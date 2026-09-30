Septiembre cierra con el ingreso del primer frente frío y lluvias torrenciales: lista de estados en alerta

Un reporte meteorológico del Gobierno de México presenta el pronóstico de frentes fríos para la temporada 2026-2027. Una especialista explica las proyecciones mensuales elaboradas por la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional, las cuales prevén el paso de 56 sistemas frontales sobre el territorio mexicano. El video incluye mapas del país con líneas de frentes fríos e imágenes de paisajes cubiertos por la nieve.

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Septiembre se despide con un cambio en las condiciones meteorológicas sobre México. El frente frío número 1 de la temporada 2026-2027 ingresará este miércoles por Chihuahua y, durante los primeros días de octubre, avanzará sobre el norte del país con lluvias fuertes a intensas, viento y descenso de temperatura.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema frontal interactuará con un canal de baja presión sobre el noreste, por lo que este 30 de septiembre se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de chubascos en Chihuahua.

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El escenario se intensificará el jueves 1 de octubre, cuando el frente frío se estacione sobre Coahuila. El SMN prevé lluvias puntuales intensas en Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de rachas de viento de hasta 60 km/h.

Para el viernes 2, el sistema frontal se extenderá de Tamaulipas al sur de Chihuahua y mantendrá condiciones de lluvia muy fuerte a intensa en entidades del norte.

El Servicio Meteorológico Nacional emite un mapa con el pronóstico de ráfagas máximas de viento superiores a 120 kilómetros por hora frente a la costa del Pacífico de México. (Conagua Clima)

Estados en alerta de lluvias por Polo y Rachel

Mientras el frente frío comienza a modificar el tiempo en el norte, los ciclones Polo y Rachel mantendrán condiciones de lluvia extrema en distintas regiones.

Durante la noche del 30 de septiembre y la madrugada del miércoles, Polo, ubicado sobre el occidente de Chihuahua, favorecerá lluvias puntuales torrenciales en Sonora, intensas en Sinaloa, muy fuertes en Baja California Sur y Chihuahua, además de fuertes en Baja California. El SMN prevé que Polo se disipe durante la noche sobre Chihuahua.

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Polo, ubicado sobre el occidente de Chihuahua, favorecerá lluvias puntuales torrenciales en Sonora, intensas en Sinaloa, muy fuertes en Baja California Sur. REUTERS/Ivan Sepulveda

La situación también será complicada en el occidente. La circulación de la tormenta tropical Rachel provocará lluvias puntuales torrenciales en la costa de Michoacán, mientras que Jalisco, Colima y Guerrero tendrán lluvias puntuales intensas. Las costas de Colima, Michoacán y Guerrero podrían registrar rachas de viento de hasta 100 km/h y oleaje de 5 a 6 metros.

El temporal alcanzará además a Nayarit, mientras que canales de baja presión e inestabilidad atmosférica favorecerán lluvias intensas en Oaxaca, Campeche y Yucatán; muy fuertes en Coahuila, Chiapas y Quintana Roo; y fuertes en Durango, Estado de México y Veracruz.

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En el centro del país también se esperan intervalos de chubascos en Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí.

El SMN señaló que para este miércoles el temporal asociado con Rachel persistirá en el occidente, mientras el ingreso del frente frío reforzará las lluvias en la Mesa del Norte.