México

Hormigas en casa: qué significa su presencia y cómo ahuyentarlas de forma natural

Una sola obrera puede detectar pequeñas gotas de humedad o migajones en la cocina, alertando al resto de la colonia mediante señales químicas para invadir en cuestión de horas los espacios interiores

Hormigas negras pequeñas dispersas sobre baldosas de terracota junto a un zócalo de madera clara.
Las hormigas forman parte de los insectos más frecuentes dentro de las viviendas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las hormigas entran a la casa en busca de comida, agua y refugio, por lo que su presencia en el hogar significa que que han encontrado alguna fuente que les provee ello.

La extensión de la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos, explica que la mayoría de las hormigas que se ven dentro de una vivienda son trabajadoras que forrajean desde un nido ubicado afuera, no colonias instaladas en el interior.

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Esa misma extensión detalla que basta con que una trabajadora encuentre una migaja o una gota de agua para que, horas después, aparezca una fila completa: las hormigas dejan un rastro químico que el resto de la colonia sigue hasta el mismo punto.

Ilustración de una mujer gritando, de pie sobre un taburete en una cocina donde cientos de hormigas roban comida y sostienen pancartas.
Detectar a tiempo el comportamiento de las hormigas ayuda a decidir si se necesita ayuda profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hormigas entran a las casas en México

La hormiga faraona, Monomorium pharaonis, es una de las especies más comunes dentro de las viviendas mexicanas.

Es pequeña, de apenas 2 milímetros, de color amarillo o marrón rojizo, y busca zonas cálidas y húmedas como cocinas y baños.

La ficha técnica de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) sobre especies exóticas confirma que la hormiga argentina, Linepithema humile, está presente en México, con distribución documentada en los estados de Hidalgo y Baja California, y señala que el país cuenta con las condiciones climáticas adecuadas para que la especie se establezca.

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Imagen dividida en dos secciones que muestra una hormiga de cuerpo claro a la izquierda y una hormiga de color marrón oscuro a la derecha.
La hormiga argentina se reconoce por su color marrón y su capacidad para avanzar en filas largas sobre pisos y paredes, la faraona es más clara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mide alrededor de 1.6 milímetros, es de color marrón y forma filas largas sobre pisos y paredes en busca de migajas y azúcar.

La misma ficha de la Conabio describe a la hormiga argentina como una especie que forma colonias con múltiples reinas, lo que le permite propagarse con facilidad en ambientes alterados por actividad humana.

La UNAM estudia una neurohormona llamada inotocina que regula el comportamiento social de las hormigas y podría ayudar a entender conductas sociales complejas en los humanos. (YouTube/ UNAM Global TV)

Por qué aparecen las hormigas en la cocina

La cocina concentra los tres factores que atraen a las hormigas: comida, humedad y grietas.

La extensión de la Universidad Texas A&M indica que las hormigas entran en busca de alimento, agua o un buen sitio para anidar, y que colonias completas pueden moverse al interior cuando el clima afuera es demasiado seco, caliente o húmedo.

Seis hormigas negras en fila caminan por una encimera blanca y suben a una tabla de cortar de madera. Al fondo hay un tazón y un paño.
La combinación de comida, agua y grietas convierte a la cocina en el punto más atractivo para las hormigas dentro de una casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La misma extensión señala que una llave que gotea o una tubería con fuga son fuentes de agua suficientes para atraerlas, por lo que reparar esas fugas es de las primeras medidas recomendadas.

La hormiga faraona tiene preferencia por alimentos dulces y proteicos, lo que explica su presencia frecuente en cocinas. La ficha de la Conabio indica que la hormiga argentina se siente atraída principalmente por fuentes de azúcar.

Varias hormigas de color negro y rojizo caminan sobre una superficie clara, algunas cerca de una galleta mordida con migajas.
Las hormigas se sienten especialmente atraídas hacia los alimentos dulces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué método casero funciona para ahuyentarlas

El blog de divulgación de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida (ENES Mérida), de la UNAM, describe una mezcla de agua con jabón, gotas de limón y vinagre, aplicada en atomizador sobre las paredes y siguiendo la ruta de las hormigas, como un método que ayudó a ahuyentarlas de forma temporal en un caso documentado por la propia universidad.

