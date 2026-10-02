“Bicholovers” se reúnen en Puebla para despedir a Cristiano Ronaldo en medio de la polémica con Portugal

Los llamados “bicholovers” celebraron al astro portugués en México mientras su futuro con la selección permanece abierto.

Guardar

La posible despedida de Cristiano Ronaldo de la Selección de Portugal provocó una curiosa reacción a miles de kilómetros de distancia. Mientras el delantero abandonaba la concentración del combinado luso en Copenhague en medio de la controversia, en Puebla un grupo de aficionados decidió reunirse para homenajearlo.

De acuerdo con imágenes difundidas por la cuenta de Instagram Yuyu Oficial, alrededor de 200 personas participaron en el encuentro, donde los seguidores del portugués lucieron camisetas, lanzaron cánticos y realizaron el famoso “Siuuu”, celebración que se convirtió en una de las principales marcas del futbolista.

PUBLICIDAD

(Captura de pantalla / TikTok @yuyo.oficial)

Los asistentes fueron identificados en la publicación como “bicholovers” y aprovecharon la incertidumbre que rodea el futuro internacional de Ronaldo para transformar lo que podría ser una despedida en una auténtica fiesta.

La escena llamó la atención precisamente por el contraste entre lo que ocurría en Portugal y la reacción de los aficionados mexicanos. Mientras en territorio luso todavía existen interrogantes sobre la salida del capitán, en Puebla sus seguidores decidieron celebrar su trayectoria con la selección.

La polémica que sacudió a Portugal

La reunión ocurrió poco después de que Cristiano Ronaldo dejara la concentración portuguesa en Copenhague.

El atacante tomó la decisión después de la conferencia de prensa ofrecida por Jorge Jesus y de una conversación que sostuvo con Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Futbol. Posteriormente, el organismo confirmó la salida del jugador, aunque no ofreció públicamente todos los detalles relacionados con la decisión.

PUBLICIDAD

El jugador portugués Cristiano Ronaldo (Cornelius Poppe / AP)

El propio Cristiano tampoco explicó de manera inmediata lo sucedido. A través de sus redes sociales señaló que, “a su debido tiempo”, dará a conocer a los portugueses las razones que lo llevaron a abandonar la concentración.

Por ahora, el mensaje del delantero tampoco representa una confirmación de retiro internacional. Cristiano no anunció que haya terminado definitivamente su etapa con Portugal, por lo que su futuro con el combinado europeo continúa abierto.

La incertidumbre, sin embargo, no impidió que sus seguidores poblanos organizaran una celebración.

Puebla y su particular conexión con Cristiano

(Captura de pantalla / TikTok @yuyo.oficial)

La ciudad mexicana ya había demostrado anteriormente el impacto que genera la figura del portugués entre sus aficionados.

En 2025, seguidores poblanos organizaron una celebración con motivo del cumpleaños número 40 de Cristiano Ronaldo. Un año después, sus admiradores volvieron a impulsar reuniones multitudinarias alrededor del tradicional “Siuuu”.

PUBLICIDAD

(Captura de pantalla / TikTok @yuyo.oficial)

Esta vez, el contexto fue diferente. Los “bicholovers” se encontraron mientras la situación del delantero con Portugal atravesaba uno de sus momentos de mayor incertidumbre.

Portugal gana sin Cristiano Ronaldo

Vitinha (2-D) celebra con sus compañeros el 2-3 de Portugal ante Dinamarca. EFE/EPA/PAULO NOVAIS

La selección portuguesa tuvo que afrontar su siguiente compromiso sin su principal figura y consiguió una victoria de 4-2 sobre Dinamarca en Copenhague.

El conjunto danés llegó a igualar el marcador en el minuto 53 mediante Rasmus Höjlund, quien además celebró su anotación imitando precisamente a Cristiano Ronaldo, futbolista al que ha reconocido como uno de sus referentes.

Soccer Football - UEFA Nations League - Group A4 - Denmark v Portugal - Parken, Copenhagen, Denmark - October 1, 2026 Denmark's Rasmus Hojlund celebrates scoring their second goal Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK.

El resultado añadió otro elemento a una jornada marcada por la ausencia del portugués. Mientras Portugal consiguió imponerse en el terreno de juego sin su capitán, en Puebla sus aficionados demostraron que, independientemente de lo que ocurra con su futuro internacional, la figura de Cristiano Ronaldo continúa generando una enorme convocatoria entre sus seguidores.

PUBLICIDAD