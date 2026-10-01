México

Así reaccionó Brianda Deyanara a los rumores de coqueteo con Memo Schutz en La Casa de los Famosos México 2026

Tras su salida de la casa, la creadora de contenido aseguró que el vínculo con Memo Schutz no tiene connotación romántica

Brianda Deyanara
(Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)
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Brianda Deyanara rompió el silencio sobre el shippeo en redes sociales con Memo Schutz y descartó cualquier romance con el conductor durante La Casa de los Famosos México 2026. Un día después de su salida de la competencia, la influencer calificó las especulaciones como “tremenda barbaridad” ante los medios.

“Creo que no puede haber una cosa más sacada de contexto y más nada que ver. Para nada”, declaró Brianda al día siguiente de convertirse en la última eliminada del reality, a una semana de la final.

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La creadora de contenido defendió el vínculo que construyó con el conductor de deportes a lo largo de nueve semanas de convivencia en la casa más famosa de México. “Memo es una persona que siempre nos habla de su familia, de sus cuatro hijos preciosos, de su esposa... de su hija que me muero por conocer”, explicó.

Brianda Deyanara insistió en que el acercamiento no tiene connotación romántica. “Realmente yo creo que hay que aceptar que hay amistades de... y no tiene que ver con otra cosa, no tiene que ver con maldad”, señaló.

Sobre el papel de Memo Schutz en la dinámica de la casa, fue tajante: “Memo es un caballero que dentro de la casa siempre vio por todos. No sé de dónde salió esa barbaridad, ese chisme, a quién se le ocurrió, pero de todos los shippeos que pusieron ahí ese es el menos”, finalizó el tema.

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La influencer calificó como "tremenda barbaridad" las especulaciones sobre un romance con el conductor y defendió la amistad que construyeron dentro de la competencia. (ViX)
La influencer calificó como "tremenda barbaridad" las especulaciones sobre un romance con el conductor y defendió la amistad que construyeron dentro de la competencia. (ViX)

En una entrevista posterior con René Franco, Brianda volvió sobre el asunto y reconoció que evita revisar las redes sociales de forma exhaustiva. “He visto muy poco de las redes y definitivamente hay muchas cosas sacadas de contexto que no tienen sentido alguno”, dijo.

La influencer reiteró que el vínculo con el conductor fue de apoyo, no romántico. “Memo es mi amigo, es una persona que quiero un montón y fue un gran apoyo dentro de la casa y no, no... nada”, agregó.

“Entré con el corazón no disponible y sigue así”, aseguró la influencer

Brianda recordó que desde su ingreso al reality dejó clara su postura sentimental. “Yo sabía que cuando saliera pues las redes sociales hay muchas percepciones de la gente, pero qué te puedo decir. Estoy soltera y con muchas ganas de tener amigos”, explicó.

“Yo cuando entré aclaré que mi corazón no estaba disponible y sigue así. Me fui con muy buenos amigos, tanto Fede, Masad, Moi...”, detalló sobre los vínculos que formó durante su estancia en la casa.

Los rumores sobre un presunto enamoramiento se alimentaron de conversaciones, risas y abrazos entre ambos participantes durante las últimas semanas de competencia. Algunos espectadores señalaron supuestas actitudes de celos por parte de Memo Schutz hacia otros habitantes que se acercaban a Brianda, como ocurrió con Masad Altamimi.

Brianda explicó que las redes sociales sacaron de contexto su cercanía con el conductor.
Brianda explicó que las redes sociales sacaron de contexto su cercanía con el conductor.

En una de esas interacciones, Altamimi bromeó sobre la actitud del conductor: “Como una esposa, no como papá”, comentario que provocó risas entre los habitantes. Memo respondió entre bromas que ahora tenía “cuatro y medio” hijos, al incluir a Brianda en la cuenta de su familia.

Frente a las especulaciones, e indirectas por parte de otros habitantes de la casa, Memo Schutz había sostenido en repetidas ocasiones que su relación con Brianda era de protección y sin tintes románticos. “Yo estoy defendiendo los derechos, es como mi hija, Bri”, afirmó ante sus compañeros de convivencia.

Un episodio viral sumó ruido a la conversación pública cuando Memo supuestamente confundió a Brianda con su esposa, Verónica Fonseca, a quien llama “Verito”. La propia Fonseca respaldó públicamente a su esposo y aseguró que nunca se sintió incómoda por las dinámicas generadas dentro de La Casa de los Famosos México.

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