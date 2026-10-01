México

Jasmine Bugarín renunció a su nacionalidad estadounidense en 2018, afirma Luisa María Alcalde tras controversia

La intervención directa de la Consejería Jurídica del Ejecutivo para aclarar la situación de la coordinadora de Nayarit revela la sensibilidad que se genera al interior del partido gobernante

El llamado ocurre después de que la senadora difundió un comunicado sobre su situación y antes de la elección para la gubernatura de Nayarit, prevista para ese año en la entidad
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La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, informó este jueves 1 de octubre, en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, que la senadora Jasmine Bugarín renunció desde 2018 a su doble nacionalidad, con base en información de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La declaración llegó un día después de que Bugarín difundiera un comunicado sobre su situación y de que Sheinbaum pidiera a Morena y a la propia coordinadora aclarar su caso rumbo a la elección de 2027 en Nayarit. Alcalde acudió como titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, área que presentó la reforma de nacionalidad única.

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La misma área del Ejecutivo que impulsó la exigencia de nacionalidad exclusiva para cargos públicos fue convocada para validar que la senadora de Morena cumplió ese requisito desde hace seis años.
La misma área del Ejecutivo que impulsó la exigencia de nacionalidad exclusiva para cargos públicos fue convocada para validar que la senadora de Morena cumplió ese requisito desde hace seis años.

Lo que dijo Alcalde sobre el caso

Alcalde explicó que su intervención tenía el propósito de “informar” sobre la pregunta formulada el día anterior respecto a la senadora de Nayarit, y señaló que cuenta con información de Relaciones Exteriores. Sus puntos principales fueron:

  • Afirmó que Bugarín “desde 2018 renunció a su doble nacionalidad”.
  • Indicó que el trámite se realizó mediante el procedimiento que hoy existe ante la SRE.
  • Agregó que lo hizo “aunque no le fuera aplicable”.
  • Señaló que, una vez establecida la reforma constitucional, deberá existir una “ley específica” con las nuevas reglas.

En las declaraciones citadas, Alcalde no detalló qué documento respalda el trámite ni si la SRE lo hará público.

¿Qué dijeron Sheinbaum y Bugarín el 30 de septiembre?

La mandataria pidió revisar la Constitución de la entidad para verificar si la candidata de Morena podría o no contender en las elecciones

El miércoles 30 de septiembre, Sheinbaum fue cuestionada sobre la designación de Bugarín. Leyó el artículo 62 de la Constitución de Nayarit, que exige a quien aspire a la gubernatura ser mexicano por nacimiento e hijo de padres mexicanos, y pidió a Morena y a Bugarín aclarar el tema.

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¿Cuál fue el pronunciamiento de Jasmine Bugarín?

@JasminBugarin
@JasminBugarin

Horas después, Bugarín publicó un comunicado en X. Afirmó que realizó trámites ante la SRE para renunciar a toda sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier Estado extranjero, en particular a Estados Unidos, y que esa determinación fue certificada nuevamente en 2024.

En el texto, dirigido “al pueblo nayarita”, también explicó que nació en California y llegó a México poco después, y se definió como mexicana por nacimiento. El comunicado no detalla ni adjunta documentos verificables, según se informó ese día.

La reforma de nacionalidad única y la ley que seguirá

La reforma modifica los artículos 86, 116 y 122 de la Constitución. Plantea que quienes aspiren a la Presidencia, las gubernaturas o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México sean mexicanos por nacimiento y no tengan ni adquieran otra nacionalidad. Alcalde la presentó el 27 de agosto.

Quien tenga otra nacionalidad deberá renunciar antes de solicitar su registro. El procedimiento se establecería en una reforma a la Ley de Nacionalidad, con participación del INE y de autoridades mexicanas y extranjeras, de acuerdo con el planteamiento presentado.

Sheinbaum ha afirmado que la reforma no quita ningún derecho y que cualquier mexicano puede tener otras nacionalidades. Bugarín fue nombrada coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación en Nayarit rumbo a 2027.

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