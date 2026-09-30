Esqueleto o Monstera adansonii: la planta de hojas agujereadas ideal para decorar la sala o el comedor

Características principales y precauciones de cultivo de la Monstera adansonii. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Monstera adansonii de hojas agujereadas es una planta tropical que puede decorar salas y comedores como ejemplar colgante o trepador.

Procede de las selvas húmedas de Centro y Sudamérica, requiere luz indirecta, calor estable y sustrato drenante, y se ha popularizado porque sus perforaciones naturales aportan volumen sin recargar visualmente el ambiente. Su mejor momento de crecimiento llega durante primavera y verano.

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Conocida también como planta esqueleto, máscara de mono o Swiss cheese vine, se distingue por las fenestraciones ovales de sus hojas. Estas aberturas permanecen rodeadas por tejido verde, a diferencia de los cortes que suelen alcanzar el borde en otras especies del género.

La Monstera adansonii puede ubicarse cerca de una ventana luminosa, lejos del sol directo, sobre una repisa, en una maceta suspendida o junto a un tutor.

La elección define su aspecto: al colgar conserva un porte más liviano, mientras que al trepar suele desarrollar hojas más grandes y con más perforaciones.

La Royal Horticultural Society distingue a la Monstera adansonii por sus agujeros cerrados

La Royal Horticultural Society describe a la especie como una planta perenne, siempreverde y sensible al frío. Sus tallos pueden crecer de forma colgante o adherirse a un soporte mediante raíces aéreas.

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La entidad británica señala que sus hojas tienen forma acorazonada y orificios ovales entre las venas principales. Esa estructura explica varios de sus nombres populares, asociados a la imagen de un queso perforado.

La identificación resulta útil al momento de comprarla. La Monstera adansonii suele confundirse con la Monstera deliciosa, conocida como costilla de Adán, aunque ambas presentan diferencias claras.

Penn State Extension indica que la adansonii tiene hojas de menor tamaño y perforaciones internas cerradas. La deliciosa, en cambio, suele desarrollar hendiduras profundas que llegan al margen de la hoja.

El Jardín Botánico Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México detalla que las hojas adultas pueden presentar hasta 14 perforaciones. La cantidad cambia según la madurez del ejemplar, la luz disponible y la forma de cultivo.

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La Royal Horticultural Society describe a la especie como una planta perenne, siempreverde y sensible al frío. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Jardín Botánico Iztacala explica su crecimiento sobre troncos y soportes

En su ambiente natural, la Monstera adansonii crece en bosques tropicales húmedos y utiliza árboles, rocas u otras superficies como apoyo. Sus raíces aéreas le permiten sostenerse y acceder a humedad y nutrientes acumulados en el entorno.

El Jardín Botánico Iztacala la clasifica como una hemiepífita trepadora. Esto significa que combina etapas de crecimiento vinculadas al suelo con otras en las que asciende sobre soportes.

Aroidpedia sitúa su distribución desde México y Centroamérica hasta diversos territorios sudamericanos y caribeños. La planta habita zonas cálidas, húmedas y protegidas por el dosel de los árboles.

Ese origen ayuda a entender sus necesidades en una vivienda. La especie no está adaptada al sol intenso ni a los cambios bruscos de temperatura, dos condiciones que pueden afectar el color y la consistencia de las hojas.

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Jardineiro.net señala que los tallos pueden ser ascendentes, reptantes o colgantes según la luz y el soporte disponible. Esa flexibilidad convierte a la planta en una alternativa útil para estanterías, muebles altos y rincones verticales.

NC State Extension recomienda luz brillante sin sol directo

La luz indirecta es una de las condiciones que más influye en el aspecto de la Monstera adansonii. NC State Extension aconseja mantenerla en semisombra o junto a una fuente de claridad filtrada.

La exposición directa al sol puede quemar el follaje y dejar manchas amarillas, marrones o blanquecinas. Una cortina translúcida o cierta distancia respecto de la ventana ayuda a reducir ese riesgo.

La Royal Horticultural Society añade que las plantas jóvenes o cultivadas con poca luz suelen presentar menos agujeros. La fenestración aumenta con el desarrollo de la planta y con condiciones luminosas adecuadas.

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The Plant Index sostiene que la luz brillante indirecta favorece hojas más grandes y perforadas. En lugares demasiado oscuros, la planta puede producir entrenudos largos, hojas pequeñas y un crecimiento menos compacto.

Para una sala o comedor, conviene colocarla cerca de una ventana con buena entrada de luz, pero sin que los rayos incidan de forma intensa sobre el follaje. Las ventanas orientadas al este suelen aportar sol suave durante la mañana y claridad el resto del día.

