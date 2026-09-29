Ejercicios para la parte interna de los muslos: tres movimientos para sumar a una rutina de piernas

Beneficios del fortalecimiento de los aductores en la estabilidad pélvica y el movimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La parte interna de los muslos suele quedar en segundo plano dentro de las rutinas de piernas, que por lo general concentran el trabajo en cuádriceps, glúteos e isquiotibiales.

Esa omisión puede dejar sin un estímulo específico a un grupo muscular que participa en la estabilidad de la pelvis, el control de los apoyos y los desplazamientos laterales.

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Los músculos de esta zona, conocidos como aductores de la cadera, acercan la pierna hacia la línea media del cuerpo. También colaboran en la extensión de cadera y en el control del fémur durante acciones como caminar, subir escaleras, frenar o cambiar de dirección, según explica el American Council on Exercise.

El fortalecimiento progresivo de los aductores puede incorporarse a una rutina de piernas mediante ejercicios que combinen carga directa de aducción, estabilidad y trabajo excéntrico.

La evidencia reunida en revisiones de PubMed Central y en investigaciones de medicina deportiva vincula una mejor capacidad de fuerza en esta zona con una menor exposición al dolor inguinal asociado a los aductores, especialmente en actividades que incluyen aceleraciones y movimientos laterales.

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Para sumar este trabajo sin desplazar los ejercicios básicos de piernas, hay tres opciones con funciones complementarias: el ejercicio de aducción de Copenhague, la aducción de cadera de pie con banda o polea y la zancada lateral deslizante.

Cada una permite entrenar la cara interna del muslo desde una demanda distinta y con posibilidades de progresión según la experiencia de cada persona.

La fuerza de los aductores influye en la estabilidad y el dolor inguinal

El fortalecimiento progresivo de los aductores puede incorporarse a una rutina de piernas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La literatura clínica sobre lesiones deportivas identifica una menor fuerza excéntrica de aducción de cadera como un factor asociado al dolor inguinal relacionado con los aductores. También se considera relevante el desequilibrio entre la fuerza de aducción y la de abducción.

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Una revisión clínica disponible en PubMed Central señala que este problema aparece con frecuencia en deportes con cambios de dirección, desaceleraciones y pateo repetido. El fútbol, el hockey, el balonmano y el rugby exigen acciones en las que los aductores deben frenar la apertura de las piernas y estabilizar la pelvis.

Para la población general, el objetivo no es solo reducir el riesgo de lesión. Una musculatura interna del muslo con buena capacidad de fuerza puede contribuir a la estabilidad al caminar, subir escaleras, levantarse de una silla o sostener el equilibrio al apoyar el peso sobre una pierna.

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El aductor mayor merece atención especial. El American Council on Exercise explica que este músculo no actúa solo al cerrar las piernas, sino que también aporta a la extensión de cadera.

Por eso, los ejercicios de piernas con una amplitud adecuada y los movimientos de plano lateral pueden resultar útiles para entrenarlo.

La evidencia disponible propone combinar ejercicios de aducción directa con patrones más integrados.

Los tres movimientos seleccionados cubren distintas funciones: el ejercicio de Copenhague añade una carga excéntrica e isométrica intensa; la banda o polea permite regular la resistencia con precisión; y la zancada lateral deslizante entrena el control en un plano que muchas rutinas suelen dejar de lado.

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El ejercicio de Copenhague concentra una carga excéntrica alta

El ejercicio de aducción de Copenhague se realiza en una posición similar a una plancha lateral. La pierna superior se apoya sobre un banco, una silla o la sujeción de un compañero, mientras el antebrazo inferior sostiene parte del cuerpo sobre el suelo.

Desde esa posición, la persona eleva la pelvis y mantiene el tronco alineado. La pierna inferior acompaña el gesto al acercarse a la superior. Luego desciende de forma lenta y controlada, sin dejar que la pierna inferior descargue todo el peso sobre el suelo.

