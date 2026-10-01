México

Marcelo Ebrard sostuvo “productiva reunión” con Jamieson Greer en medio de negociaciones comerciales en el G20

Actualmente ambos funcionarios han mantenido reuniones constantes en el marco de las negociaciones del T-MEC

Marcelo Ebrard y Jamieson Greer
Marcelo Ebrard y Jamieson Greer durante el G20. (X)
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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard informó que mantuvo una conversación con el Representante Comercial de los Estados Unidos, Jamieson Greer en el marco del G20.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, el funcionario aseguró que este encuentro fue muy “productivo” en un contexto donde México y EEUU mantienen un ambiente tenso por las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

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Ebrard participa en el G20

Marcelo Ebrard participó el pasado 30 de septiembre en la reunión de ministros de Comercio del G20, en Milwaukee, Wisconsin, donde sostuvo encuentros con representantes de la Unión Europea, Japón, India y Argentina para promover mejores condiciones para las exportaciones mexicanas y atraer inversiones, según informó la Secretaría de Economía (SE) en un comunicado.

Durante el Foro Global sobre el Exceso de Capacidad del Acero, realizado como parte de la reunión, el líder de economía señaló que México reforzó la transparencia y la trazabilidad de las importaciones mediante un análisis automático. Asimismo, sostuvo que la industria acerera nacional no recibe subsidios, registra bajas emisiones contaminantes y enfrenta competencia desleal de productores extranjeros que operan con estándares distintos.

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El encuentro ocurre mientras México y Estados Unidos revisan el T-MEC. La tercera ronda bilateral se realizó del 21 al 23 de julio en la Ciudad de México y ambas delegaciones acordaron una cuarta ronda en Washington para septiembre, aunque medios reportaron que fue reprogramada para octubre.

Marcelo Ebrard
Marcelo Ebrard a través de su cuenta oficial de X. (captura de pantalla)

La reunión ministerial concluye este 1 de octubre y está previsto que Greer ofrezca una conferencia de prensa al cierre. Según la SE, el G20 reúne economías que concentran cerca de 85% del producto interno bruto mundial y alrededor de 75% del comercio internacional.

México apuesta por más exportaciones

Mientras continúan las negociaciones comerciales entre México y EEUU, el funcionario de economía planteó que el país ampliará las oportunidades de exportación de productos nacionales, poniendo como prioridad la mejora de sus condiciones.

El acero ocupa un lugar central en la agenda económica, ya que de acuerdo con Ebrard, esta industria mexicana no recibe subsidios y registra bajas emisiones contaminantes. Esas condiciones deben considerarse al evaluar la competencia de México frente a empresas de otros países, en tanto el sector forma parte de las conversaciones comerciales con la nación vecina.

Por otro lado, la delegación mexicana solicitó aumentar los cupos para automóviles ligeros hacia Argentina y facilitar la entrada del tequila a India. También abordó con Maroš Šefčovic, comisario europeo de Comercio, las oportunidades que ofrecerá a las empresas mexicanas el recientemente firmado Acuerdo Comercial Interino con la Unión Europea.

Ebrard se reunió con Piyush Goyal, de India; Fernando Brun, de Argentina; Maroš Šefčovic, de la Unión Europea; y Shuji Miyamoto e Iwao Horii, de Japón. Además, circuló una fotografía del funcionario durante su encuentro con Li Chenggang, representante comercial de China, con quien intercambió algunas palabras.

Las gestiones ocurren mientras México negocia con Estados Unidos en medio de aranceles y discusiones sobre automóviles, acero y aluminio. El Gobierno mexicano defiende la integración productiva de Norteamérica y busca conservar las ventajas arancelarias del T-MEC, mientras se analizan reglas de origen más estrictas, seguridad económica y sectores estratégicos.

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