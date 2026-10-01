México

“No le cae bien a nadie”: Alejandra Guzmán lanza fuerte comentario contra Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos

La cantante sorprendió durante su visita al reality con una declaración que provocó risas y encendió la conversación en redes

Alejandra Gúzman se presentará en nuestro país en dos fechas.
Alejandra Gúzman se presentará en nuestro país en dos fechas.
Guardar

Alejandra Guzmán reapareció en La Casa de los Famosos México como invitada musical para acompañar la recta final del reality y, además de sorprender a los habitantes con su presencia, protagonizó una conversación con Ricardo Margaleff que terminó poniendo a Mariana Ochoa en el centro de la atención.

La cantante llegó al programa después del accidente que sufrió durante un concierto en Boca del Río, Veracruz, el pasado 18 de septiembre. Frente a los habitantes interpretó “Eternamente bella” y “Reina de corazones”, en una aparición que también permitió conocer detalles de su recuperación y recordar el episodio que vivió tras la lesión.

PUBLICIDAD

Pero fue durante una charla aparentemente relajada cuando surgió el comentario que encendió la conversación. Al hablar sobre los participantes y mencionar lo que había observado en redes sociales, Guzmán lanzó una frase directa sobre Mariana: “Este, Marianita también no, no le cae bien a nadie, pero...”. La expresión quedó acompañada por las risas de Margaleff y rápidamente adquirió un tono polémico.

Alejandra Guzmán habla de Mariana y las redes sociales

Alejandra Guzman - (X)
Alejandra Guzman - (X)

El intercambio comenzó cuando Ricardo Margaleff y Alejandra Guzmán repasaban algunos nombres relacionados con el programa. Entre bromas y dudas sobre quién podría tratarse, la conversación llegó hasta Mariana Ochoa, momento en el que apareció la frase que terminó llamando la atención.

PUBLICIDAD

“Este, Marianita también no, no le cae bien a nadie, pero...”, dijo Guzmán. Margaleff reaccionó con una risa y la conversación continuó sin que la cantante desarrollara ampliamente el comentario. La frase, sin embargo, quedó como uno de los momentos más llamativos de su participación.

Wendy Guevara explicó que sus comentarios estaban relacionados con lo que había visto en internet y Guzmán coincidió con él: “Exacto. Yo, yo sigo las redes, sigo el programa”. De esta manera, la cantante dejó claro que había estado pendiente de lo que ocurría en el reality y de las conversaciones que se generaban alrededor de sus participantes.

El regreso de la cantante ocurrió tras su accidente en Veracruz

Alejandra Guzmán reapareció ante sus seguidores horas después de sufrir una lesión en la cadera.
La cantante mexicana Alejandra Guzmán permanece sentada en una camilla de hospital junto a personal médico tras sufrir una dislocación de cadera. (X: Alejandra Guzmán)

La aparición de Alejandra Guzmán tuvo lugar apenas dos semanas después de la lesión que sufrió durante un concierto en Boca del Río, Veracruz. La cantante tuvo que recibir atención médica después de lastimarse la cadera durante la presentación, un episodio que generó preocupación entre sus seguidores.

Después del accidente, Guzmán también habló sobre una situación que vivió durante su estancia en el hospital. Según relató, una persona intentó moverle la pierna sin contar con su autorización. La cantante fue clara al recordar aquel momento: “Hay un tipo que llegó al hospital a quererme mover la pierna sin permiso de nadie, sin las placas”.

El episodio también provocó que Guzmán hablara de tomar acciones legales. En medio de sus declaraciones, la intérprete manifestó: “No le crean, ya le mandé una demanda por estar difamando y diciendo, y lastimándome”. Con ese antecedente, su aparición en el reality representó una de sus primeras apariciones públicas después del accidente.

Mariana Ochoa vuelve a quedar en medio de la conversación

La Casa de los Famosos México
Mariana Ochoa gana la dinámica "La Boutique" y se salva de la nominación de esta semana en La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

La participación de Mariana Ochoa en el reality ha estado acompañada por diferentes reacciones en redes sociales. A lo largo de la temporada, la cantante ha recibido críticas de algunos espectadores, especialmente alrededor de situaciones ocurridas dentro de la casa y de las decisiones tomadas durante la competencia.

Ese ambiente explica parte de la conversación que surgió durante la visita de Guzmán, aunque no significa que exista una opinión unánime sobre Mariana. Las redes sociales también reúnen mensajes de personas que la apoyan y espectadores que han expresado una percepción distinta sobre su participación en el programa.

