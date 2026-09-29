¿México se queda solo en Latinoamérica? Por qué las elecciones en Brasil lo cambian todo para Sheinbaum

Lula da Silva y Claudia Sheinbaum (Presidencia)

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A días de que comience el proceso electoral general en Brasil, que contempla la elección de la Presidencia, integrantes del Congreso Nacional, gobiernos estaduales y legislaturas locales, vuelve a cobrar fuerza el debate sobre la relevancia de estos comicios en México y América Latina.

Por un lado, el oficialismo encabezado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva busca continuar al frente del país en una contienda en la que participan otros 12 candidatos, de los cuales destaca uno de los contrincantes más fuertes del Partido Liberal, el senador Flávio Bolsonaro.

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Estas elecciones no solo disputan el cuarto mandato del jefe de Estado brasileño, también podrían poner fin a la era progresista en Latinoamérica con la llegada de la ultraderecha en países como Chile, Colombia, Argentina y Perú.

La importancia de las elecciones de Brasil en México

Actualmente, Brasil y México son las dos mayores economías de la región, sumando más de la mitad de la población latinoamericana. Ambos gobiernos de izquierda han incentivado proyectos progresistas y un mensaje claro sobre la justicia social, la reducción de la desigualdad económica y la intervención del Estado.

De cara a los comicios que se celebrarán del 4 al 25 de octubre de 2026, donde participarán al menos 158 millones de brasileños, se pone en juego el equilibrio político de América Latina, así como la cooperación y la competencia económica ante Estados Unidos y su política arancelaria.

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Para el país es clave la victoria del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, ya que permitiría continuar con el liderazgo regional. En caso de que la derecha sea la vencedora, el eje político podría dar un giro drástico.

Asimismo, en el sector económico un cambio en el gobierno de Brasil podría significar un posible acuerdo de libre comercio con EEUU, generando una competencia comercial para México en diversas áreas como: agroalimentos, manufactura y minerales críticos, en un contexto donde persisten las tensiones en la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Tras los últimos comicios presidenciales en diversos países de Latinoamérica, donde los opositores han ganado cada uno de ellos, los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Lula da Silva cargan con el peso de impulsar una política exterior autónoma frente a las disputas de las grandes potencias, priorizando convenios de cooperación energética y comercial (como el firmado este año entre las empresas Pemex y Petrobras).

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Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (izquierda) y el senador Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL). REUTERS/Adriano Machado/Archivo

Fechas clave de los comicios brasileños

La jornada electoral brasileña de 2026 comenzará el domingo 4 de octubre, fecha establecida para la primera vuelta de los comicios generales. Las urnas permanecerán abiertas de las 8:00 a las 17:00 horas, de acuerdo con el horario oficial de Brasilia, en todo el país.

La normativa electoral establece que las elecciones deben realizarse el primer domingo de octubre. En caso de que ninguna candidatura alcance el porcentaje necesario para definir la Presidencia o una gubernatura durante esa primera etapa, habrá una segunda votación el domingo 25 de octubre, en la que participarán las dos fórmulas que hayan obtenido más votos válidos. Ambas fechas forman parte del calendario oficial publicado por el Tribunal Superior Electoral (TSE).

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Para obtener la Presidencia en la primera ronda, uno de los aspirantes debe conseguir más de la mitad de los votos válidos. Los sufragios en blanco y aquellos considerados nulos no se toman en cuenta para determinar este resultado, el mismo criterio se utiliza para las contiendas por las gubernaturas estatales cuando requieren una segunda vuelta.

En Brasil, acudir a las urnas es obligatorio para las personas alfabetizadas de 18 a 70 años, mientras que el proceso es facultativo para quienes tienen 16 o 17 años, las personas mayores de 70 y quienes no saben leer ni escribir. Para las personas que tienen la obligación de votar y no pueden presentarse, la Justicia Electoral contempla mecanismos para justificar su ausencia.

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Candidatos para las elecciones presidenciales de Brasil

El TSE validó 13 candidaturas a la Presidencia de la República de Brasil. Estas son:

Luiz Inácio Lula da Silva y Geraldo Alckmin, por el Partido de los Trabajadores (PT) y el Partido Socialista Brasileño (PSB).

Flávio Bolsonaro y Alfredo Gaspar, por el Partido Liberal (PL).

Ronaldo Caiado y Gilberto Kassab, por el Partido Socialdemócrata (PSD).

Romeu Zema y Eduardo Girão, por el Partido Novo.

Augusto Cury y Júlio Delgado, por Avante.

Renan Santos y Aroldo Medina, por Missão.

Rui Costa Pimenta y Antônio Carlos, por el Partido da Causa Operária (PCO).

Samara Martins y Raquel Brício, por Unidade Popular (UP).

Edmilson Costa y Cleusa Santos, por el Partido Comunista Brasileiro (PCB).

Hertz Dias y Vanessa Portugal, por el Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU).

Wilson Grassi y Suêd Haidar, por Democrata.

Clariana Barão y Fabiana Torquato, por Democracia Cristã (DC).

Leonardo Avalanche y Silvia Hellen da Silva Pereira, por el Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB).