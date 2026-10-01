México

Gobierno aplaza hasta 2030 medida contra doble nacionalidad para candidaturas tras polémica de Jasmine Bugarín en Nayarit

En días anteriores, la presidenta Claudia Sheinbaum había asegurado que, de aprobarse la reforma contra la doble nacionalidad, sería efectiva de manera inmediata

Jasmine Bugarín y Luisa María Alcalde
Jasmine Bugarín y Luisa María Alcalde
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La consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde, dio a conocer que la reforma por la que se prohíbe tener una doble nacionalidad a candidatos que aspiren a una gubernatura o a la presidencia de México, será efectiva a partir del siguiente año, aplicando hasta las siguientes elecciones que serán en 2030. La disposición comenzará a regir desde el proceso electoral de 2028, por lo que tendría efectos en los comicios de 2030.

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este 1 de octubre, la funcionaria explicó en qué consiste la reforma impulsada por la mandataria y aprobada el pasado 29 de septiembre, en medio de una polémica por la doble nacionalidad de Jasmine Bugarín, designada como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación de Morena por el estado de Nayarit.

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Reforma de doble nacionalidad entrará en vigor en 2028

Alcalde explicó que la reforma constitucional sobre doble nacionalidad ya fue aprobada por ambas cámaras y por 20 entidades federativas. Sin embargo, su aplicación fue fijada en un artículo transitorio para el proceso electoral de 2028.

“Lo dispuesto en este decreto será aplicable a partir del proceso electoral correspondiente al 2028”, señaló la consejera jurídica de la Presidencia.

La funcionaria afirmó que el cambio no puede aplicarse en el proceso electoral inmediato porque la legislación impide modificar las reglas que regulan una elección próxima. “La ley establece que no se pueden modificar leyes electorales que apliquen de manera inmediata para no cambiar las reglas del juego en una elección que ya viene”, dijo.

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El calendario electoral implica que, aunque la disposición comenzará formalmente en 2028, las siguientes elecciones para renovar gubernaturas y la Presidencia de la República serán en 2030.

Constitución permite gubernaturas a mexicanos nacidos en el extranjero

La consejera jurídica señaló que el artículo 116 de la Constitución establece que para ser gobernador o gobernadora se debe ser ciudadano mexicano por nacimiento, nativo de la entidad o contar con una residencia efectiva de al menos cinco años previos a la elección. También se exige tener 30 años cumplidos el día de los comicios, salvo que la constitución local establezca una edad menor.

Alcalde precisó que el artículo 30 constitucional contempla varios supuestos para adquirir la nacionalidad mexicana por nacimiento. Entre ellos, incluyó a las personas nacidas en el extranjero que sean hijas de padre o madre mexicanos.

“Es mexicano por nacimiento una persona que pudo haber nacido en territorio extranjero, pero tiene padres o madres mexicanas”, afirmó.

La funcionaria añadió que también son consideradas mexicanas por nacimiento las personas nacidas fuera del país cuyos padres hubieran obtenido la nacionalidad mexicana por naturalización, así como quienes nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas.

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