Grecia Quiroz pide a Sheinbaum que la FGR atraiga el caso de Carlos Manzo a 11 meses del homicidio

El alcalde fue asesinado el pasado 1 de noviembre de 2025 durante el festival de las velas en Uruapan. Foto: Redes Sociales

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A 11 meses del homicidio de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, su esposa y actual presidenta municipal, Grecia Quiroz, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajera la carpeta de investigación.

“Le pido de manera respetuosa a la presidenta de México que, por favor, la carpeta de investigación sea atraída por la FGR. Todos merecemos una verdadera justicia”, escribió en Facebook este 1 de octubre.

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El mensaje se dio un día después de que Quiroz respondiera a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán por el requerimiento de los teléfonos celulares de Manzo. El vicefiscal Israel Vega Rodríguez había advertido que las medidas podían escalar “hasta el arresto o en todo caso abrir carpeta de investigación por obstrucción de la justicia” si la alcaldesa no entregaba los dispositivos de la víctima.

Quiroz dedicó un mensaje a Manzo por los 11 meses de su asesinato

En la publicación de este 1 de octubre, además de la solicitud a la presidenta, Quiroz se dirigió directamente a su esposo. “Te quitaron todas esas ganas de dejarles un mejor futuro a nuestros hijos y a las familias de tu bello estado; te arrebataron las ganas de sonreír, de ver a nuestros hijos crecer, de compartir nuestras vidas juntos hasta envejecer”, escribió.

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La alcaldesa acusó a quienes en vida despreciaron a Manzo y dudaron de su capacidad política de buscar ahora “matar su legado” y “matar su movimiento”, en referencia al Movimiento del Sombrero. “Lo único que puedo decirte es que mientras siga viva y no se atrevan a matarme o encarcelarme, no permitiré que eso suceda. Tu vida y tu muerte, Carlos Manzo, van más allá de la política, y eso no lo han entendido”, agregó.

El crimen contra el exalcalde habría sido ordenado por un líder del CJNG. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiroz cerró el mensaje con la frase distintiva de Manzo: advirtió que no daría “ni un paso atrás” y prometió seguir “tope donde tope”.

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Quiroz respondió un día antes al requerimiento de los celulares de Manzo

Quiroz publicó un mensaje el 30 de septiembre en el que aclaró que el requerimiento de la fiscalía se refería a un solo teléfono celular, que ya había sido revisado por las autoridades, y afirmó que de su parte no existía inconveniente en colaborar con la justicia.

En el mismo mensaje, cuestionó la manera en que se había conducido la investigación por el homicidio de su esposo. Habló de inconsistencias, omisiones y decisiones que, dijo, generaban dudas sobre el manejo de la carpeta, y señaló que mientras las líneas capaces de esclarecer responsabilidades más amplias no avanzaban, los esfuerzos se concentraban de forma reiterada en personas vinculadas al Movimiento del Sombrero, la agrupación política que encabezaba junto con Manzo.

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Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo. (Foto: redes sociales)

Por esa razón insistió en que la FGR debía atraer la carpeta, con el fin de garantizar una investigación imparcial, profesional y transparente que alcanzara a todos los involucrados sin excepción. Anticipó además que las autoridades podrían buscar su inhabilitación o intentar involucrarla directamente en la causa penal.

Frente a ese escenario, Quiroz sostuvo que estaba dispuesta a ser investigada conforme a derecho, pero que no guardaría silencio por miedo. Afirmó que ninguna acción en su contra lograría detener una causa que, según dijo, ya había dejado de pertenecer a una sola persona.

Las autoridades señalaron al CJNG como responsable del crimen tras más de 30 detenciones

El 1 de noviembre de 2025, en la plaza Morelos de Uruapan, un agresor atacó a balazos a Carlos Manzo durante un acto público. El entonces alcalde fue trasladado de emergencia a un hospital, donde murió.

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El personal de seguridad abatió al agresor en el lugar, identificado posteriormente como Víctor Manuel “N”, menor de edad, quien había llegado acompañado de otros dos sujetos, Ramiro y Fernando, cuyos cuerpos fueron localizados el 10 de noviembre sobre la carretera Uruapan-Paracho.

Jovenes encargados de asesinar a Carlos Manzo. (FOTO: Captura de pantalla)

El 18 de noviembre de 2025 fue detenido Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, en la colonia Centro de Morelia. Las autoridades lo señalaron como líder de la célula criminal que operó para la planeación y ejecución del crimen, con vínculos directos con el CJNG.

El 30 de julio fue detenido en Atotonilco el Alto, Jalisco, Ramón Álvarez Ayala, alias “R1”, presunto jefe de la célula criminal afín al CJNG conocida como “Los R’s”. Un juez de control lo vinculó a proceso el 7 de agosto por el homicidio calificado de Carlos Manzo, le impuso prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

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El R1 habría sido quien ordenó y financió el crimen contra Carlos Manzo. (Foto: SSPC/Facebook)

Las autoridades sostuvieron que el “R1” ordenó el crimen, con base en análisis forenses de equipos telefónicos, transferencias bancarias, declaraciones ministeriales e intervenciones de comunicaciones privadas autorizadas por un juez. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó el 31 de julio, en la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum, que el CJNG interpretó como una “provocación” las acciones de Manzo contra el crimen organizado, entre ellas operativos y detenciones.

"El Brilloso", procesado por el asesinato de Carlos Manzo. Fiscalía de Michoacán

Un mes después de la captura del “R1”, el 9 de septiembre, fue detenido Alexis Jesús Medina García, alias “El Brilloso”, ahijado de Manzo, en Zapopan, Jalisco. De acuerdo con autoridades, tomó el control de la célula criminal tras la detención de “El Licenciado” y formó parte del grupo de mensajería que planeó y monitoreó el atentado contra el exalcalde. Un juez lo vinculó a proceso el 18 de septiembre por homicidio calificado y lesiones calificadas, con prisión preventiva oficiosa, y fue trasladado el 28 de septiembre al Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en el Estado de México.

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Entre los más de 30 detenidos relacionados con el caso figuran también Gerardo Rodríguez Guizar, alias “El Congo” o “King Kong”, operador regional del CJNG que coordinaba extorsiones a productores de aguacate y limón; Jaciel Antonio “N”, alias “El Pelón”, señalado como reclutador encargado de contratar a los menores que ejecutaron el ataque; Alejandro Baruc “N”, alias “K-OZ”, identificado como jefe de una célula generadora de violencia en Uruapan vinculada a homicidios, extorsión y venta de droga; y Christian Martín, alias “el Vikingo”, hermano de “El Brilloso”, detenido el 7 de agosto con un arma corta, municiones y dosis de metanfetamina.

Además, permanece recluido el círculo de seguridad que protegía a Manzo el día del crimen, con excepción de su jefe de escoltas, José Manuel Jiménez Miranda, coronel retirado del Ejército Mexicano. La Fiscalía de Michoacán lo mantiene prófugo y ofrece una recompensa de 100 mil pesos por información que permita su localización.

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La detención de “El Brilloso” abrió una nueva línea de investigación sobre un posible financiamiento del CJNG al Movimiento del Sombrero. La Fiscalía de Michoacán, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), busca determinar si existieron recursos del crimen organizado canalizados hacia la organización política, aunque hasta el momento no ha acreditado públicamente dicha conexión.