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Canelo Álvarez se sincera y señala quiénes han sido mejores que él

Cuando surgió el nombre de Terence Crawford, el mexicano intervino con una frase breve

Canelo Álvarez reconoció cuáles son los peleadores que han sido mejor que él (Instagram | Canelo Álvarez)
Canelo Álvarez reconoció cuáles son los peleadores que han sido mejor que él (Instagram | Canelo Álvarez)
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Canelo Álvarez admitió que Terence Crawford, Dmitry Bivol y Floyd Mayweather Jr. fueron mejores que él. El boxeador mexicano también incluyó a Mohamed Ali entre los nombres ante los que reconoció una superioridad.

Durante una dinámica con ESPN Knock Out, Álvarez debía hablar únicamente cuando escuchara el nombre de un peleador al que considerara por encima de él. Su respuesta se limitó a cuatro figuras: Crawford, Bivol, Mayweather Jr. y Ali.

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El ejercicio se realizó en medio de la preparación del mexicano para su próximo combate contra Christian Mbilli. La consigna reunió a campeones de distintas generaciones, además de rivales que compartieron ring con Álvarez o que integran la actualidad del boxeo.

Canelo Álvarez se prepara para regresar al cuadrilátero (IG/ @canelo)
Canelo Álvarez se prepara para regresar al cuadrilátero (IG/ @canelo)
'Canelo' mira de frente a Christian Mbilli desde Egipto (Saúl Álvarez )
'Canelo' mira de frente a Christian Mbilli desde Egipto (Saúl Álvarez )

Cuando surgió el nombre de Terence Crawford, el mexicano intervino con una frase breve: “Fue mejor que yo”. La misma respuesta apareció ante las menciones de Bivol y Mayweather Jr., los dos únicos boxeadores que también figuran entre sus derrotas.

La publicación de ESPN Knock Out incluyó una lista con Ryan García, Isaac “Pitbull” Cruz, Naoya Inoue, Oleksandr Usyk, Manny Pacquiao, Gennady Golovkin, David Benavidez y Julio César Chávez. Ante esos nombres, Álvarez no expresó ninguna reacción dentro de la dinámica.

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  • Ryan García
  • Pitbull Cruz
  • Naoya Inoue
  • Terence Crawford (fue mejor que yo)
  • Oleksandr Usyk
  • Dmitry Bivol (fue mejor que yo)
  • Manny Pacquiao
  • Floyd Mayweather Jr. (fue mejor que yo)
  • Gennady Golovkin
  • David Benavidez
  • Mohamed Ali (claro que sí)
  • Julio César Chávez
Tras defender el cinturón interino del CMB, Lester Martínez quedó a la espera de la definición entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli en la división supermediano. (Captura de pantalla)
Tras defender el cinturón interino del CMB, Lester Martínez quedó a la espera de la definición entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli en la división supermediano. (Captura de pantalla)

Julio César Chávez no es mejor que Canelo según el tapatío

Entre los peleadores ante los que no emitió una reacción estuvieron Ryan García, Isaac “Pitbull” Cruz, Naoya Inoue, Oleksandr Usyk, Manny Pacquiao, Gennady Golovkin, David Benavidez y, de forma destacada, Julio César Chávez.

La ausencia de una respuesta ante el nombre de Julio César Chávez, considerado una de las mayores figuras en la historia del boxeo mexicano, llamó la atención dentro de la dinámica difundida por ESPN Knock Out.

El histórico pugilista recordó su combate contra Greg Haugen y la preocupación que tuvo antes de aceptar la propuesta de Don King. (Ilustración: Jesús Aviles)
El histórico pugilista recordó su combate contra Greg Haugen y la preocupación que tuvo antes de aceptar la propuesta de Don King. (Ilustración: Jesús Aviles)

Canelo en la búsqueda de continuar con su legado

Saúl Canelo Álvarez peleará el próximo 31 de octubre ante Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita, por el título supermediano del CMB. El mexicano llega después de una cirugía de codo y con el objetivo de recuperar terreno en la división de las 168 libras.

A sus 35 años, Álvarez suma 63 triunfos, tres derrotas y dos empates. También conquistó campeonatos mundiales en cuatro categorías. Su preparación estará marcada por el trabajo físico y técnico que le permita volver al ring sin secuelas de la operación.

Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente (Instagram | Canelo)
Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente (Instagram | Canelo)

El tapatío no pelea desde su derrota ante Terence Crawford, quien le arrebató los cuatro cinturones de peso supermediano por decisión unánime. Ese resultado abrió dudas sobre su rendimiento, luego de una carrera de más de 20 años en el boxeo profesional.

Ante Mbilli, Álvarez buscará recuperar el cinturón del CMB y mostrar que aún puede competir en la élite. El mexicano prevé retirarse cerca de los 37 años y estima disputar unas cuatro peleas antes de cerrar su carrera profesional.

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