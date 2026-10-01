“No le cae bien a nadie”: Alejandra Guzmán lanza fuerte comentario contra Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos

Alejandra Gúzman se presentará en nuestro país en dos fechas.

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Alejandra Guzmán reapareció en La Casa de los Famosos México como invitada musical para acompañar la recta final del reality y, además de sorprender a los habitantes con su presencia, protagonizó una conversación con Ricardo Margaleff que terminó poniendo a Mariana Ochoa en el centro de la atención.

La cantante llegó al programa después del accidente que sufrió durante un concierto en Boca del Río, Veracruz, el pasado 18 de septiembre. Frente a los habitantes interpretó “Eternamente bella” y “Reina de corazones”, en una aparición que también permitió conocer detalles de su recuperación y recordar el episodio que vivió tras la lesión.

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Pero fue durante una charla aparentemente relajada cuando surgió el comentario que encendió la conversación. Al hablar sobre los participantes y mencionar lo que había observado en redes sociales, Guzmán lanzó una frase directa sobre Mariana: “Este, Marianita también no, no le cae bien a nadie, pero...”. La expresión quedó acompañada por las risas de Margaleff y rápidamente adquirió un tono polémico.

Alejandra Guzmán habla de Mariana y las redes sociales

Alejandra Guzman - (X)

El intercambio comenzó cuando Ricardo Margaleff y Alejandra Guzmán repasaban algunos nombres relacionados con el programa. Entre bromas y dudas sobre quién podría tratarse, la conversación llegó hasta Mariana Ochoa, momento en el que apareció la frase que terminó llamando la atención.

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“Este, Marianita también no, no le cae bien a nadie, pero...”, dijo Guzmán. Margaleff reaccionó con una risa y la conversación continuó sin que la cantante desarrollara ampliamente el comentario. La frase, sin embargo, quedó como uno de los momentos más llamativos de su participación.

Wendy Guevara explicó que sus comentarios estaban relacionados con lo que había visto en internet y Guzmán coincidió con él: “Exacto. Yo, yo sigo las redes, sigo el programa”. De esta manera, la cantante dejó claro que había estado pendiente de lo que ocurría en el reality y de las conversaciones que se generaban alrededor de sus participantes.

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El regreso de la cantante ocurrió tras su accidente en Veracruz

La cantante mexicana Alejandra Guzmán permanece sentada en una camilla de hospital junto a personal médico tras sufrir una dislocación de cadera. (X: Alejandra Guzmán)

La aparición de Alejandra Guzmán tuvo lugar apenas dos semanas después de la lesión que sufrió durante un concierto en Boca del Río, Veracruz. La cantante tuvo que recibir atención médica después de lastimarse la cadera durante la presentación, un episodio que generó preocupación entre sus seguidores.

Después del accidente, Guzmán también habló sobre una situación que vivió durante su estancia en el hospital. Según relató, una persona intentó moverle la pierna sin contar con su autorización. La cantante fue clara al recordar aquel momento: “Hay un tipo que llegó al hospital a quererme mover la pierna sin permiso de nadie, sin las placas”.

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El episodio también provocó que Guzmán hablara de tomar acciones legales. En medio de sus declaraciones, la intérprete manifestó: “No le crean, ya le mandé una demanda por estar difamando y diciendo, y lastimándome”. Con ese antecedente, su aparición en el reality representó una de sus primeras apariciones públicas después del accidente.

Mariana Ochoa vuelve a quedar en medio de la conversación

Mariana Ochoa gana la dinámica "La Boutique" y se salva de la nominación de esta semana en La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

La participación de Mariana Ochoa en el reality ha estado acompañada por diferentes reacciones en redes sociales. A lo largo de la temporada, la cantante ha recibido críticas de algunos espectadores, especialmente alrededor de situaciones ocurridas dentro de la casa y de las decisiones tomadas durante la competencia.

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Ese ambiente explica parte de la conversación que surgió durante la visita de Guzmán, aunque no significa que exista una opinión unánime sobre Mariana. Las redes sociales también reúnen mensajes de personas que la apoyan y espectadores que han expresado una percepción distinta sobre su participación en el programa.

En medio de esa discusión, las palabras de Guzmán agregaron un nuevo ingrediente a la recta final. La cantante también bromeó con Margaleff al decir: “Si no me dieran de comer, yo sí mato a alguien”. Después del intercambio le preguntaron: “¿Tú entrarías a una casa?”. Así, una visita pensada para llevar música y entretenimiento terminó dejando una frase que volvió a colocar a Mariana Ochoa en el centro de la conversación.

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