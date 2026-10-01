Huracán Rachel se intensifica a categoría 2 en el Pacífico: pronostican lluvias intensas en Baja California Sur, Sinaloa y Jalisco

Grandes olas provocadas por un huracán de categoría 1 rompen contra un espigón de concreto en una costa tropical con palmeras inclinadas por el viento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El huracán Rachel se intensificó a categoría 2 durante la madrugada de este jueves 1 de octubre de 2026 en el océano Pacífico, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Su circulación ocasionará precipitaciones importantes en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, además de fuertes rachas de viento y oleaje que podría alcanzar seis metros de altura.

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Aunque la cabeza utiliza el término “lluvias intensas”, el reporte oficial las clasifica meteorológicamente como muy fuertes, con acumulaciones de 50 a 75 milímetros. Estas condiciones podrían causar deslaves, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

¿Dónde se encuentra el huracán Rachel?

Rachel alcanzó la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson alrededor de las 03:00 horas, tiempo del centro de México.

En el reporte de las 06:30 horas, su centro se localizaba aproximadamente a 370 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 430 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

El huracán presentaba las siguientes características:

Vientos máximos sostenidos: 155 kilómetros por hora.

Rachas de viento: 195 kilómetros por hora.

Desplazamiento: oeste-noroeste.

Velocidad de avance: nueve kilómetros por hora.

Clasificación: huracán categoría 2.

El sistema cambió nuevamente de dirección después de que el miércoles avanzara hacia el noreste. Ahora se desplaza lentamente hacia el oeste-noroeste, paralelo y a distancia de las costas del occidente mexicano.

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Sin embargo, la circulación del ciclón es suficientemente amplia para transportar humedad y generar efectos en diferentes entidades, principalmente en el sur de la península de Baja California y el litoral comprendido entre Sinaloa y Jalisco.

¿Dónde provocará lluvias el huracán Rachel?

El pronóstico contempla lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en las siguientes regiones:

Sur de Baja California Sur .

Centro y sur de Sinaloa .

Nayarit .

Oeste de Jalisco.

Las precipitaciones podrían registrarse durante periodos cortos y estar acompañadas por actividad eléctrica y rachas de viento, particularmente en las comunidades próximas al litoral.

Aunque no se pronostica que el centro del huracán ingrese a alguno de estos estados durante las próximas horas, sus bandas nubosas provocarán condiciones adversas a varios cientos de kilómetros de su núcleo.

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Los acumulados de lluvia previstos podrían elevar rápidamente los niveles de ríos, arroyos, canales y presas. En ciudades y comunidades costeras también existe riesgo de encharcamientos e inundaciones por la combinación de precipitaciones y drenajes rebasados.

Baja California Sur tendrá oleaje de hasta seis metros

Los efectos más importantes en el mar se concentrarán en las costas de Baja California Sur, donde se prevé oleaje de cuatro a seis metros de altura.

En el sur de la entidad también se esperan vientos sostenidos de entre 40 y 50 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora.

Estas condiciones podrían afectar principalmente a municipios como Los Cabos y comunidades situadas en el extremo meridional de la península, aunque el aviso federal se refiere de manera general a la región sur del estado.

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La población deberá evitar acercarse a playas, escolleras, rompeolas y zonas rocosas. Las olas pueden alcanzar sitios aparentemente seguros y arrastrar a personas, vehículos u objetos hacia el mar.

Las embarcaciones menores y quienes realizan actividades pesqueras o turísticas deberán atender los avisos de las capitanías de puerto sobre posibles restricciones a la navegación.

Sinaloa, Nayarit y Jalisco enfrentarán viento y mar elevado

Las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco tendrán vientos sostenidos de 20 a 30 kilómetros por hora, acompañados por rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora.

También se pronostica oleaje de tres a cuatro metros de altura en el litoral de las tres entidades.

La combinación de mar agitado, corrientes de retorno y fuertes rachas puede representar un riesgo para habitantes, turistas, pescadores y embarcaciones. Incluso cuando no esté lloviendo, las condiciones marítimas podrían continuar siendo peligrosas.

