Belinda cambia de look y sorprende a sus fans con un nuevo tono pelirrojo, así luce la cantante (Instagram/@belindapop)

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Belinda sorprende a sus seguidores con una transformación capilar que deja atrás el rubio y el castaño oscuro para dar paso a una cabellera larga en tonos rojizos y cobrizos. La cantante compartió el cambio a través de un carrusel en Instagram acompañado por la frase “pelirroja era”.

El tono elegido combina castaño, cobre y reflejos cálidos

El nuevo color no corresponde a un rojo intenso sino a una base castaña clara con reflejos rojizos, cobrizos y dorados. Vogue México identifica la tonalidad como light auburn o strawberry brown, una alternativa menos saturada que el rojo tradicional.

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Se trata de un cobrizo cálido que mezcla matices castaños y rojizos, distinto de los colores fantasía que la artista utilizó en etapas anteriores de su carrera. La cantante mantuvo el cabello largo, ondulado y con movimiento para presentar esta nueva imagen.

Belinda estrena nuevo look pelirrojo (@belindapop)

El cambio coincide con las tendencias de otoño-invierno 2026

Vogue México señala que firmas como Chloé, Christian Dior y Dolce & Gabbana incorporaron tonalidades cálidas de rojo, cobre y castaño rojizo en sus propuestas para la temporada. Christian Dior presentó para su colección otoño-invierno 2026 reflejos rojizos que recuerdan al cherry red y al borgoña.

Hola reporta que el pelo cobrizo llegó para dominar la temporada, aunque con un giro contemporáneo: la dirección actual apunta hacia un tono más natural y profundo, alejado del clásico cobrizo anaranjado. La publicación de Belinda fue el pasado 28 de septiembre.

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Belinda ya había cambiado de look para interpretar a Carlota de México

A principios de 2026 la cantante se despidió del rubio para llevar el cabello castaño oscuro como parte de su transformación para interpretar a Carlota de México en un nuevo proyecto actoral. En julio, agrega el mismo medio, apareció con un bob rubio platinado que fue comparado con la imagen de Marilyn Monroe.

Belinda estrena nuevo look pelirrojo (@belindapop)

En 2025 la artista adoptó una melena castaño oscuro con reflejos morados, coincidiendo con la grabación de un proyecto musical. Sus transformaciones capilares suelen acompañar lanzamientos o participaciones en producciones específicas, aunque en esta ocasión no confirmó vínculo alguno.

Referencias a personajes pelirrojos acompañaron la publicación

Las fotografías difundidas por la intérprete incluyeron referencias a personajes y figuras reconocibles por su cabello rojo, entre ellas Nicole Kidman, así como el personaje animado de Ariel de La Sirenita.

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La actriz mexicana Loreta Peralta, de 22 años, ya había mostrado interés por el tono cobrizo a inicios de septiembre con una publicación sobre “el color de la pasión”.

Belinda estrena nuevo look pelirrojo (@belindapop)

Sin anuncio de proyecto vinculado al nuevo look

Por ahora, Belinda no relacionó públicamente su transformación con un sencillo, videoclip o lanzamiento específico. El cambio ha sido interpretado como posible señal de una nueva etapa artística, aunque la cantante no confirmó ningún proyecto musical o actoral asociado.

Se desconoce si la transformación responde a un rodaje de televisión o cine, o si se trata simplemente de un cambio de imagen personal para la temporada de otoño. La publicación generó comentarios y halagos de sus seguidores, quienes destacaron que el tono le favorece.

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¿Quién es la pareja actual de Belinda?

Belinda no tiene una relación confirmada oficialmente en este momento. Su vida amorosa reciente se resume así:

Belinda estrena nuevo look pelirrojo (@belindapop)

Sin pareja confirmada actualmente. Según distintos medios, la cantante mantiene silencio público sobre su vida sentimental. No ha oficializado ningún noviazgo desde su ruptura con Christian Nodal, con quien tuvo un compromiso mediático que terminó hace tiempo.

Rumores sin confirmar con Gonzalo Hevia Baillères. El empresario mexicano fue vinculado a la cantante en el pasado, aunque nunca hubo confirmación oficial. Hevia Baillères ahora está señalado como pareja de la actriz Emma Watson.

Otros nombres especulados, sin evidencia. Los nombres de Miguel Ángel Silvestre y Jaime Lorente sonaron como posibles intereses, derivados de su cercanía en proyectos y apariciones públicas. Ninguno fue confirmado como pareja; Lorente además está casado con Marta Goenaga desde 2025.

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¿Cuántos años tiene en realidad Belinda?

Belinda estrena nuevo look pelirrojo (@belindapop)

De acuerdo con el Registro Nacional de Población (RENAPO) la cantante nació el 15 de agosto de 1989 en Madrid, España, lo que le atribuye 37 años cumplidos este 2026.

En su sitio web y en declaraciones públicas, la propia artista ha afirmado que nació el 15 de agosto de 1992. Bajo esa versión, este año habría cumplido 34 años. En entrevistas retomadas por medios, llegó a declarar: “Yo el próximo 15 de agosto cumplo 28 años”, en referencia a 2020.

La cantante celebró su cumpleaños el 15 de agosto en Nueva York en un plan privado con su familia, mientras se prepara para el estreno de Carlota, la serie en la que interpreta a la última emperatriz de México.

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En conclusión, la diferencia entre ambas versiones apunta a un año de nacimiento distinto: 1989 según registros oficiales o 1992 según la propia cantante. Mientras no presente un documento público que contradiga el RENAPO, la cifra de 37 años es la que prevalece en los archivos oficiales.