Se ganó el corazón del público y ya suena como el sexto finalista de La Casa de los Famosos México 2026

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Este jueves 1 de octubre se conocerá al sexto finalista de La Casa de los Famosos México 2026, luego de la salida de Ernesto Laguardia el miércoles, que lo convirtió en el séptimo finalista. Por lo que en la competencia de mantienen Yahir, Ese Pérez, Mariana Ochoa, Gema Garoa, Karina Torres y Memo Schutz.

El periodista de espectáculos Gerardo Escareño destapó este jueves el corte de su encuesta a través de las redes sociales de Vaya Vaya, en las que el público da un aproximado de lo que serían las votaciones oficiales del reality de Televisa.

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Hasta el momento, la encuesta ha sido muy acertada con respecto a predecir quiénes abandonan la casa por votación del público.

¿Quién fue el séptimo finalista de La Casa de los Famosos México?

Mariana Ochoa, Karina Torres, Yahir, Ese Pérez y Memo Schutz llegan a la última etapa del reality tras la eliminación de Ernesto Laguardia, quien se despide en el séptimo lugar. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Ernesto Laguardia fue el séptimo finalista de La Casa de los Famosos México, lo que lo dejó fuera de la posibilidad de ganar el premio de 4,000,000 de pesos. Galilea Montijo anunció el resultado en la gala del miércoles 30 de septiembre, tras una votación que disputó con Gema Garoa.

Ambos regresaron al jardín de la casa a esperar el veredicto del público. Laguardia recibió la menor cantidad de votos acumulados y ser tuvo que despedir de sus compañeros, consagrado como el primer eliminado de la semana final. El actor de 66 años llegó a esta instancia tras superar varias galas de eliminación previas.

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Seis habitantes permanecen en la competencia

Tras la salida de Laguardia, seis concursantes continúan en la casa: Gema Garoa, Karina Torres, Yahir, Ese Pérez, Mariana Ochoa y Memo Schutz. Cada uno llega a esta etapa por un camino distinto dentro de la dinámica del programa.

Los participantes de La Casa de los Famosos México comentan la salida del actor Ernesto Laguardia durante la transmisión del programa. (YouTube)

Mariana Ochoa asegura su pase mediante la dinámica de la chamarra dorada, mientras Karina Torres y Yahir avanzan en el último proceso de nominación. Gema Garoa consigue su lugar al ganar el duelo de salvación de la semana previa.

Ese Pérez y Memo Schutz completan el grupo de siete finalistas tras sobrevivir a la eliminación de Brianda Deyanara, ocurrida el domingo 27 de septiembre. De los seis que quedan, solo cinco llegarán a la gala decisiva del domingo 4 de octubre.

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Filtran nombre del sexto finalista de La Casa de los Famosos México 2026

De acuerdo con la encuesta del periodista Gerardo Escareño, Memo Schutz sería el sexto finalista de La Casa de los Famosos México 4, al ser el habitante con menor apoyo del público, según las encuestas extraoficiales realizada en las redes de Vaya Vaya.

Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)

Tras la salida de Ernesto Laguardia, el conductor de TUDN saldría este jueves por la noche, dejando la competencia a tan sólo unos días de la gran final, a la cual llegarían Mariana Ochoa, Ese Pérez, Karina Torres, Gema Garoa y Yahir.

Los porcentajes de apoyo del público serían los siguientes:

Karina Torres : 25% de votos

Mariana Ochoa : 20.5% de votos

Ese Pérez : 19.5% de votos

Yahir : 13% de votos

Gema Garoa : 13% de votos

Memo Schutz: 9% de votos

¿Cuándo y dónde se conocerá al sexto finalista de La Casa de los Famosos México?

La segunda eliminación de la semana final se define este jueves 1 de octubre, un día después de la salida de Laguardia. Galilea Montijo confirma con anticipación este calendario.

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Galilea Montijo encabeza la conducción de las galas finales en Las Estrellas y ViX, donde se definirán las últimas eliminaciones de la temporada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con esa definición, quedan establecidos los cinco participantes que compiten en la gala final. La gran final de La Casa de los Famosos México 2026 se realiza el domingo 4 de octubre a las 8:30 de la noche, hora del centro de México, por Las Estrellas y ViX.

En esa transmisión se revelan las posiciones finales hasta llegar al ganador de la cuarta temporada