En medio de esa discusión, las palabras de Guzmán agregaron un nuevo ingrediente a la recta final. La cantante también bromeó con Margaleff al decir: “Si no me dieran de comer, yo sí mato a alguien”. Después del intercambio le preguntaron: “¿Tú entrarías a una casa?”. Así, una visita pensada para llevar música y entretenimiento terminó dejando una frase que volvió a colocar a Mariana Ochoa en el centro de la conversación.

Temas Relacionados

Alejandra GuzmánMariana OchoaLa Casa de los Famosos México 4La Casa de los Famosos 2026mexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Huracán Rachel se intensifica a categoría 2 en el Pacífico: pronostican lluvias intensas en Baja California Sur, Sinaloa y Jalisco

Su circulación también provocará fuerte oleaje en Nayarit durante las próximas horas de este jueves

Huracán Rachel se intensifica a categoría 2 en el Pacífico: pronostican lluvias intensas en Baja California Sur, Sinaloa y Jalisco

La millonaria fortuna en dólares que recibiría Fernando Marón Kahwagi, posible heredero de Jorge Kahwagi Macari

El patrimonio del también exdiputado ha generado especulaciones por sus actividades empresariales, sus propiedades en Tulum y su participación en compañías de tecnología

La millonaria fortuna en dólares que recibiría Fernando Marón Kahwagi, posible heredero de Jorge Kahwagi Macari

México apuesta por más exportaciones ante el G20 mientras continúan las negociaciones comerciales con EEUU

Durante su participación en un foro global, Marcelo Ebrard destacó que la industria mexicana del acero no recibe subsidios y cuenta con bajas emisiones contaminantes

México apuesta por más exportaciones ante el G20 mientras continúan las negociaciones comerciales con EEUU

Jasmine Bugarín renunció a su nacionalidad estadounidense en 2018, afirma Luisa María Alcalde tras controversia

La intervención directa de la Consejería Jurídica del Ejecutivo para aclarar la situación de la coordinadora de Nayarit revela la sensibilidad que se genera al interior del partido gobernante

Jasmine Bugarín renunció a su nacionalidad estadounidense en 2018, afirma Luisa María Alcalde tras controversia

Gobierno aplaza hasta 2030 medida contra doble nacionalidad para candidaturas tras polémica de Jasmine Bugarín en Nayarit

En días anteriores, la presidenta Claudia Sheinbaum había asegurado que, de aprobarse la reforma contra la doble nacionalidad, sería efectiva de manera inmediata

Gobierno aplaza hasta 2030 medida contra doble nacionalidad para candidaturas tras polémica de Jasmine Bugarín en Nayarit
MÁS NOTICIAS

NARCO

Alcaldesa de Mexicali defiende a exdirector de la policía acusado por EEUU de nexos con Los Mayos: “No podemos dar por hecho culpabilidades”

Alcaldesa de Mexicali defiende a exdirector de la policía acusado por EEUU de nexos con Los Mayos: “No podemos dar por hecho culpabilidades”

DEA afirma que EEUU enfrenta al Cártel de Sinaloa con acciones “urgentes y decisivas”

Audios exhiben a gestor cultural maya como presunto pederasta en Campeche y Yucatán

Violencia en las aulas: un menor de 13 años atacó a cuatro personas en una secundaria de Querétaro

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 1 de octubre: audios exhiben a gestor cultural maya como presunto pederasta en Campeche y Yucatán

ENTRETENIMIENTO

Feria Aztlán en Chapultepec se une a las celebraciones de los 200 años de amistad entre Francia y México con actividades gratis en octubre

Feria Aztlán en Chapultepec se une a las celebraciones de los 200 años de amistad entre Francia y México con actividades gratis en octubre

La millonaria fortuna en dólares que recibiría Fernando Marón Kahwagi, posible heredero de Jorge Kahwagi Macari

El Centro Histórico de la CDMX se prepara para recibir el Bazar Cultural por el Día de Muertos: tendrá talleres y presentaciones gratis

Panteón Rococó llega a Tiny Desk: así podrás ver su sesión en México

Cecilia Galliano apoya a su hija Valentina si decide abrir una cuenta de OnlyFans: “Yo siempre fui libre”

DEPORTES

México regresa al calendario de la UCI: estas son las posibilidades de ver a Isaac del Toro competir en su país

México regresa al calendario de la UCI: estas son las posibilidades de ver a Isaac del Toro competir en su país

Rubén Omar Romano recomienda a los mexicanos no ir a ligas de bajo perfil solo para cumplir el ‘sueño europeo’: “No sirve de nada”

Jana Gutiérrez, jugadora del América Femenil rompe en llanto tras ser convocada por primera vez a la Selección Mexicana Femenil: “Es un sueño cumplido”

Grecia vs Países Bajos: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la UEFA Nations League desde México

Canelo Álvarez se sincera y señala quiénes han sido mejores que él