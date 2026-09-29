Edomex va por nueva línea del Mexibús San Lázaro a La Paz: qué se sabe del proyecto que beneficiará a usuarios de la Línea A del Metro CDMX

Secretaría de Movilidad Edomex va por nueva ruta del Mexibús de La Paz a San Lázaro (X/ @SEMOV_Edomex)

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La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov Edomex) puso en marcha una serie de obras para mejorar las condiciones de transporte público, principalmente en la zona oriente de la entidad mexiquense, pues miles de habitantes de Chalco, Valle de Chalco, Nezahualcóyotl, La Paz y demás municipios realizan viajes diarios a la Ciudad de México.

Juan Hugo de la Rosa, titular de la Semov Edomex, informó que además de los proyectos que ya se están realizando —como el Trolebús Ixtapaluca— buscará ampliar la red del Mexibús con una nueva línea que conectará a La Paz con San Lázaro, en CDMX.

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Recientemente, el secretario de movilidad, se encargó de adelantar la información sobre el proyecto que están contemplando en su administración, el objetivo es que los usuarios de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) tengan opciones de transporte al llegar a la terminal La Paz, por lo que la apuesta es la construcción de una línea del Mexibús que llegue a las inmediaciones de San Lázaro donde convergen servicios del Metrobús, central de autobuses La Tapo y rutas de la Línea 1 y B del Metro CDMX.

¿Qué se sabe del Mexibús La Paz - San Lázaro en Edomex?

Buscan que el Mexibús conecte con el servicio de la Línea A del Metro CDMX (Metro CDMX)

Durante su participación en el programa radiofónico de Juan Becerra Acosta de Radio Fórmula, el titular de la Semov Edomex aseguró que están analizando el proyecto de una nueva ruta del Mexibús y así ampliar la red de transporte de este servicio.

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Aunque hasta el momento no se tiene trazada la ruta, tampoco se conoce el número de estaciones o por dónde pasará este servicio, las autoridades mexiquenses insistieron en que el Mexibús La Paz - San Lázaro mejoraría las condiciones de transporte.

“Tenemos también proyectado otro Mexibús que va a correr desde el Metro La Paz hasta el Metro San Lázaro para dar una oportunidad de movilidad a toda la gente del oriente”, compartió.

Hasta el momento, el proyecto se mantiene como una iniciativa, por lo que se están analizando la viabilidad de la obra, así como todos los detalles técnicos y de planeación que se requieren antes de presentarlo formalmente. Por otra parte, Juan Hugo de la Rosa recordó los proyectos que se tienen en marcha.

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Analizan posibiidades para construir el Mexibús La Paz - San Lázaro (Gob. Edomex)

“En este momento se está construyendo el Mexicable Línea 3 y tenemos en construcción la Línea 5 del Mexibús, y en proceso para iniciar su construcción de las Líneas 6 y 7 del Mexibus”, puntualizó.

Uno de los proyectos más ambiciosos en movilidad en el Estado de México es la construcción del Mexibús Toluca, pues se convertirá en la primera ruta de este tipo que pasará por el centro mexiquense y facilitará la conexión con el servicio del Tren Interurbano México - Toluca.

El Trolebús Chalco-Ixtapaluca registraba un avance de 11% y estaría concluido en julio de 2027

Jesús Esteva, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó el 22 de julio que el proyecto del Trolebús Chalco-Ixtapaluca registraba un avance de 11% y estaría concluido en julio de 2027. La ampliación de la Línea 11 conectaría a municipios del oriente del Estado de México con la red de movilidad de la Ciudad de México y permitiría reducir hasta 45 minutos los traslados diarios de más de un millón de habitantes.

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La red del Mexibús se ampliará con siete líneas, una de ellas pasará por Toluca (especial)

La Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado ya había iniciado la construcción del viaducto elevado y de una de las estaciones terminales. La obra formaba parte de la extensión del servicio que enlazaba Santa Martha con Chalco y permitiría ampliar la cobertura del corredor hacia Ixtapaluca y Valle de Chalco.

La nueva ruta tendría una longitud de 10 kilómetros, aunque las proyecciones técnicas también contemplaban un recorrido de 10.1 kilómetros entre Ixtapaluca y Valle de Chalco. El tramo había sido planteado inicialmente con una extensión de 11.3 kilómetros, de acuerdo con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), antes de que se ajustara el trazo.

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Las estimaciones iniciales calculaban que el Trolebús Ixtapaluca movilizaría 53 mil usuarios diarios, una cifra que podría aumentar hasta 62 mil pasajeros al día en un periodo breve. Las proyecciones oficiales establecen un promedio de 52.797 usuarios diarios, que se sumarían a los más de 60 mil pasajeros que ya transportaba el corredor Chalco-Santa Martha. En conjunto, el sistema superaría los 110 mil viajes diarios.

“Se inició la construcción del viaducto elevado y una de las estaciones terminales. Este proyecto estará terminado en julio de 2027”, indicó Esteva durante la conferencia de prensa.

Avanza construcción del Trolebús Ixtapaluca (Captura pantalla redes)

El ramal partiría del entronque con la actual Línea 11 del Trolebús Mexiquense y avanza por la autopista México-Puebla. El trayecto pasaría por avenida Santa Bárbara y Hacienda Corralejo hasta llegar a la carretera federal a San Buenaventura.

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La ruta contaría con 12 estaciones y tendría conexión con la estación Puente Blanco de la Línea 11 Chalco-Santa Martha. Esta integración permitiría a los pasajeros acceder a la Línea A del Metro y a otros servicios de transporte que operaban en la capital del país.

La obra tendría una inversión de 2.500 millones de pesos y estaría incluida en el Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México. La estrategia sería impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en coordinación con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y los gobiernos municipales de la región.

El proyecto buscaría atender los reclamos de conectividad acumulados durante más de una década entre Ixtapaluca, Valle de Chalco y Los Reyes La Paz. La ampliación conectaría esas zonas con el corredor que ya operaba hacia Santa Martha y ampliaría las alternativas de traslado para los habitantes del oriente del Estado de México.

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El Gobierno del Estado de México y el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México habían comenzado los trabajos de obra civil después de realizar estudios preliminares. La cuenta SNT Movilidad Urbana, identificada como @SntVTC, había difundido imágenes de los estudios de mecánica de suelo que se desarrollaban sobre la autopista México-Puebla, vialidad por la que circularía el nuevo servicio.