Las telenovelas donde brilló Otto Sirgo: de “Lazos de amor” a “Los ricos también lloran”

El actor formó parte del reparto de Rosa Salvaje (Televisa) (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Otto Sirgo, actor cubano-mexicano fallecido este martes a los 79 años, construyó una trayectoria de más de cinco décadas frente a las cámaras que arrancó en 1969 con “Honor y orgullo” y cerró este 2026 con “El precio de la fama”. En ese periodo, participó en cerca de 50 melodramas.

Su fallecimiento fue confirmado por la Asociación Nacional de Actores, que lo describió como miembro de su sindicato. El actor nació el 19 de diciembre de 1946 en La Habana, Cuba, dentro de una familia con varias generaciones ligadas a la actuación, y llegó a México en 1968 para iniciar su carrera.

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Cronología completa de telenovelas de Otto Sirgo

La ANDA confirmó el fallecimiento del cubano (ANDA)

Honor y orgullo (1969)

La cruz de Marisa Cruces (1970)

El amor tiene cara de mujer (1971-1973)

Las gemelas (1972)

Me llaman Martina Sola (1972)

Entre brumas (1973)

El honorable señor Valdez (1973-1974)

Marina (1974)

Los miserables (1974)

Barata de primavera (1975-1976)

La venganza (1977)

Rina (1977)

Mamá Campanita (1978-1979)

Los ricos también lloran (1979)

Divino tesoro (1980)

Juventud (1980)

Juegos del destino (1981-1982)

Vivir enamorada (1982-1983)

Un solo corazón (1983-1984)

Dos mujeres en mi casa (1984)

Principessa (1984-1986)

Cautiva (1986)

Rosa salvaje (1987-1988)

Morir para vivir (1989)

Papá soltero (1989-1990)

Alcanzar una estrella II (1991)

Tenías que ser tú (1992-1993)

Buscando el paraíso (1993-1994)

Agujetas de color de rosa (1994-1995)

Lazos de amor (1995-1996)

El alma no tiene color (1997)

El secreto de Alejandra (1997-1998)

Una luz en el camino (1998)

Alma rebelde (1999)

DKDA Sueños de juventud (1999-2000)

Por un beso (2000-2001)

El juego de la vida (2001-2002)

Niña amada mía (2003)

Mujer de madera (2004-2005)

La esposa virgen (2005)

Amar sin límites (2006-2007)

Amor sin maquillaje (2007)

Palabra de mujer (2007-2008)

Un gancho al corazón (2008-2009)

Sortilegio (2009)

Ni contigo ni sin ti (2011)

Cachito de cielo (2012)

Por ella soy Eva (2012)

Quiero amarte (2013-2014)

Lo que la vida me robó (2013-2014)

Tres veces Ana (2016-2017)

Enemigo íntimo (2018)

Preso No. 1 (2019)

Ringo (2019)

Falsa identidad (2020-2021)

Vencer el pasado (2021)

Eternamente amándonos (2023)

Juegos interrumpidos (2024)

Doménica Montero (2025)

El precio de la fama (2026)

Lazos de amor le dio el papel que el propio actor consideraba su favorito

Otto Sirgo tenía una actuación favorita. Foto: Cuartoscuro

En 1995, Sirgo interpretó a Eduardo Rivas, tío de las trillizas protagonistas de “Lazos de amor”, producción de Carla Estrada encabezada por Lucero. El personaje se convirtió en pieza central del entorno familiar de las tres hermanas idénticas dentro de la trama.

El propio actor calificó esa producción como una de las dos que se le quedaron grabadas en el corazón, junto con “Rosa salvaje”. Según relató en entrevistas, la grabación resultó técnicamente compleja porque el equipo trabajaba con dos cámaras amarradas durante toda la noche para completar las escenas de Lucero y las suyas por separado.

Su trabajo en “Lazos de amor” le valió el Premio TVyNovelas como Mejor Actor de Reparto en 1996. Fue la segunda vez que ganó ese reconocimiento, luego de obtenerlo en 1992 por “Alcanzar una estrella II”.

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Los ricos también lloran marcó su paso por uno de los melodramas más exportados de Televisa

(Foto: captura de pantalla YouTube/@tlnovelas)

“Los ricos también lloran”, estrenada en 1979, representó uno de los primeros grandes proyectos de Sirgo dentro del catálogo de Televisa. La producción se convirtió, con los años, en una de las telenovelas mexicanas con mayor distribución internacional.

Antes de esa producción, el actor ya había participado en melodramas como “Rina”, “La venganza” y “Mamá Campanita”, con los que fue construyendo su lugar dentro de la industria durante la década de los setenta.

Rosa salvaje le dio el personaje que definió su carrera en 1987

Otto Sirgo junto a Verónica Castro en una escena de Rosa Salvaje (Televisa)

El papel de Ángel de la Huerta en “Rosa salvaje”, telenovela de 1987 protagonizada por Verónica Castro, se convirtió en uno de los más recordados de su trayectoria. La producción se posicionó como una de las más vistas de la televisora durante esa década.

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En el set de esa historia, Sirgo coincidió con la actriz Maleni Morales, con quien mantuvo un matrimonio de 45 años. La pareja tuvo tres hijos: Valerie, Tania y Cristian. Morales falleció en 2020 a causa de una trombosis pulmonar.

Niña amada mía y Tres veces Ana le dieron nominaciones adicionales en los TVyNovelas

Otto Sirgo falleció (Archivo)

En 2003, el actor interpretó a Octavio Uriarte en “Niña amada mía”, papel que le valió una nueva nominación como actor de reparto en los Premios TVyNovelas. La producción se sumó a una lista de melodramas de los años 2000 que incluyó “Por un beso”, “El juego de la vida”, “Mujer de madera”, “La esposa virgen” y “Amar sin límites”.

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En 2016, Sirgo volvió a trabajar en una historia construida alrededor de tres hermanas idénticas con “Tres veces Ana”, producción encabezada por Angelique Boyer que retomó elementos de “Lazos de amor”. Ese papel le dio una nominación como Mejor Actor de Reparto en los Premios TVyNovelas 2017.

Vencer el pasado y El precio de la fama marcaron el tramo final de su carrera

En “Vencer el pasado”, producción de Rosy Ocampo, Sirgo interpretó a Eusebio Valencia junto a Angelique Boyer, Sebastián Rulli, Erika Buenfil y África Zavala. El proyecto formó parte de una etapa en la que el actor mantuvo actividad constante en distintas plataformas y formatos.

Su participación más reciente llegó con “El precio de la fama”, serie de ViX estrenada el 29 de mayo de este 2026, donde interpretó a Eugenio Urrutia, personaje ligado a una familia dentro de una trama de suspenso ambientada en la industria del entretenimiento. Compartió créditos con Eréndira Ibarra, Andrés Palacios, Mané de la Parra, Chantal Andere y Alejandra Barros.

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