T-MEC: México y EEUU posponen la cuarta ronda de negociaciones, siguen pendientes aranceles al acero y autos

El subsecretario Luis Rosendo Gutiérrez Romano informa que la fecha del encuentro aún no está definida, luego de que ambos gobiernos contemplaron realizarlo en Washington tras las conversaciones de julio

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La cuarta ronda de negociaciones del T-MEC entre México y Estados Unidos no se realizará en septiembre, como estaba previsto. Se pasa a octubre, informó el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez Romano. El aplazamiento ocurre en una semana de alta tensión bilateral por el discurso de Donald Trump en la ONU y la visita de Estado de Xi Jinping a Washington.

¿Por qué se pospuso la cuarta ronda?

Gutiérrez Romano dijo en la Quinta Convención Binacional 2026 de AMSOC que la fecha aún no está anunciada. Explicó que pesan dos eventos en la agenda estadounidense:

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La visita de Xi Jinping a Estados Unidos.

La Cumbre Ministerial de Comercio del G20, del 30 de septiembre al 1 de octubre, en Milwaukee.

El funcionario mexicano atribuye el cambio de calendario a compromisos previstos en Washington y Milwaukee, donde se realizará la reunión ministerial entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre. REUTERS/Jonathan Ernst TPX IMAGES OF THE DAY/File Photo/File Photo

La cumbre Trump-Xi y el G20 opacaron la ronda, que ya no se realizará en los próximos días. Tras la tercera ronda, en julio en la Ciudad de México, ambos gobiernos habían acordado celebrar la cuarta en Washington durante septiembre.

Xi Jinping en Washington: el factor que reordena la agenda

La coincidencia de la cumbre sino-estadounidense, el Grupo de los Veinte y las declaraciones del mandatario sobre los cárteles configura el contexto más exigente desde el inicio de la revisión del acuerdo. Kenny Holston/Pool via REUTERS/File Photo

Xi llegó el miércoles 23 a Washington en su primera visita de Estado a la Casa Blanca en más de una década. Trump lo recibió personalmente en la Base Conjunta Andrews, en un viaje de tres días con reuniones sobre comercio, inteligencia artificial, Irán y Taiwán.

La cumbre llega después de que ambas potencias acordaran extender una tregua comercial que expiraba el 10 de noviembre. Hasta el cierre de esta nota, no se conocían los resultados de la reunión.

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Canadá, en el centro de la disputa: ¿un respiro para México?

El primer ministro de Canadá, Mark Carney (izquierda), y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, participan en una reunión en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia, el 16 de septiembre de 2026. (Justin Tang/The Canadian Press via AP)

Mientras México y EU aplazan su cuarta ronda, la relación de Washington con Canadá, el otro socio del T-MEC, atraviesa su punto más tenso. El colapso de las conversaciones bilaterales en agosto y la sucesión de aranceles y prohibiciones pusieron en duda la viabilidad del marco actual. Desde el 15 de septiembre rige una nueva tanda de aranceles del 50% a más de cien productos canadienses, y el 29 de septiembre entrará en vigor una prohibición a la importación de bebidas alcohólicas y ciertos lácteos. Ottawa respondió el 8 de septiembre con aranceles de hasta 50% a productos estadounidenses.

En ese contexto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso que Canadá sea el primer “miembro asociado” de la Unión Europea. Trump advirtió que podría verlo como un “acto hostil” y responder con aranceles elevados contra Europa. Analistas en Ottawa ven la alianza como un contrapeso estratégico a las presiones de la Casa Blanca. Para México, la integración de Canadá con la UE podría fortalecer el acuerdo que ya tiene con el bloque europeo y facilitar la diversificación comercial.

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El presidente de EE.UU., Donald Trump, el 13 September 2026. EFE/NEIL HALL

Mientras la presión se concentra en Ottawa, el tono de Washington hacia México ha sido distinto en lo comercial. En un mitin en Carolina del Norte, Trump dijo que EU está “muy cerca” de “un gran acuerdo” con México. Semanas antes, descartó una ruptura comercial y contrastó su vínculo con México con las tensiones con Canadá. Por su parte, el representante comercial Jamieson Greer calificó a México como “muy pragmático”.

Trump en la ONU: “epicentro de la violencia de los cárteles”

El presidente estadounidense volvió a colocar al país vecino en el centro del debate global sobre narcotráfico, en un escenario diplomático que amplifica las fricciones y eleva la presión sobre Ciudad de México

El martes 22 de septiembre, ante la Asamblea General de la ONU, Trump calificó a México como el “epicentro de la violencia de los cárteles”. Dijo que es inaceptable compartir una frontera de 3 mil 200 kilómetros con un territorio controlado por cárteles, y que México debe recuperar el control de su territorio.

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También comparó a esas organizaciones con “el ISIS del hemisferio occidental”. Advirtió que, de ser necesario, usaría su ejército. Aun así, afirmó que Estados Unidos mantiene una “muy buena relación” con el gobierno mexicano.

La respuesta de Sheinbaum: ironía sin confrontación

La presidenta mexicana optó por la mesura ante las declaraciones del mandatario estadounidense sobre los cárteles, aunque dejó implícitas sus propias reservas sobre el consumo de drogas y el tráfico de armas desde el norte

Este miércoles, en su conferencia matutina, la presidenta planteó que ella también podría decir que es difícil vivir junto a un país con alto consumo de drogas y gran producción de armas, pero que no lo hará por la buena relación con Trump.

Acusó a varios medios de difundir solo una parte de las declaraciones del mandatario. Explicó que “no era el momento” de acudir a la ONU y confirmó que viajará a China en noviembre para la reunión de líderes de APEC.

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Aranceles y T-MEC: dos frentes de negociación

Las conversaciones sobre aranceles y el tratado trilateral avanzan en paralelo, mientras la lista de exigencias de Washington se ha extendido de 54 a cerca de 90 puntos sin que haya acuerdo definitivo a la vista. EFE/ Isaac Esquivel

Sheinbaum explicó que México negocia en dos líneas separadas:

Aranceles vigentes: los principales son los aplicados al acero, aluminio, sus derivados y vehículos. Los calificó de “muy avanzados”, aunque sin acuerdo definitivo.

Revisión del T-MEC: el tratado prevé una revisión a los seis años, y Estados Unidos planteó mantenerlo por 10 años con revisiones de los problemas que surjan.

Sobre la lista de exigencias de Washington, la presidenta dijo que pasó de 54 puntos a cerca de 90. Gutiérrez Romano matizó que no son solicitudes nuevas, sino que los temas originales “se van desdoblando”. Como ejemplo citó la regulación de plataformas digitales, que se discute en el Congreso y cuyo siguiente paso es la implementación.

Para México, entre las prioridades están bajar el arancel de 25% a autos y autopartes y que EU respete el fallo del panel sobre reglas de origen automotrices. El subsecretario dijo ver a Estados Unidos “muy receptivo” y espera resultados “en las próximas semanas”.

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El contexto: un T-MEC en revisión anual

En julio, Marcelo Ebrard confirmó que el tratado no se extenderá 16 años y pasará a revisiones anuales hasta 2036.

Ese mes, Trump afirmó que México y Canadá necesitan el acuerdo más que Estados Unidos.

Semanas después descartó una ruptura comercial con México y prometió una “excelente relación”.

Sheinbaum ha dicho que no firmará nada que afecte la soberanía.

El representante comercial Jamieson Greer llamó a México “muy pragmático” el pasado lunes.