Una revisión sistemática alojada en PubMed Central concluyó que este ejercicio incrementó la fuerza excéntrica de aducción de cadera en todos los estudios que evaluó. El análisis también informó una mejora en la relación entre la fuerza de aductores y abductores.

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La misma revisión registró un aumento del 108% en la actividad electromiográfica de los aductores de la pierna dominante durante el movimiento. Esa activación explica por qué se considera una herramienta exigente para fortalecer la zona interna del muslo.

Un estudio sobre futbolistas jóvenes citado en el material informó ganancias del 35,7% en la fuerza excéntrica de aducción tras ocho semanas de trabajo con este ejercicio. El dato refuerza su aplicación dentro de programas de fuerza y de prevención de lesiones.

El ejercicio de aducción de Copenhague se realiza en una posición similar a una plancha lateral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ensayo con futbolistas semiprofesionales incorporó el ejercicio de Copenhague al calentamiento FIFA 11+. De acuerdo con la investigación, el programa redujo un 41% la incidencia de problemas de ingle frente al grupo de comparación.

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La técnica requiere control. La pelvis no debe caer, el tronco no debe inclinarse hacia un lado y la fase de descenso debe ser lenta. Una ejecución acelerada reduce el trabajo muscular y aumenta la posibilidad de perder la posición.

Las personas sin experiencia pueden comenzar con una variante asistida. El apoyo de la rodilla sobre un banco acorta la palanca y disminuye la exigencia. Más adelante, el contacto puede pasar al tobillo para aumentar la carga sobre los aductores.

El recurso educativo de Physiopedia Tutors recomienda comenzar con dos series de seis repeticiones por lado, de dos a tres veces por semana, y avanzar de forma gradual. En quienes recién incorporan el movimiento, pocas repeticiones bien ejecutadas ya pueden representar una carga elevada.

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La banda o la polea permiten graduar la aducción de cadera

La aducción de cadera de pie con banda o polea ofrece una alternativa directa y fácil de ajustar. La resistencia tira de la pierna hacia afuera y los aductores deben llevarla de regreso hacia la línea media del cuerpo.

El estudio de Serner y colaboradores en futbolistas clasificó este movimiento y el ejercicio de Copenhague como las dos variantes de alta intensidad dinámica para el aductor largo. Esa observación se basó en mediciones de electromiografía de superficie.

Para ejecutarlo con polea, se coloca el accesorio alrededor del tobillo de la pierna que trabajará. El cuerpo se ubica de costado respecto al punto de anclaje, de modo que el cable genere tensión cuando la pierna se separa.

La rodilla de apoyo debe mantener una leve flexión y el tronco debe permanecer estable. La persona lleva la pierna con carga hacia el centro hasta cruzarla apenas por delante de la otra, hace una pausa breve y regresa de forma controlada.

La guía técnica del American Council on Exercise aconseja evitar inclinaciones del torso y rebotes. Si el cuerpo se balancea para desplazar la pierna, la carga deja de concentrarse en los aductores y aumenta la participación de la zona lumbar.

La aducción de cadera de pie con banda o polea ofrece una alternativa directa y fácil de ajustar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con una banda elástica, el patrón es el mismo. El anclaje se fija a la altura del tobillo y la tensión se ajusta según el nivel de fuerza. Esta versión resulta accesible para entrenar en casa siempre que exista un punto de sujeción firme.

Una pauta práctica consiste en realizar tres series de 10 a 12 repeticiones por lado. La resistencia debe permitir mantener el control de la pelvis y del tronco durante toda la serie, sin dolor agudo en la ingle ni en la cadera.

Este ejercicio puede ubicarse después de sentadillas, puentes de glúteo o peso muerto. Su función es aportar un estímulo específico de aducción luego del trabajo general de piernas, sin exigir la coordinación técnica que demanda una variante avanzada de Copenhague.

