Estos son los municipios con mayor ingreso en México: hasta 176 mil pesos trimestrales por hogar

Municipios con mayor ingreso en México, destaca la alcaldía Benito Juárez (especial)

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El ingreso de los hogares en México presenta diferencias profundas dependiendo del municipio donde viven. De acuerdo con la tercera edición del proyecto Ingreso Corriente para los Municipios de México (ICMM) 2024, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, registró el mayor ingreso corriente promedio trimestral por hogar, con 176 mil 661 pesos.

Los resultados forman parte de las estimaciones derivadas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024) y permiten conocer el comportamiento del ingreso a nivel nacional, estatal y municipal mediante técnicas de estimación en áreas pequeñas.

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El proyecto ofrece información para 2 mil 469 municipios del país, lo que permite observar con mayor detalle las diferencias económicas entre distintas regiones.

Benito Juárez, al frente del listado de municipios con mayor ingreso

El ingreso trimestral de los hogares en la alcaldía Benito Juárez es de 176 mil 661 pesos trimestrales (Foto: BJ)

Los resultados presentados por el INEGI muestra a los municipios con los ingresos corrientes promedio trimestrales por hogar más elevados.

En primer lugar aparece la alcaldía Benito Juárez, CDMX, con 176 mil 661 pesos trimestrales por hogar, una cifra que se encuentra claramente por encima del resto de los municipios incluidos en la clasificación.

Le sigue Miguel Hidalgo, también en Ciudad de México, con 155 mil 273 pesos, mientras que San Nicolás de los Garza, Nuevo León, ocupa el tercer lugar con 149 mil 095 pesos.

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El cuarto puesto corresponde a San Pedro Garza García, Nuevo León, con 147 mil 423 pesos, y posteriormente aparece Apodaca, Nuevo León, con 140 mil 946 pesos.

La parte alta del listado está dominada por municipios de Ciudad de México y Nuevo León, aunque también aparecen localidades de entidades como Querétaro, Baja California Sur, Quintana Roo, Sonora, Jalisco, Chihuahua y Baja California.

Entre los municipios que aparecen en las posiciones siguientes se encuentran Guadalupe, Nuevo León, con 130 mil 959 pesos; Cuauhtémoc, CDMX, con 130 mil 014; Azcapotzalco, CDMX, con 125 mil 350; Corregidora, Querétaro, con 120 mil 851; y Santa Catarina, Nuevo León, con 120 mil 614 pesos.

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¿Qué municipios aparecen después?

Municipio de Nicolás de los Garza, Nuevo León (Redes)

La gráfica también muestra a Monterrey, Nuevo León, con 118 mil 350 pesos trimestrales por hogar, seguido de Coyoacán, CDMX, con 116 mil 197 pesos; General Escobedo, Nuevo León, con 115 mil 063; Querétaro, Querétaro, con 114 mil 573; y Los Cabos, Baja California Sur, con 114 mil 438 pesos.

En el grupo superior también figuran Iztacalco y Álvaro Obregón, en Ciudad de México; Isla Mujeres, Quintana Roo; La Paz, Baja California Sur; Hermosillo y Nogales, Sonora; Saltillo, Coahuila; Tlalpan y Venustiano Carranza, CDMX; así como García, Nuevo León.

La lista continúa con Zapopan, Jalisco; Juárez, Chihuahua; Chapala, Jalisco; Sabinas Hidalgo, Nuevo León; Tecate, Baja California; Tijuana y Mexicali, Baja California; Mérida, Yucatán; Cananea, Sonora; Guadalajara, Jalisco; Gustavo A. Madero, CDMX; San Luis Potosí, San Luis Potosí, y Cuajimalpa de Morelos, CDMX.

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En el último lugar de los municipios mostrados en esta gráfica se encuentra Cuajimalpa de Morelos, con 99 mil 780 pesos trimestrales por hogar, todavía cerca de los 100 mil pesos.

La brecha entre municipios alcanza alrededor de 166 mil pesos

El INEGI señala que la diferencia absoluta entre el municipio con mayor ingreso y el de menor ingreso fue de aproximadamente 166 mil pesos trimestrales por hogar (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Uno de los principales datos del estudio es la diferencia entre los extremos de la distribución.

El INEGI señala que la diferencia absoluta entre el municipio con mayor ingreso y el de menor ingreso fue de aproximadamente 166 mil pesos trimestrales por hogar.

Además, el organismo establece que el ingreso estimado en Benito Juárez fue 16.6 veces superior al correspondiente a Santa Magdalena Jicotlán, Oaxaca, municipio que se encuentra en el extremo inferior de la distribución.

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La comparación permite dimensionar la amplitud de las diferencias económicas existentes entre los hogares mexicanos. Mientras en Benito Juárez el ingreso corriente promedio trimestral supera los 176 mil pesos, en Santa Magdalena Jicotlán se ubica muy por debajo de esa cantidad.

Es importante precisar que estas cifras corresponden al ingreso corriente promedio trimestral por hogar, por lo que no representan directamente el salario individual de una persona. El indicador considera el ingreso del conjunto del hogar bajo la metodología utilizada por el INEGI.

Una fotografía más detallada de las desigualdades territoriales

El valor del ICMM radica en que permite llevar el análisis del ingreso más allá de los promedios nacionales o estatales. Al generar estimaciones para 2 mil 469 municipios, el INEGI ofrece una perspectiva territorial sobre las condiciones económicas de los hogares.

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Los datos también permite observar una concentración de varios de los municipios con mayores ingresos en zonas metropolitanas y regiones con importante actividad económica, industrial, turística y de servicios.

Ciudad de México y Nuevo León destacan particularmente en las primeras posiciones. Benito Juárez y Miguel Hidalgo encabezan la clasificación capitalina, mientras San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Apodaca, Guadalupe, Santa Catarina, Monterrey y otros municipios de Nuevo León colocan a esa entidad como una de las regiones con mayor presencia en la parte alta del listado.

Los resultados del ICMM 2024 constituyen así una herramienta para analizar las diferencias en los ingresos de los hogares a escala municipal y muestran que la brecha económica dentro del país también adquiere una dimensión territorial considerable.

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