México

Delfina Gómez entregará su Tercer Informe de Gobierno: ¿cuándo y dónde será?

La gobernadora mexiquense presentará las acciones y los retos que tiene su gobierno, donde sobresalen los temas de inseguridad y abasto de agua, entre otros

Informe de gobierno Edomex Congreso estatal Delfina Gómez
Informe de gobierno Edomex Congreso estatal Delfina Gómez
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La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, acudirá el próximo miércoles 30 de septiembre al Congreso mexiquense para presentar su Tercer Informe de Gobierno, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales que establecen la obligación del Poder Ejecutivo de rendir cuentas sobre el estado que guarda la administración pública estatal.

Por tercer año consecutivo, la mandataria mexiquense acudirá personalmente a la sede del Poder Legislativo para entregar el documento, de acuerdo con la notificación realizada por el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, mediante un oficio dirigido al Congreso del Estado de México.

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El informe será recibido por el presidente de la Directiva de la LXII Legislatura, el diputado Vladimir Hernández Villegas, quien estará acompañado por José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), así como por integrantes de este órgano legislativo.

Por igual, estarán presentes los grupos parlamentarios PVEM, PRI, PT, PAN, MC y PRD.

¿A qué hora entregará Delfina Gómez su Tercer Informe?

Conferencia matutina
Delfina Gómez, Polos de Bienestar. Estado de México

La entrega del Tercer Informe de Gobierno de Delfina Gómez se realizará este miércoles 30 de septiembre en el Congreso del Estado de México y se espera que llegue minutos antes de las 11 de la mañana.

Para las personas que estén interesadas en ver el evento, Televisión Mexiquense hará una transmisión especial, se usarán las redes sociales de la gobernadora y del gobierno estatal para lo mismo.

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La Constitución estatal establece que el titular del Poder Ejecutivo debe entregar cada año, durante septiembre, el informe sobre el estado que guarda la administración pública. El documento puede presentarse de manera impresa o mediante un archivo en medio magnético o electrónico, ya sea directamente por la persona titular del Ejecutivo o por alguien que la represente.

La propia Constitución contempla una excepción para el último año del periodo constitucional, debido a que la renovación de la gubernatura ocurre el 16 de septiembre. En ese caso, el informe debe presentarse durante los primeros 15 días del mes.

Con la entrega del documento, la administración estatal encabezada por Delfina Gómez cumplirá con este ejercicio anual de rendición de cuentas ante el Poder Legislativo.

Congreso analizará el contenido del informe

(X/@Legismex)
(X/@Legismex)

Después de recibir el informe, la Legislatura deberá realizar su análisis en sesión plenaria. El Reglamento del Poder Legislativo del Estado de México establece que esta sesión deberá celebrarse en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 20 días posteriores a la recepción del documento.

Además del análisis en el Pleno, la normativa contempla la posibilidad de que integrantes del gabinete estatal comparezcan ante las y los legisladores para explicar los asuntos relacionados con las diferentes áreas de la administración pública.

Las comparecencias pueden realizarse ante el Pleno o en comisiones y deberán desarrollarse bajo protesta de decir verdad.

Durante estos ejercicios, la persona servidora pública compareciente deberá exponer los asuntos correspondientes y posteriormente responderá los comentarios y preguntas formuladas por las y los diputados.

La normativa también establece límites para las comparecencias: las personas funcionarias no podrán plantear modificaciones a iniciativas de ley o decreto ni establecer un diálogo personal con las y los legisladores.

Legislatura puede solicitar información al Ejecutivo

La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México establece, además, que la Legislatura puede solicitar al Poder Ejecutivo información sobre asuntos relacionados con cualquier ramo de la administración pública estatal.

Esta solicitud puede realizarse por escrito o de manera verbal, a través de la persona que el Ejecutivo designe para atender el requerimiento.

De esta manera, la entrega del Tercer Informe de Gobierno de Delfina Gómez dará paso a una etapa de análisis legislativo en la que las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso mexiquense podrán revisar el contenido del documento y, posteriormente, solicitar información o explicaciones adicionales sobre las acciones de la administración estatal.

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