México

Cablebús CDMX tuvo que desembarcar a usuarios de la Línea 1 por tormenta eléctrica

De acuerdo con el personal del servicio cablebús, se restaurará la operación hasta que mejoren las condiciones climáticas

La Línea 1 del Cablebús fue suspendido su servicio debido a las fuertes lluvias de hoy jueves 12 de junio. Foto: X/@MICablebusCDMX.
Cablebús CDMX tuvo que desembarcar a usuarios de la Línea 1 por tormenta eléctrica (X/@MICablebusCDMX)
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La tarde de este miércoles 30 de septiembre se registró una fuerte lluvia en la Ciudad de México, alrededor de las 15:00 horas empezó una tormenta elétrica en algunos puntos de la capital, lo que provocó presencia de granizo y fuertes lluvias que afectaron de inmediato los servicios de transporte eléctrico en la capital.

Esta situación obligó a la suspensión temporal del servicio de la Línea 1 del Cablebús, la cual va de Indios Verdes a Cuautepec. A las 16:00 horas se detuvo la marcha de las cabinas y auxiliaron en el descenso de los pasajeros por las condiciones climáticas que se estaban presentando.

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Por medio de sus canales oficiales compartieron un comunicado en el que informaron que debido a las condiciones climáticas tuvieron que hacer el desembarque de los pasajeros, pues la tormenta no permite el avance de las cabinas.

“Iniciamos el desembarque de personas usuarias en línea 1 por tormenta eléctrica en la zona norte. Una vez que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas, reanudaremos la operación del servicio de manera habitual”, publicaron.

La Línea 1 del Cablebús empezó con el desembarque de pasajeros por tormenta eléctrica (X/ @MICablebusCDMX)
La Línea 1 del Cablebús empezó con el desembarque de pasajeros por tormenta eléctrica (X/ @MICablebusCDMX)

¿Por qué el Cablebús CDMX suspende servicio durante tormentas eléctricas?

El Cablebús suspende o reduce operaciones durante una tormenta eléctrica por seguridad. Las cabinas, torres, cables y estaciones son infraestructura elevada y metálica; aunque cuentan con sistemas de protección, una descarga atmosférica, rachas de viento o variaciones eléctricas pueden afectar la operación y exponer a usuarios y personal.

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El principal riesgo no es sólo que caiga un rayo sobre la instalación. La tormenta también puede provocar interrupciones de energía, activar sistemas de seguridad, generar movimientos no previstos de las cabinas por viento y dificultar una eventual evacuación en altura. Por eso se aplica el desembarque preventivo antes de que las condiciones empeoren.

El Cablebús CDMX pidió a los usuarios mantenerse informados a través de sus canales oficiales sobre el reestablecimiento del servicio de la Línea 1.

Estas son las estaciones de la Línea 1 del Cablebús afectadas por tormenta eléctrica:

  • Indios Verdes
  • Ticomán
  • La Pastora
  • Campos Revolución
  • Tlalpexco
  • Cuautepec
Línea 1 del Cablebús sin servicio por fuertes lluvias
Línea 1 del Cablebús sin servicio por fuertes lluvias

Activan alerta amarilla por lluvias en CDMX

Fuertes lluvias y posible caída de granizo fueron pronosticadas para esta tarde en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en algunos municipios del Estado de México (Edomex), donde ya se registran inundaciones y encharcamientos.

En el Edomex, las precipitaciones se reportan en Ocoyoacac, Tlalnepantla y Naucalpan. En este último municipio se presentan encharcamientos sobre Alfredo del Mazo, Vía Doctor Jorge Jiménez Cantú y Nuevo Madín.

También se registra lluvia intensa en dirección a Toluca, con afectaciones al tránsito sobre Paseo Tollocan.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por lluvias fuertes para esta tarde y noche en toda la ciudad. El pronóstico contempla precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros durante el periodo comprendido entre las 13:00 y las 22:00 horas.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron a la población portar paraguas o impermeable, barrer las coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que puedan obstruirlas. También solicitaron no arrojar basura ni verter grasas en el drenaje. Además, pidieron evitar el tránsito por caminos con encharcamientos o inundaciones y conducir con precaución, debido a la posible presencia de restos de árboles u objetos arrastrados o derribados por la lluvia.

La SGIRPC exhortó a la población a mantenerse alejada de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y anuncios espectaculares que presenten riesgo visible de caer.

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