México

Donald Trump presume apoyo de mexicanos y latinos pese a caída en aprobación por su política migratoria

Durante agosto se registraron al menos 51.000 migrantes detenidos

El presidente Donald Trump. REUTERS/Nick Oxford
El presidente Donald Trump. REUTERS/Nick Oxford
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump justificó las medidas implementadas a través de su política migratoria, pese a la perdida del respaldo de la comunidad mexicana y latina, asegurando que las deportaciones son “algo que tienen que hacer”.

Asimismo, sostuvo que si el día de hoy se presentaran a unas elecciones ganaría con una ventaja del 25% de los votos, especialmente con el apoyo hispano. Esto en un contexto donde hace unos días fue publicada una encuesta por The Cook Political Report y TelevisaUnivision, revelando que el 33% la aprobación de su gestión es entre los votantes latinos de Texas.

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“Sigo teniendo el apoyo de los votantes latinos”, dijo el republicano al ser cuestionado sobre las acciones que puso en marcha desde su regreso a la Casa Blanca contra los migrantes, justificando que está expulsando del país a las personas que cuentan con antecedentes penales.

El sondeo, realizado entre el 26 de agosto y el 3 de septiembre a 1.000 votantes latinos probables del estado, mostró además que el 18% de los hispanos que votaron por el mandatario estadounidense en los comicios de 2024 ahora desaprueba su gestión.

Arrestos se disiparan durante mandato de Donald Trump

Desde su regreso al frente de EEUU en enero de 2025, la política migratoria de Trump ha disparado los arrestos de connacionales y migrantes latinoamericanos. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo a casi 51.000 personas en agosto, récord por tercer mes consecutivo, aunque las deportaciones se mantuvieron en torno a 1.200 diarias.

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Además, menos de una cuarta parte de los detenidos en julio tenía condenas penales, frente a casi el 60% en diciembre de 2024, según datos analizados por medios locales.

Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés)
Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés)

Embajador de México en EEUU visita centros de detención

El embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri visitó centros de detención migratoria y dialogó con autoridades de ICE al cumplir sus primeros 100 días en Washington, al mismo tiempo que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que pedirá un reporte sobre el uso de jaulas metálicas en el centro Alligator Alcatraz, Florida.

La controversia surge tras un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, citado por CNN, donde se señala que 79 detenidos pasaron por pequeños encierros metálicos entre el 17 de julio de 2025 y el 18 de enero de 2026, durante periodos que fueron de unos minutos a casi dos horas.

El funcionario acudió a Prairieland y Montgomery, en Texas, así como Caroline Detention Facility, en Virginia, en el que escuchó a personas que, en su mayoría, cruzaron sin documentos, calificando la separación de familias como “la tragedia más grande”.

Lazzeri también mantiene comunicación directa con autoridades federales de ICE en Dallas, Houston y Atlanta para fortalecer la protección consular y el trato digno a los mexicanos detenidos.

Durante la mañanera del pasado miércoles 30 de septiembre, la mandataria mexicana confirmó que no recibió información ni denuncias de connacionales sobre personas encerradas en jaulas en Alligator Alcatraz, por lo que pediría un reporte a las instancias correspondientes.

Asimismo, explicó que las personas deportadas que llegan a México mediante el programa México te Abraza son consultadas sobre posibles maltratos y el tiempo que permanecieron detenidas, y con esos testimonios se presentan denuncias. Hasta ahora no hay reportes de mexicanos o mexicanas sobre el uso de jaulas en ese lugar.

La mandataria afirma que ni los connacionales repatriados ni el personal consular notificaron el confinamiento en celdas metálicas de la instalación de Florida, clausurada este verano tras la difusión de un documento federal

Mexicanos muertos a manos de ICE

La Secretaría de Relaciones Exteriores destinó 24 mil 788.38 de dólares para repatriar los restos de siete de los 17 migrantes mexicanos que han muerto bajo custodia del ICE de Estados Unidos desde mayo de 2025, según informó el canciller Roberto Velasco.

Los fallecimientos se han registrado en Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas.

El Gobierno de México también presentó una carta ante Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el 3 de julio pasado ante estos hechos violentos por parte de las autoridades estadounidenses.

De las 20 denuncias presentadas ante fiscalías estatales, de condado y de distrito, solo cuatro han recibido respuesta. En Florida, la autoridad estatal indicó que la información coincide con una investigación propia y que no abrirá una indagatoria adicional. El líder de la SRE aseguró que el 14 de julio también se presentó una denuncia ante el Departamento de Justicia.

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