La zancada lateral deslizante entrena el control de la apertura de piernas

La zancada lateral deslizante añade una demanda distinta: los aductores deben controlar la separación de las piernas mientras el cuerpo se desplaza hacia un lado. El ejercicio combina fuerza, movilidad y estabilidad en el plano frontal.

Para realizarla, se coloca una toalla o un disco deslizante debajo de un pie sobre una superficie lisa. La otra pierna permanece firme y recibe la mayor parte de la carga.

La persona flexiona la cadera y la rodilla de la pierna de apoyo mientras el otro pie se desliza hacia afuera. El recorrido debe detenerse antes de que se pierda el control o aparezca dolor.

Durante la bajada, los aductores trabajan de forma excéntrica para frenar la apertura. Para volver al centro, la pierna deslizante tira del pie hacia adentro con la participación de la musculatura de la cara interna del muslo.

La guía de Oxford University Hospitals incluye un ejercicio similar, denominado deslizamiento aductor, dentro de sus pautas para la recuperación del dolor inguinal. El documento recomienda utilizar un apoyo estable con una mano durante las primeras etapas si hace falta equilibrio adicional.

El peso no debería trasladarse por completo a la pierna que se desliza. La pierna de apoyo absorbe la mayor parte de la carga, mientras la otra se aleja de manera progresiva. Esa distribución permite que el movimiento sea más controlable.

Una propuesta inicial es realizar tres series de ocho repeticiones por lado. Las personas con poca movilidad pueden usar un rango corto, mientras que quienes ya dominan el ejercicio pueden aumentar la distancia de deslizamiento o añadir una mancuerna frente al pecho.

La rodilla de apoyo debe seguir la dirección del pie. También conviene evitar que el tronco se derrumbe hacia adelante o se incline de forma excesiva hacia un costado, ya que esas compensaciones reducen el control de la pelvis.

La zancada lateral deslizante añade una demanda distinta: los aductores deben controlar la separación de las piernas mientras el cuerpo se desplaza hacia un lado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una rutina de piernas puede incluir los tres ejercicios sin exceso de volumen

La integración depende del nivel de experiencia y del objetivo. Una persona que busca mejorar la fuerza general puede realizar primero un ejercicio compuesto, como sentadilla, puente de glúteo o zancada, y luego sumar trabajo específico para aductores.

Una secuencia posible para personas entrenadas es comenzar con la zancada lateral deslizante, continuar con la aducción de pie con banda o polea y terminar con el ejercicio de Copenhague. El orden va desde un patrón global de piernas hacia una carga local más intensa.

Quienes se inician pueden usar una progresión distinta. La aducción con banda suele ser el punto de entrada más sencillo, seguida de la zancada lateral con poco recorrido. El ejercicio de Copenhague puede incorporarse cuando exista suficiente fuerza, estabilidad de tronco y tolerancia muscular.

Los programas orientados a fuerza e hipertrofia suelen distribuir el entrenamiento de aductores en dos sesiones semanales. El volumen debe ajustarse al resto de la rutina, porque sentadillas profundas, pesos muertos con postura amplia y otras variantes también involucran a esta musculatura.

Las personas con dolor de cadera o ingle necesitan una adaptación individual. Las pautas del Servicio Nacional de Salud británico recomiendan reducir el rango, la resistencia o el número de repeticiones si el dolor supera un nivel tolerable durante o después del ejercicio.

En fases de rehabilitación, los movimientos más exigentes suelen llegar después de ejercicios sencillos, como el apretón de balón entre las rodillas o la aducción en decúbito lateral. La progresión debe responder a la recuperación de fuerza, control y tolerancia a la carga.

El trabajo de los aductores no reemplaza el entrenamiento global de piernas. Su aporte aparece cuando se integra junto con ejercicios para glúteos, cuádriceps, isquiotibiales, pantorrillas y tronco, con técnica sostenida y una carga que avance de forma gradual.