígenes en Michoacán.

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La Fiscalía mexiquense señala a “Chino Michel” como presunto coordinador de un grupo de choque dedicado al cobro de extorsiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exigencia habría sido de 80 mil pesos como primer pago, además de una cuota mensual para permitir que el establecimiento continuara funcionando.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los presuntos responsables amenazaron con causar daño a la víctima o a integrantes de su familia en caso de que se negara a pagar.

Antes de abandonar el sitio, presuntamente incendiaron dos vehículos que se encontraban estacionados afuera del establecimiento, en lo que la Fiscalía considera una acción para intimidar a la víctima.

Tras recibir la denuncia, la FGJEM inició las investigaciones para identificar a los probables responsables y posteriormente obtuvo una orden de aprehensión contra Michel “N”.

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El mandamiento judicial fue cumplimentado con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Policía Municipal de Metepec, además de agentes de la propia Fiscalía mexiquense.

El acusado permanecerá en prisión preventiva mientras continúa la investigación complementaria en su contra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acusado fue trasladado e ingresado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

“Chino Michel” y la estructura criminal

La Fiscalía estatal sostiene que Michel “N” habría ingresado en 2021 a una célula relacionada con el grupo criminal con orígenes en Michoacán y que habría trabajado bajo las órdenes de Óscar “N”, alias “El Pecha”.

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Según la información recabada por la dependencia, “El Pecha” habría sido designado desde 2020 como jefe regional en municipios como Toluca, Metepec, Calimaya, San Mateo Atenco, Mexicaltzingo y Chapultepec.

Su función, de acuerdo con la investigación, habría consistido principalmente en ordenar y cometer extorsiones contra propietarios o responsables de bares, centros nocturnos, espectáculos y fiestas patronales, además de otros delitos relacionados con estas actividades.

Dentro de esa estructura, “Chino Michel” presuntamente coordinaba un grupo de choque encargado de realizar los cobros de las extorsiones.

La Fiscalía señala que su zona de operación habría comprendido principalmente Metepec, San Mateo Atenco, Mexicaltzingo y Calimaya, donde los integrantes de la célula buscaban establecimientos para presuntamente intimidarlos y exigirles pagos.

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Entre los métodos utilizados, según la dependencia, se encontraban llamadas telefónicas amenazantes y disparos contra fachadas de establecimientos.

La FGJEM informó que, de esta estructura criminal, 21 integrantes han sido detenidos, incluido “Chino Michel”. De acuerdo con la dependencia, cuatro de esas aprehensiones fueron realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR).

En caso de que Michel “N” sea declarado culpable del delito de extorsión, podría enfrentar una pena de hasta 70 años de prisión, de acuerdo con la Fiscalía mexiquense.

No obstante, el acusado debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por un juez.