México

Quién fue el tercer eliminado de la La Granja VIP 2026

La producción del reality confirmó la tercera eliminación de la temporada en una gala marcada por la placa de nominados

Cuadrícula con dieciocho recuadros, uno con Carlos Trejo y diecisiete con siluetas de figuras. Silueta grande de persona y fondo violeta con luces. Logo La Granja VIP
Según filtraciones en X, Ivonne Montero podría ser la nueva famosa confirmada para La Granja VIP 2. (Especial Infobae México)
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Una gala nocturna cargada de tensión determinó la salida del tercer participante señalado como peón durante la última semana de competencia en La Granja VIP 2026. El público decidió no respaldarlo en las votaciones oficiales, lo que puso fin a su participación en el reality de TV Azteca.

Antes de la eliminación, el habitante había enfrentado uno de los retos más duros del programa tras ser designado como peón de la semana. El desgaste físico de las labores agrícolas se sumó a fricciones con otros participantes, un combo que lo dejó en posición vulnerable frente a la audiencia.

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El eliminado fue Carlos Trejo, quien no consiguió los votos necesarios para asegurar su permanencia pese a ser uno de los personajes que más contenido generaba por su perfil controversial. La fuerza digital de otras figuras del reality, como Manelyk y Bebeshita, resultó decisiva en el conteo final.

La asignación reciente del “Cazafantasmas” para realizar el trabajo pesado del campo incrementó sus roces con el resto de los participantes. Ese desgaste en su imagen terminó por inclinar la balanza en su contra durante la votación del público.

El cazafantasmas reveló que la experiencia le permitió mostrarse sin su personaje mediático

El desgaste físico como peón de la semana y los roces con otros participantes influyeron en el resultado final de la votación. (Captura)
El desgaste físico como peón de la semana y los roces con otros participantes influyeron en el resultado final de la votación. (Captura)

Tras conocer la noticia, la reacción de Trejo se apartó del guion habitual de las salidas dramáticas en el reality. El ahora exgranjero señaló que su paso por el programa representó una oportunidad para que el público lo conociera a él y no solo al personaje con el que suele identificársele en medios.

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El autor de “Cañitas” remarcó la diferencia entre su faceta pública como investigador paranormal y la persona que convivió puertas adentro con el resto de los concursantes durante las semanas que duró su participación en la competencia.

Cuatro nominados regresan a la casa tras la salvación del público

Con la salida de Carlos Trejo, los otros cuatro habitantes que se encontraban en la placa de nominados respiraron aliviados. Kenny, el polémico Julio Camejo, Manelyk y Bebeshita regresan a la casa para continuar en la disputa por el premio mayor del reality.

Los habitantes restantes deberán replantear su estrategia de cara a la siguiente jornada de nominaciones, donde ningún lugar dentro de la competencia está garantizado. La dinámica semanal del programa contempla nuevas pruebas de capataz y designación de peones antes de la próxima gala de eliminación.

Carlos Trejo
Tras conocer su eliminación, Carlos Trejo aseguró que el reality le permitió mostrarse sin el personaje que lo hizo conocido en medios. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

La producción del reality mantiene el esquema de votación abierta al público como mecanismo central para definir la permanencia de cada concursante, un formato que ya provocó la salida de tres participantes en lo que va de esta segunda temporada de La Granja VIP.

Estos son los granjeros que continúan en la competencia

  1. Ivonne Montero — Actriz y cantante
  2. Niurka Marcos — Vedette, actriz y bailarina
  3. Manelyk González — Influencer y personalidad de realities
  4. Fernando Lozada — Empresario e influencer fitness
  5. Kunno — Creador de contenido y tiktoker
  6. Daniela Alexis “La Bebeshita” — Influencer y conductora
  7. Kenny Avilés — Vocalista de Kenny y los Eléctricos
  8. Rafael Mercadante — Conductor y actor
  9. Mónica Escobedo — Comediante de stand up
  10. Kevyn Contreras “El Bicolor” — Creador de contenido y comediante
  11. Natalia Alcocer — Actriz y conductora
  12. Pimpinela Escarlata — Luchador de Lucha Libre AAA
  13. Mario “Mono” Osuna — Exfutbolista de la Liga MX
  14. Pascal Nadaud — Atleta, modelo y exparticipante de Exatlón
  15. Azalia Ojeda “La Negra” — Personalidad histórica de la telerrealidad
  16. Julio Camejo — Actor, bailarín y cantante
  17. Pablo Montero — Cantante

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