UNAM abre clínica para atender obesidad y enfermedades cardiovasculares: esta la ubicación exacta

La Unidad de Diagnóstico de Enfermedades Prioritarias opera desde el 28 de septiembre en la Facultad de Medicina y brinda valoraciones a universitarios y población general con precios preferenciales en sus servicios | Crédito: Rogelio Morales / Cuartoscuro

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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) abre una clínica para detectar de forma temprana obesidad, alteraciones metabólicas y padecimientos cardiovasculares. La nueva Unidad de Diagnóstico de Enfermedades Prioritarias opera desde el 28 de septiembre en la Facultad de Medicina, con servicios dirigidos a universitarios y población general.

De acuerdo con Gaceta UNAM, el espacio ofrece estudios con estándares de alta calidad y precios preferenciales. La atención inicia con diagnósticos cardiometabólicos y, en un plazo máximo de dos meses, incorporará pruebas moleculares para identificar enfermedades infecciosas.

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La unidad busca detectar riesgos antes de que aparezca el daño

La Unidad de Diagnóstico de Enfermedades Prioritarias (UDEP) reúne investigación básica, atención clínica y salud pública. Su propósito es trasladar el conocimiento generado en la universidad hacia servicios que permitan prevenir o atender enfermedades antes de que causen afectaciones mayores.

Ingeborg Becker Fauser, jefa de la División de Investigación de la Facultad de Medicina, sostiene que la meta consiste en convertir el trabajo científico en soluciones para mejorar la vida de las personas. El proyecto forma parte de las Unidades Mixtas de la facultad.

La primera área en funcionamiento es la Unidad de Diagnóstico Cardiometabólico. Ahí se realizan valoraciones para identificar factores asociados con enfermedades crónico-degenerativas, como sobrepeso, obesidad, hipertensión y cambios en el metabolismo.

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Profesor de la Facultad de Medicina falleción mientras daba clase. (Fundación UNAM)

Alejandra Madrid Miller, titular de la UDEP y de esa área clínica, explica que el modelo busca atender a quienes todavía no presentan daño en un órgano, pero tienen condiciones que podrían derivar en un padecimiento. La estrategia parte de un diagnóstico temprano y de la clasificación del riesgo individual.

El seguimiento puede incluir la participación de especialistas en cardiología, nutrición y rehabilitación. Si el caso lo requiere, también contempla atención en psicología o psiquiatría. La intención es establecer tratamientos de acuerdo con las necesidades de cada paciente.

Las enfermedades cardiovasculares se mantienen como la principal causa de muerte en México y en el mundo, según expone Madrid Miller. Entre los problemas que busca atender la unidad están el infarto agudo al miocardio, los eventos vasculares cerebrales y la diabetes mellitus vinculada con ateroesclerosis.

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Obesidad y diabetes forman parte de las enfermedades que atenderá la UDEP

La apertura ocurre en un escenario marcado por la presencia de sobrepeso y obesidad en 75% de los adultos en México. Estas condiciones se relacionan con la diabetes, que afecta a 13.6 millones de adultos, de acuerdo con los datos citados por la Facultad de Medicina.

La hipertensión arterial alcanza a 29.4% de la población adulta. La UDEP plantea identificar estos factores desde etapas previas para evitar que evolucionen hacia daños cardiovasculares o metabólicos que requieran tratamientos más complejos.

La Facultad de Medicina inauguró la Unidad de Diagnóstico de Enfermedades Prioritarias para detectar sobrepeso, hipertensión y alteraciones del metabolismo antes de que causen daños irreversibles en los órganos de los pacientes

La segunda línea de atención será el diagnóstico molecular de enfermedades infecciosas. Miguel Leonardo García León, responsable de esa unidad, señala que las infecciones respiratorias agudas sumaron 17.3 millones de casos y fueron la primera causa de padecimiento notificado durante 2025.

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¿En dónde estará la nueva clínica?

La unidad se encuentra dentro de la Facultad de Medicina de la UNAM en Ciudad Universitaria. La institución no precisa una dirección postal o edificio específico en la información difundida, pero señala que las personas interesadas pueden solicitar atención mediante el sitio de la UDEP o por WhatsApp al 55-39-10-32-79.