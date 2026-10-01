México

Se ganó el corazón del público y ya suena como el sexto finalista de La Casa de los Famosos México 2026

Filtran el nombre del sexto finalista de La Casa de los Famosos, se conocerá oficialmente este jueves 1 de octubre

Se ganó el corazón del público y ya suena como el sexto finalista de La Casa de los Famosos México 2026
Se ganó el corazón del público y ya suena como el sexto finalista de La Casa de los Famosos México 2026
Guardar

Este jueves 1 de octubre se conocerá al sexto finalista de La Casa de los Famosos México 2026, luego de la salida de Ernesto Laguardia el miércoles, que lo convirtió en el séptimo finalista. Por lo que en la competencia de mantienen Yahir, Ese Pérez, Mariana Ochoa, Gema Garoa, Karina Torres y Memo Schutz.

El periodista de espectáculos Gerardo Escareño destapó este jueves el corte de su encuesta a través de las redes sociales de Vaya Vaya, en las que el público da un aproximado de lo que serían las votaciones oficiales del reality de Televisa.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, la encuesta ha sido muy acertada con respecto a predecir quiénes abandonan la casa por votación del público.

¿Quién fue el séptimo finalista de La Casa de los Famosos México?

La Casa de los Famosos México
Mariana Ochoa, Karina Torres, Yahir, Ese Pérez y Memo Schutz llegan a la última etapa del reality tras la eliminación de Ernesto Laguardia, quien se despide en el séptimo lugar. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Ernesto Laguardia fue el séptimo finalista de La Casa de los Famosos México, lo que lo dejó fuera de la posibilidad de ganar el premio de 4,000,000 de pesos. Galilea Montijo anunció el resultado en la gala del miércoles 30 de septiembre, tras una votación que disputó con Gema Garoa.

Ambos regresaron al jardín de la casa a esperar el veredicto del público. Laguardia recibió la menor cantidad de votos acumulados y ser tuvo que despedir de sus compañeros, consagrado como el primer eliminado de la semana final. El actor de 66 años llegó a esta instancia tras superar varias galas de eliminación previas.

PUBLICIDAD

Seis habitantes permanecen en la competencia

Tras la salida de Laguardia, seis concursantes continúan en la casa: Gema Garoa, Karina Torres, Yahir, Ese Pérez, Mariana Ochoa y Memo Schutz. Cada uno llega a esta etapa por un camino distinto dentro de la dinámica del programa.

Tres capturas de televisión con Ernesto Laguardia en traje formal, un abrazo entre dos hombres y dos personas conversando en un sillón
Los participantes de La Casa de los Famosos México comentan la salida del actor Ernesto Laguardia durante la transmisión del programa. (YouTube)

Mariana Ochoa asegura su pase mediante la dinámica de la chamarra dorada, mientras Karina Torres y Yahir avanzan en el último proceso de nominación. Gema Garoa consigue su lugar al ganar el duelo de salvación de la semana previa.

Ese Pérez y Memo Schutz completan el grupo de siete finalistas tras sobrevivir a la eliminación de Brianda Deyanara, ocurrida el domingo 27 de septiembre. De los seis que quedan, solo cinco llegarán a la gala decisiva del domingo 4 de octubre.

Filtran nombre del sexto finalista de La Casa de los Famosos México 2026

De acuerdo con la encuesta del periodista Gerardo Escareño, Memo Schutz sería el sexto finalista de La Casa de los Famosos México 4, al ser el habitante con menor apoyo del público, según las encuestas extraoficiales realizada en las redes de Vaya Vaya.

Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)
Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)

Tras la salida de Ernesto Laguardia, el conductor de TUDN saldría este jueves por la noche, dejando la competencia a tan sólo unos días de la gran final, a la cual llegarían Mariana Ochoa, Ese Pérez, Karina Torres, Gema Garoa y Yahir.

Los porcentajes de apoyo del público serían los siguientes:

  • Karina Torres: 25% de votos
  • Mariana Ochoa: 20.5% de votos
  • Ese Pérez: 19.5% de votos
  • Yahir: 13% de votos
  • Gema Garoa: 13% de votos
  • Memo Schutz: 9% de votos

¿Cuándo y dónde se conocerá al sexto finalista de La Casa de los Famosos México?

La segunda eliminación de la semana final se define este jueves 1 de octubre, un día después de la salida de Laguardia. Galilea Montijo confirma con anticipación este calendario.

