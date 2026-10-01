México

SEP lamenta el ataque armado dentro de escuela secundaria de Torreón donde falleció subdirectora

La dependencia ofreció acompañamiento institucional a la comunidad escolar; las autoridades ya investigan los hechos y reportaron la detención de dos presuntos responsables

Ataque escuela secundaria Torreón
Foto: Semanario Zeta
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La Secretaría de Educación Pública (SEP) lamentó los hechos de violencia ocurridos este jueves dentro de una escuela secundaria del ejido La Unión, en Torreón, Coahuila, donde falleció una docente. Mediante una tarjeta informativa, la dependencia expresó sus condolencias a familiares, amigos y a la comunidad educativa. TI SEP Coahuila

El ataque ocurrió en la Secundaria número 13 y provocó la movilización de corporaciones de seguridad y servicios de emergencia. Los primeros reportes señalaron que había personas lesionadas y que estudiantes permanecieron resguardados en el plantel mientras las autoridades atendían la situación.

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Posteriormente, el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, confirmó que la persona fallecida era la subdirectora de la escuela. También informó sobre la detención de dos presuntos responsables y señaló que las primeras entrevistas apuntaban al uso de armas blancas y explosivos, aunque inicialmente circularon versiones sobre disparos.

Documento oficial titulado Tarjeta Informativa emitido por la Secretaría de Educación Pública de México con texto y logotipos institucionales.
Foto: SEP (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el comunicado fechado en la Ciudad de México, la Secretaría de Educación Pública calificó como reprobables los hechos registrados en la secundaria de Torreón y manifestó su pesar por la muerte de la docente.

La dependencia dirigió su mensaje tanto a las personas cercanas a la víctima como a quienes integran la comunidad educativa. Su posicionamiento se centró en expresar solidaridad y anunciar que brindará el acompañamiento institucional que corresponda a los integrantes de la comunidad escolar.

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Asimismo, precisó que esa intervención se realizará con pleno respeto a las investigaciones y a las determinaciones de las autoridades competentes. La tarjeta informativa no atribuye responsabilidades ni presenta una explicación sobre las circunstancias que llevaron al ataque.

El documento tampoco detalla medidas específicas de atención, un calendario de intervención o disposiciones sobre la continuidad de las clases. Por ello, el acompañamiento anunciado debe distinguirse de posibles acciones adicionales que las autoridades educativas pudieran comunicar posteriormente. TI SEP Coahuila

¿Qué ocurrió en la secundaria del ejido La Unión, en Torreón?

Los primeros reportes sobre el ataque en la secundaria de Torreón dieron cuenta de una emergencia dentro de las instalaciones escolares. La situación generó incertidumbre entre madres, padres y otros familiares, quienes acudieron al lugar para conocer el estado de los estudiantes.

Mientras se desarrollaba la respuesta de las autoridades, algunos alumnos permanecieron dentro de sus salones como medida de resguardo. En las inmediaciones se estableció un perímetro de seguridad para controlar el acceso al plantel y facilitar la atención de las personas afectadas.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil, del Grupo de Reacción Táctica y personal de la Fiscalía. Las primeras diligencias estuvieron dirigidas a recabar información sobre lo sucedido y determinar la participación de los posibles responsables.

El saldo preliminar difundido durante la mañana fue de una persona fallecida y tres lesionadas. Las autoridades mantuvieron un operativo en la zona mientras continuaban las investigaciones sobre la agresión.

Autoridades investigan el ataque; primeras versiones sobre disparos fueron corregidas

Una precisión relevante para entender los hechos es que los reportes iniciales sobre detonaciones de armas de fuego fueron modificados con la información proporcionada posteriormente por el fiscal de Coahuila.

Fernández Montañez indicó que los detenidos eran dos hermanos de 18 años que habían estudiado en la escuela. Señaló que fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial y que se investigaba el motivo de la agresión. En sus primeras declaraciones descartó el uso de armas de fuego y mencionó testimonios sobre explosivos y armas blancas.

Hasta ese momento, los principales datos reportados sobre el caso eran:

  • Plantel: Secundaria número 13 del ejido La Unión, en Torreón.
  • Víctima fallecida: la subdirectora de la institución.
  • Personas lesionadas: tres, de acuerdo con el saldo preliminar.
  • Detenciones: dos personas señaladas como presuntas responsables.
  • Investigación: en curso para esclarecer las circunstancias del ataque.

La SEP no incorporó estos detalles ministeriales en su tarjeta informativa. Su postura oficial fue lamentar el fallecimiento de la docente, expresar condolencias y ofrecer acompañamiento institucional a la comunidad escolar, respetando el desarrollo de las investigaciones.

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