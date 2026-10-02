Cine mexicano ha generado 150 mil mdp tras decreto presidencial, reporta Secretaría de Cultura

Cine mexicano. (Pexels)

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La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza reveló que el cine mexicano ha generado aproximadamente 150 mil millones de pesos tras la implementación de diversas estrategias para fomentar el apoyo en el séptimo arte nacional.

Durante la presentación de los avances en materia de cultura en la mañanera del pueblo de este 2 de octubre, la funcionaria aseguró que la industria audiovisual incrementó su impacto en el país tras las ayudas económicas en el periodo 2024-2026.

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“Este ecosistema creativo de alto impacto se ha visto fortalecido además a través de una política integral”, expresó.

Estrategias para fomentar el cine mexicano

De acuerdo a la información proporcionada por Claudia Curiel, estas son las acciones que han ayudado a la creación y distribución del cine mexicano:

Aumento del 25% del presupuesto del IMCINE

Aumento del 17% del presupuesto del EFICINE, tras 10 años sin actualizar los recursos

Creación del incentivo EFICA, el cual cuenta con 400 millones de pesos para atraer inversión y empleo para el sector

La titular de la Secretaría de Cultura también dio a conocer que se han premiado 695 obras cinematográficas nacionales en festivales de México y alrededor del mundo. “todas ellas con alguno de los apoyos antes mencionado”.

Recordó que existe la nueva ley del cine y el audiovisual, creada para garantizar el fomento en la industria y el fortalecimiento de la exhibición nacional.

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