Galilea Montijo y los finalistas de La Casa de los Famosos México
Galilea Montijo encabeza la conducción de las galas finales en Las Estrellas y ViX, donde se definirán las últimas eliminaciones de la temporada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con esa definición, quedan establecidos los cinco participantes que compiten en la gala final. La gran final de La Casa de los Famosos México 2026 se realiza el domingo 4 de octubre a las 8:30 de la noche, hora del centro de México, por Las Estrellas y ViX.

En esa transmisión se revelan las posiciones finales hasta llegar al ganador de la cuarta temporada

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos México 4La Casa de los Famosos 2026realitytelevisaMemo SchutzEse PérezYahirMariana OchoaKarina TorresGema Garoamexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 1 de octubre: caen ocho tras cateos en Benito Juárez y Miguel Hidalgo, aseguran más de 950 dosis de droga

Las autoridades capitalinas realizaron tres cateos y dos detenciones en flagrancia; los arrestados estarían relacionados con una célula dedicada a la distribución de narcóticos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 1 de octubre: caen ocho tras cateos en Benito Juárez y Miguel Hidalgo, aseguran más de 950 dosis de droga

Una empresa ligada al Cártel de Sinaloa habría recibido más de 200 millones de pesos de la Fiscalía de Baja California en contratos, según MCCI

Las asignaciones presupuestales fueron para Inteliproof Efficient por el suministro de vestuario táctico e inteligencia facial a las autoridades locales

Una empresa ligada al Cártel de Sinaloa habría recibido más de 200 millones de pesos de la Fiscalía de Baja California en contratos, según MCCI

Las 3 alcaldías de la CDMX donde es casi imposible descansar por culpa de los vecinos ruidosos

Una investigación de la Universidad Iberoamericana identificó que la convivencia en ciertas zonas de la Ciudad de México enfrenta una mayor probabilidad de conflictos por contaminación acústica

Las 3 alcaldías de la CDMX donde es casi imposible descansar por culpa de los vecinos ruidosos

Euro hoy en México: cotización de cierre del 1 de octubre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Euro hoy en México: cotización de cierre del 1 de octubre

Temblor hoy 1 de octubre en México: sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 1 de octubre en México: sismo de magnitud 4.0 en Chiapas
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 1 de octubre: caen ocho tras cateos en Benito Juárez y Miguel Hidalgo, aseguran más de 950 dosis de droga

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 1 de octubre: caen ocho tras cateos en Benito Juárez y Miguel Hidalgo, aseguran más de 950 dosis de droga

Una empresa ligada al Cártel de Sinaloa habría recibido más de 200 millones de pesos de la Fiscalía de Baja California en contratos, según MCCI

El Mayito Flaco se ha reunido con políticos en hoteles de lujo en la CDMX

Nuevo giro en el caso CCH Sur: así va el caso de Lex Ashton horas antes de su audiencia clave

Teniente de la Marina desapareció hace nueve meses en Veracruz: su vehículo fue encontrado cuatro días después en Puebla

ENTRETENIMIENTO

Transmitirán la final de La Casa de los Famosos México 2026 en cines, pero los fans están decepcionados

Transmitirán la final de La Casa de los Famosos México 2026 en cines, pero los fans están decepcionados

Premios Ariel 2026: violencia, periodismo y diversidad sexual atraviesan las películas nominadas

Reviven video donde la actriz Martha Zavaleta regaña a Paulina Rubio de niña durante sus inicios con Timbiriche

“No Te Contaron Mal”: Christian Nodal celebra los mil millones de vistas de su icónico tema en Youtube

Rompieron el mito del corazón: Esto es lo que le hace el café a tu presión arterial si lo tomas a diario

DEPORTES

Místico confiesa cuál fue su reacción al saber que era el cuarto mejor luchador del mundo del 2026

Místico confiesa cuál fue su reacción al saber que era el cuarto mejor luchador del mundo del 2026

Juez ordena el congelar cuentas bancarias del Club Puebla por hasta 223 millones de pesos

Pumas vs Tigres: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la Jornada 10 de la Liga Mx Femenil

Gran Premio de Bahréin 2026 en Malasia: horarios y dónde ver EN VIVO a Checo Pérez con Cadillac

México vs Estados Unidos: ¿cómo nació el famoso “Dos a Cero” que marcó para siempre la rivalidad?