Una mano rocía líquido con un pulverizador transparente sobre el umbral de madera y el cristal de una puerta oscura, con baldosas en el suelo.
Una mezcla simple de agua, jabón y vinagre sigue siendo de los remedios caseros más usados para alejar hormigas de las paredes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La extensión de la Universidad de Minnesota coincide en que una solución diluida de vinagre con agua puede usarse para limpiar los rastros que dejan las hormigas y así interrumpir su actividad por un tiempo.

Qué remedios populares no son recomendables

La extensión de la Universidad de Minnesota advierte que no son métodos efectivos para eliminar hormigas la goma de mascar de menta, la pimienta roja, las cáscaras de naranja ni la canela.

Qué hacer en casa para prevenir una infestación

La extensión de la Universidad Texas A&M recomienda mantener la cocina limpia, guardar los alimentos en recipientes bien cerrados y limpiar de inmediato cualquier líquido o comida derramada, sobre todo residuos de azúcar, miel o jarabes que resultan muy atractivos para las hormigas.

La misma extensión señala que conviene revisar la despensa con frecuencia y eliminar cualquier rastro de insectos que produzcan mielecilla en plantas cercanas a la casa, ya que ese líquido dulce también atrae a las colonias de hormigas.

Dos manos limpian un estante de madera dentro de un armario. Una mano sujeta un pulverizador blanco, la otra limpia con un paño verde.
Rociar las rutas por donde circulan las hormigas interrumpe, al menos por un tiempo, su capacidad de comunicación dentro de la colonia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto al agua, la extensión de la Universidad Texas A&M recomienda reparar llaves que gotean y fugas de tuberías, así como sustituir madera húmeda o en descomposición, porque ambas condiciones funcionan como fuente de hidratación para las colonias.

También sugiere alejar el mantillo y las piedras decorativas de la base de la casa, ya que retienen humedad en el suelo y crean condiciones ideales para que las hormigas se instalen cerca de los cimientos.

Cómo bloquear el paso de las hormigas desde el exterior

Para bloquear el acceso físico, la extensión de la Universidad Texas A&M recomienda sellar grietas y hendiduras con silicón y reemplazar burletes desgastados alrededor de puertas y ventanas, dos puntos de entrada frecuentes para las hormigas que buscan refugio.

Sugiere además retirar la vegetación densa junto a los muros, eliminar la hiedra que crece sobre las paredes y limpiar las canaletas de lluvia, porque las hojas y restos acumulados ahí pueden convertirse en sitio de anidación.

Primer plano de una mano sujetando una espátula de metal y madera, aplicando masilla blanca en una grieta vertical en una pared blanca junto a una ventana
Sellar grietas pequeñas en pisos y paredes corta una de las rutas más usadas por las hormigas para entrar a la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La misma extensión recomienda almacenar la leña lejos de la vivienda y podar las ramas de árboles que tocan el techo o los muros, ya que las hormigas pueden usarlas como puente directo hacia el interior de la casa.

Por último, indica revisar leña y macetas antes de introducirlas a la vivienda, para confirmar que no traigan consigo hormigas u otros insectos que puedan iniciar una colonia dentro del hogar.

Cuándo es necesario llamar a un especialista

La extensión de la Universidad de Minnesota señala que la presencia de hormigas con alas dentro de la vivienda es una señal clara de que existe un nido establecido en el interior, y no solo hormigas que entran desde afuera en busca de comida.

La misma extensión indica que, si después de limpiar superficies, guardar los alimentos y sellar grietas las hormigas siguen apareciendo en la misma cantidad, es probable que la colonia esté instalada dentro de la estructura de la casa y no sea posible localizarla sin ayuda profesional.

Un balcón lleno de hormigas
Si las hormigas siguen apareciendo después de limpiar y sellar grietas, es momento de buscar ayuda de un servicio especializado. (Imagen Ilustratitiva Infobae)

La extensión de la Universidad Texas A&M añade que, si las hormigas detectadas tienen alas y aparecen dentro de la casa de forma repetida, conviene distinguirlas primero de termitas, ya que ambas pueden confundirse a simple vista pero requieren tratamientos distintos.

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