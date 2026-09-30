México

Lotería Nacional: dónde ver los números ganadores del Gana Gato de este martes 29 de septiembre

Como todos los martes, aquí están los ganadores del sorteo Gana Gato de la Lotería Nacional

Con 10 pesos puedes ganar cientos de miles de pesos en Gana Gato. (Infobae/Jovani Pérez)
Con 10 pesos puedes ganar cientos de miles de pesos en Gana Gato. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

Lotería Nacional, divulgó los resultados del último sorteo Gana Gato de este martes 29 de septiembre, dados a conocer por la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se maltrate.

PUBLICIDAD

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para recibir tu dinero. Una vez vencido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Resultados del Gana Gato

Fecha: martes 29 de septiembre de 2026.

Sorteo: 3068.

Premio mayor: 05 04 04 03 02 02 02 04.

El Gana Gato se celebra tres veces cada semana, todos los martes, jueves y sábados, los ganadores del sorteo se difunden el mismo día después de las 9:15horas de la noche.Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

PUBLICIDAD

Qué estrategias seguir para tener más posibilidades de ganar

Los resultados de los sorteos del Gana Gato. (Cuartoscuro)
Los resultados de los sorteos del Gana Gato. (Cuartoscuro)

Las estrategias que usan los jugadores para aumentar sus chances en Gana Gato, aunque es un juego de azar, incluyen varias tácticas basadas en la selección y disposición de números, así como en la cantidad de apuestas:

Elegir combinaciones equilibradas y menos obvias: Evitar combinaciones comunes o populares puede reducir las chances de compartir el premio y aumentar la exclusividad en caso de ganar. Algunos prefieren números más altos o equilibrar entre números pares e impares.

Aprovechar la posición de los números en el tablero:

Colocar números en las esquinas y bordes es estratégico porque esas casillas pueden formar más líneas ganadoras (verticales, horizontales, diagonales). El centro actúa como comodín y ayuda a formar líneas, por lo que la ubicación juega un papel importante.

Estudiar estadísticas de números más frecuentes: Analizar los números que más han salido en sorteos anteriores, como el número 1 y 3 que son los más frecuentes, para incluirlos en la selección, aunque esto no garantiza ganancia, ayuda a tomar decisiones informadas.

Jugar con regularidad y varias combinaciones: Comprar más boletos con combinaciones diferentes o participar con más frecuencia aumenta las oportunidades, al costo económico que el jugador decida asumir. También se pueden formar grupos para comprar más combinaciones y compartir gastos.

Aplicar métodos de pares y nones: Hay jugadores que usan estrategias como jugar con ciertas combinaciones de números pares o impares para cubrir más probabilidades de formar líneas ganadoras, aunque este método es para optimizar la probabilidad más que garantizar premio.

Uso del "Gatomático": Para quienes prefieren dejarlo al azar, usar la selección automática puede evitar sesgos personales que lleven a elecciones no óptimas.

En resumen, las estrategias para Gana Gato giran en torno a elegir números equilibrados en posiciones con mayor impacto (esquinas y bordes), aprovechar el comodín central, jugar varias combinaciones y analizar tendencias históricas, aunque siempre dentro del marco del azar.

Temas Relacionados

Gana GatoGana Gato MéxicoLoterías de Méxicomexico-loteriasmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Maru Campos cuestiona la resolución de la Suprema Corte y acusa a Morena de incidir en la decisión

La mandataria estatal acusa que la determinación favorece el uso de recursos ilícitos y delincuentes para manipular procesos

Maru Campos cuestiona la resolución de la Suprema Corte y acusa a Morena de incidir en la decisión

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de septiembre: EEUU sanciona a 21 personas ligadas al Mayito Flaco del Cártel de Sinaloa

Sigue las noticias más destacadas sobre narcotráfico y seguridad en tiempo real en Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de septiembre: EEUU sanciona a 21 personas ligadas al Mayito Flaco del Cártel de Sinaloa

El Comando Norte de EEUU colaboró en las sanciones contra “El Mayito Flaco” y su red criminal

A través de sus canales oficiales, la dependencia militar detalló en qué consistió el trabajo de inteligencia compartido con el Departamento del Tesoro para exponer a líderes y facilitadores del Cártel de Sinaloa

El Comando Norte de EEUU colaboró en las sanciones contra “El Mayito Flaco” y su red criminal

Mamá de Abelito no se queda callada e inicia proceso legal en contra de Naim Darrechi y Agustín Fernández

Cristina Romero presenta un comunicado donde anuncia acciones legales por presuntos tocamientos sin consentimiento durante la fiesta de cumpleaños de su hijo

Mamá de Abelito no se queda callada e inicia proceso legal en contra de Naim Darrechi y Agustín Fernández

Receta de lentejas con nopales: platillo rico en proteína y bajo en calorías fácil de preparar

Es un plato saciante, económico y fácil de preparar, ideal para planes alimenticios para bajar de peso o simplemente para quien busca llevar una alimentación saludable

Receta de lentejas con nopales: platillo rico en proteína y bajo en calorías fácil de preparar
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de septiembre: EEUU sanciona a 21 personas ligadas al Mayito Flaco del Cártel de Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de septiembre: EEUU sanciona a 21 personas ligadas al Mayito Flaco del Cártel de Sinaloa

El Comando Norte de EEUU colaboró en las sanciones contra “El Mayito Flaco” y su red criminal

“El Quetu” se queda en el Altiplano: un juez vincula a proceso al exalcalde de Juchitán señalado por nexos con el CJNG

Aplazan audiencia de Ovidio Guzmán por octava ocasión en EEUU: fue reprogramada para diciembre

Del Mayito Flaco al 03, los narcos mexicanos que nacieron en territorio estadounidense

ENTRETENIMIENTO

Mamá de Abelito no se queda callada e inicia proceso legal en contra de Naim Darrechi y Agustín Fernández

Mamá de Abelito no se queda callada e inicia proceso legal en contra de Naim Darrechi y Agustín Fernández

Las enfermedades de Otto Sirgo, actor ícono de la televisión nacional que murió a los 79 años

Diana Atri respalda a su esposa Joy Huerta tras la dolorosa separación de Jesse & Joy

Gala Montes le responde a Gustavo Adolfo Infante y lo exhibe por no darle una entrevista

Maribel Guardia admite no sentirse bien tras la denuncia contra Imelda Tuñón por homicidio

DEPORTES

Le ganan a Cruz Azul, Atlas presentaría proyecto para un nuevo estadio

Le ganan a Cruz Azul, Atlas presentaría proyecto para un nuevo estadio

México vs Perú: cómo quedó el segundo partido amistoso de la era Rafa Márquez

Gobierno CDMX invita a fans de la Fórmula 1 al Show Run de Checo Pérez en Paseo de la Reforma

Andrade El Ídolo escribe emotiva despedida por el fallecimiento del luchador PAC, tras ser el último rival que enfrentó en AEW

Quién es Ferran Soriano, exasesor del América vinculado a la polémica del Manchester City