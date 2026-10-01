México

Violencia en las aulas: un menor de 13 años atacó a cuatro personas en una secundaria de Querétaro

Los agentes municipales detuvieron al adolescente y aseguraron dos cuchillos, mientras la Fiscalía de Querétaro define su situación jurídica

La secundaria Esperanza Cabrera, en Paseos de San Miguel, quedó bajo resguardo policial tras la agresión que dejó cuatro personas lesionadas. Crédito: Especial
La secundaria Esperanza Cabrera, en Paseos de San Miguel, quedó bajo resguardo policial tras la agresión que dejó cuatro personas lesionadas. Crédito: Especial
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Un adolescente atacó con arma blanca a cuatro personas dentro de la secundaria Esperanza Cabrera, en la colonia Paseos de San Miguel, Querétaro, durante el horario de clases. El menor, alumno del plantel, usó dos cuchillos contra dos estudiantes, un docente y una persona del área administrativa.

A raíz de los hechos, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) detuvieron al presunto responsable en el lugar; sin embargo, no confirmaron oficialmente el motivo de la agresión.

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Las cuatro personas heridas recibieron atención médica después del ataque. Medios locales indicaron que, hasta el momento, no se conoce la gravedad de las lesiones.

Los agentes aseguraron los cuchillos durante la detención del menor. Los objetos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), de acuerdo con el mismo medio.

Una cinta plástica amarilla desplegada en el suelo de asfalto con la frase NO PASE impresa en letras negras.
Una cinta plástica amarilla con la inscripción "NO PASE" permanece tendida sobre el pavimento cerca de una acera por donde transitan peatones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ataque en la secundaria Esperanza Cabrera de Paseos de San Miguel

El plantel se ubica sobre avenida del Parque, en la colonia Paseos de San Miguel, en la zona norte de la capital queretana. El diario Diario de Querétaro estableció que el agresor es un adolescente de aproximadamente 13 años y forma parte de la comunidad estudiantil del plantel.

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De acuerdo con los primeros reportes, el menor mostró una conducta agresiva antes de utilizar los cuchillos contra sus compañeros.

Versiones recogidas por medios locales sostuvieron que el menor habría anticipado la agresión ante algunos compañeros, pero la Fiscalía no confirmó dicha versión ni estableció un móvil del ataque.

Sin embargo, el caso quedó a disposición de la FGEQ, quien llevará a cabo las investigaciones correspondientes y determinará la situación jurídica del menor conforme a los procedimientos establecidos para adolescentes.

Cinta amarilla con la frase "ESCENA DEL CRIMEN" en letras negras, sobre un fondo nocturno desenfocado con vegetación y luces tenues.
Una cinta amarilla con la inscripción "ESCENA DEL CRIMEN" delimita un perímetro de investigación en un área de matorral durante la noche, con luces tenues de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades no informaron públicamente las causas que originaron el incidente. Tampoco se dieron a conocer detalles sobre la identidad del menor, en apego a los protocolos de protección de datos de personas adolescentes.

Michoacán, Ciudad de México y Monterrey: otros ataques recientes en escuelas de México

El ataque en Querétaro se suma a una serie de agresiones armadas registradas en planteles educativos del país durante los últimos años. En marzo, un estudiante de 15 años ingresó con un arma de fuego a una preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y mató a dos maestras de la institución.

El atacante de Michoacán era seguidor de Charles Manson, criminal y líder de una secta en Estados Unidos. El joven también seguía en redes sociales a Charlie Kirk, activista conservador estadounidense asesinado en 2025, y anunció el ataque a través de publicaciones en las que posó con el arma frente a un espejo.

En septiembre de 2025, un alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mató con un cuchillo a su compañero Jesús Israel, de 16 años y originario de Perote, Veracruz. El atacante, identificado como Lex Ashton y vinculado a la comunidad incel, hirió además a un trabajador de limpieza que intentó detener la agresión.

Cinta plástica amarilla con bordes a cuadros negros y la frase NO PASE impresa sobre un fondo oscuro.
Una cinta amarilla de restricción con la leyenda NO PASE señala un área de acceso prohibido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Colegio de Ciencias y Humanidades Sur instaló después del ataque 15 torniquetes, detectores de metal, 70 cámaras de videovigilancia y 50 botones de emergencia en sus accesos. La audiencia contra Lex Ashton, acusado de homicidio y tentativa de homicidio, se aplazó el 30 de septiembre tras una hospitalización de emergencia del joven.

En febrero de este año, una amenaza publicada en redes sociales obligó al mismo plantel a activar un operativo policial preventivo, de acuerdo con la publicación. Un estudiante del CCH Sur sufrió una crisis nerviosa durante la movilización y recibió atención de los paramédicos de la institución.

Tres años antes del ataque en Michoacán, Monterrey, Nuevo León, fue escenario de otro episodio similar. Un adolescente de 15 años disparó con un arma corta contra sus compañeros y una profesora, quien murió meses después a causa de las lesiones.

Los episodios ocurridos en Querétaro, Michoacán, Ciudad de México y Nuevo León comparten un patrón: agresores adolescentes que actuaron dentro de sus propios planteles educativos. En al menos dos de esos casos, los atacantes anunciaron sus intenciones antes de concretar la agresión.

Cinta plástica amarilla con la inscripción NO PASE en letras negras tirada sobre el pavimento junto a un borde de hierba.
Una cinta plástica amarilla con la leyenda NO PASE yace sobre el asfalto de una vía pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades educativas y de seguridad de distintos estados reforzaron protocolos de vigilancia después de estos hechos. En Querétaro, la Fiscalía General del Estado continúa la investigación del ataque registrado en la secundaria Esperanza Cabrera.

El caso de Paseos de San Miguel permanece bajo investigación y sin un móvil confirmado. Las autoridades locales no anunciaron medidas adicionales de seguridad escolar tras el incidente.

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