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En las comunidades costeras se recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, retirar muebles de terrazas y balcones, cerrar puertas y ventanas, así como mantenerse lejos de árboles, postes y anuncios publicitarios.

Cierran puertos y playas por Rachel

La Secretaría de Marina (Semar) informó el cierre de diferentes puertos del Pacífico mexicano debido a las condiciones ocasionadas por Rachel. Las restricciones fueron aplicadas tanto para embarcaciones mayores como menores.

De acuerdo con la información difundida por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), los cierres se distribuyeron de la siguiente manera:

Embarcaciones mayores: San Blas, Nayarit . Manzanillo, Colima .

Embarcaciones menores: Cabo San Lucas y San José del Cabo, Baja California Sur . San Blas, Nuevo Vallarta y La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit . Puerto Vallarta y Barra de Navidad, Jalisco . Manzanillo, Colima . Lázaro Cárdenas, Michoacán .



La CNPC pidió extremar precauciones en actividades portuarias, turísticas, deportivas, pesqueras, ribereñas y de playa. Los cierres pueden modificarse conforme mejoren o empeoren las condiciones marítimas, por lo que las embarcaciones deberán consultar los avisos de las capitanías de puerto.

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En Cabo San Lucas, las autoridades también ordenaron el cierre preventivo del puerto y prohibieron el acceso a las playas. Desde las 14:00 horas del miércoles 30 de septiembre fueron colocadas banderas negras, utilizadas para advertir que las condiciones del mar representan un riesgo elevado y que ninguna persona debe ingresar al agua.

La Misión de Estados Unidos en México alertó a sus ciudadanos sobre la presencia de oleaje elevado y corrientes de resaca potencialmente peligrosas. Estas corrientes pueden arrastrar a los bañistas mar adentro, incluso cuando no se registren lluvias fuertes en la playa o el centro del ciclón permanezca distante.

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El pronóstico para este jueves contempla olas de cuatro a seis metros en las costas de Baja California Sur, así como de tres a cuatro metros en Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Por ello, se recomienda mantenerse lejos de escolleras, rompeolas y zonas rocosas, además de respetar las restricciones emitidas por las autoridades marítimas.

Suspenden clases por riesgo de inundaciones

Las autoridades educativas suspendieron las clases en siete municipios de la región Sierra-Costa de Michoacán como una medida preventiva ante las lluvias, inundaciones y el oleaje relacionados con Rachel.

La suspensión anunciada para el miércoles 30 de septiembre comprendió los municipios de:

Aquila .

Coahuayana .

Chinicuila .

Coalcomán .

Lázaro Cárdenas .

Arteaga .

Tumbiscatío.

La medida tuvo como objetivo reducir los riesgos para estudiantes, docentes y familias, especialmente en comunidades donde las precipitaciones ya habían ocasionado acumulaciones de agua. En Lázaro Cárdenas se reportaron calles y avenidas inundadas, así como afectaciones en viviendas, comercios y vehículos.

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El gobierno municipal de Lázaro Cárdenas habilitó ocho refugios temporales para recibir a la población que habita en zonas vulnerables:

Tecnológico de Lázaro Cárdenas.

Conalep.

Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación.

CECyTEM 05.

Escuela Secundaria Técnica 106.

Escuela Primaria Lázaro Cárdenas, en La Mira.

Escuela Primaria Rural Federal Lázaro Cárdenas, en El Habillal.

Escuela Primaria Federal Reivindicación Petrolera, en Caleta de Campos.

Protección Civil de Michoacán recomendó evitar traslados innecesarios durante las lluvias, no cruzar calles inundadas, ríos, arroyos o vados y mantenerse alejado de laderas susceptibles a deslaves.

Las familias que viven en sectores de riesgo deberán preparar una mochila de emergencia, resguardar documentos importantes e identificar las rutas de evacuación y el refugio temporal más cercano. En caso de que las autoridades ordenen una evacuación preventiva, la indicación debe atenderse de inmediato.

La suspensión de actividades escolares y la operación de los refugios dependerán de la evolución de las condiciones meteorológicas. La población deberá consultar los comunicados oficiales antes de trasladarse a los planteles y llamar al 911 ante cualquier emergencia.