La luz indirecta es una de las condiciones que más influye en el aspecto de la Monstera adansonii. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fenestración permite aprovechar la luz en las selvas tropicales

Los agujeros no son solo un rasgo ornamental. NC State Extension explica que las perforaciones permiten que la luz alcance hojas ubicadas en partes inferiores de la planta.

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La Royal Horticultural Society relaciona la fenestración con la adaptación de las Monstera al sotobosque tropical. En ese ambiente, la vegetación alta filtra gran parte de la radiación solar antes de que llegue a los niveles bajos.

Las perforaciones también se han asociado con una menor resistencia frente al viento y la lluvia. Al dejar pasar parte del aire, las hojas reciben menos presión durante las corrientes que atraviesan los bosques húmedos.

En el hogar, esta característica produce un efecto visual más liviano que el de una planta de hoja compacta. La luz puede atravesar parte del follaje y proyectar sombras menos densas sobre paredes, mesas o muebles.

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Penn State Extension aconseja calor estable y riego sin encharcamientos

La Monstera adansonii se adapta a la temperatura habitual de una vivienda, aunque necesita evitar el frío. Penn State Extension indica que las Monstera prefieren ambientes de entre 15 y 30 °C.

OurHouseplants recomienda sostener una temperatura superior a 17 °C para favorecer un crecimiento activo. Por debajo de 10 °C, la planta puede sufrir daños foliares y detener gran parte de su desarrollo.

Las corrientes de aire frío representan otro problema. Las puertas que se abren hacia el exterior, las ventanas con filtraciones y los aparatos de aire acondicionado pueden generar estrés en una especie acostumbrada a climas tropicales estables.

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El riego requiere equilibrio. Penn State Extension aconseja esperar a que se sequen los primeros 2 a 5 centímetros de sustrato antes de volver a regar.

La tierra debe conservar cierta humedad, pero nunca permanecer saturada. NC State Extension advierte que el exceso de agua puede provocar pudrición de raíces y favorecer enfermedades en las hojas.

La maceta necesita orificios de drenaje. Agromática recomienda una mezcla con base de sustrato universal, un componente aireante como perlita o fibra de coco y materia orgánica que aporte nutrientes.

Los agujeros no son solo un rasgo ornamental. NC State Extension explica que las perforaciones permiten que la luz alcance hojas ubicadas en partes inferiores de la planta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

The Plant Index asocia los tutores con hojas más grandes

La forma de cultivo cambia la apariencia de la Monstera adansonii. Cuando crece en una cesta o maceta elevada, sus tallos caen y forman una cortina vegetal de hojas perforadas.

Esta opción puede funcionar sobre una estantería alta, un aparador o una maceta suspendida. El porte colgante permite aprovechar el espacio vertical sin ocupar superficie en el suelo.

The Plant Index indica que las plantas colgantes tienden a conservar hojas juveniles, de menor tamaño y con menos perforaciones. El resultado suele ser más delicado y adecuado para ambientes compactos.

Cuando se instala un tutor de musgo, fibra de coco o una estructura similar, la planta puede trepar. Growli explica que ese apoyo favorece hojas progresivamente más grandes y con mayor número de agujeros.

Un ejemplar trepador puede ubicarse en una esquina luminosa de la sala o cerca de una biblioteca. También puede acompañar la transición visual entre el comedor y otra zona de la casa.

La poda ayuda a controlar el tamaño de los tallos. Los cortes deben realizarse con herramientas limpias y, si incluyen un nudo, pueden utilizarse para obtener nuevos ejemplares mediante esquejes.

Recomendaciones para el cuidado de la Monstera adansonii. (Imagen Ilustrativa Infobae)

NC State Extension advierte sobre la toxicidad para mascotas y niños

La Monstera adansonii contiene cristales de oxalato cálcico insoluble en sus tejidos. NC State Extension advierte que su ingestión puede resultar tóxica para personas y mascotas.

Fern and Feline explica que, al masticar hojas o tallos, esos cristales pueden provocar irritación en la boca, los labios y la lengua. También pueden aparecer salivación excesiva, vómitos o dificultad para tragar.

La prevención consiste en mantenerla fuera del alcance de niños pequeños, gatos y perros. Una maceta colgante, una repisa alta o un mueble elevado pueden combinar seguridad y valor decorativo.

La manipulación intensa durante la poda o el trasplante también requiere precaución. NC State Extension recomienda usar guantes si existe sensibilidad de la piel, debido a la posibilidad de dermatitis por contacto.

La Monstera adansonii ofrece una alternativa tropical para interiores de tamaño medio.

Sus hojas perforadas, su capacidad para trepar o colgar y sus necesidades compatibles con un hogar cálido explican por qué puede integrarse en salas y comedores, siempre que se controle la luz, el riego y el acceso de mascotas o niños.