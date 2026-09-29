Morena minimiza escándalo de Clara Luz que la vincula con secta de NXVIM: “Tenemos la certeza de que no perteneció”

Se considera que el escándalo de Clara Luz Flores con NXVIM influyó en su derrota en su candidatura del 2021. (Cuartoscuro)

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Ariadna Montiel y Citlalli Hernández negaron que Clara Luz Flores, quien ayer fue nombrada coordinadora en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Nuevo León, fuera miembro de la secta NXVIM.

Este 29 de septiembre, durante conferencia de prensa de Morena, le preguntaron a las dirigentes del partido sobre el caso de Clara Luz y su conversación con Keith Raniere, convicto y líder de la secta NXVIM.

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Ante la pregunta, Montiel señaló que Clara Luz Flores ha realizado un gran trabajo y que “la opinión debe ser la del pueblo, no la nuestra” respecto al triunfo de la morenista en la disputa por la coordinación de Nuevo León.

“Y creo que es importante decir que en la vida pasan muchas cosas a todos, como quienes se sumaron en otro momento que venían de otros proyectos políticos, el tema es asumir el proyecto como tal”, declaró Montiel.

Citlalli Hernández recuerda que otras figuras políticas sí eran miembros de la secta

Se trata de un video que fue utilizado para señalar que Flores Carrales era parte de la secta acusada de explotación sexual, esclavismo y narcotráfico |Crédito: X / @Vicente_Galvez

“Es un tema que se habló desde el 2021″, añadió Citlalli Hernández, quien recordó que ella era Secretaria General de Morena cuando el escándalo salió a la luz. Señaló que NXVIM era “un grupo de autoayuda” en el que muchos políticos de Monterrey formaron parte.

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Señaló que al final se descubrió que dentro de ese grupo había una secta, “pero no significa que todas las personas que formaron parte de estos grupos de autoayuda estaban parte de la secta” y dijo que vio el documental de NXVIM y de Keith Raniere, quien entonces era visto “como un gran líder”.

“Clara Luz, como muchos otros políticos de todos los partidos han pertenecido a cierto sector social, formaron parte de esos grupos de autoayuda. De eso a pertenecer a la secta hay una gran distancia”, declaró Hernández.

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También detalló que los mexicanos que sí formaban parte de la secta estaban ligados a El Norte, al Reforma y a la familia Salinas Pliego.

Hernández explicó que el “error” de Clara Luz fue haber negado inicialmente su relación con NXVIM. Declaró que “Tenemos la certeza de que no perteneció a una secta ni a una actuación delictiva, que formó parte de un grupo de autoayuda ligado a este grupo NXVIM”.

La exalcaldesa Clara Luz Flores será la coordinadora de Morena en Nuevo León rumbo a la elección de 2027

Clara Luz Flores asume la coordinación de Morena en Nuevo León rumbo a 2027.

Clara Luz Flores será la coordinadora de Defensa de la Transformación de Morena en Nuevo León, una posición desde la que organizará al partido rumbo a la elección de gubernatura de 2027 y que suele anteceder la definición de la candidatura.

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La exalcaldesa de General Escobedo vuelve a disputar la conducción política estatal después de quedar en cuarto lugar en los comicios de 2021, una campaña marcada por el caso NXIVM.

El nombramiento formó parte de los últimos siete relevos estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional anunciados el pasado lunes 28 de septiembre. Con estas designaciones, Morena concluyó su fase organizativa en las 17 entidades que renovarán gubernatura en 2027.

Clara Luz Flores solicitó licencia en mayo de 2026 como titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención y Reconstrucción del Tejido Social de Segob para participar en el proceso interno. En la contienda también figuraban Tatiana Clouthier Carrillo, Andrés Mijes Lovera, Waldo Fernández González y Judith Díaz Delgado.

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Flores busca la gubernatura tras su derrota de 2021

La exalcaldesa obtuvo el 14% de la votación en los comicios estatales de 2021, donde triunfó Samuel García Sepúlveda. REUTERS/Daniel Becerril

La nueva coordinadora fue candidata de la coalición Juntos Haremos Historia a la gubernatura de Nuevo León en 2021. Obtuvo alrededor de 14% de los votos y terminó en cuarto sitio, por debajo de Samuel García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano; Adrián de la Garza, del PRI, y Fernando Larrazábal, del PAN.

García ganó esa elección con cerca de 36% de los sufragios. Su campaña se apoyó en redes sociales, el voto joven y un discurso sobre el “nuevo Nuevo León”, el combate al centralismo y la confrontación con los partidos tradicionales.

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La candidatura de Clara Luz Flores enfrentó cuestionamientos después de la difusión de un video de una reunión que sostuvo años antes con Keith Raniere, fundador de NXIVM. Raniere fue condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con explotación sexual, tráfico de personas y pornografía infantil.

Aunque originaria de Coahuila, Clara Luz Flores ha residido gran parte de su vida en Nuevo León. REUTERS/Daniel Becerril

Flores negó inicialmente conocer a Raniere. Después reconoció públicamente que había mentido al negar esa relación, ofreció disculpas y afirmó que tomó un curso de superación personal sin conocer las actividades ilícitas de la organización.

El episodio fue utilizado por sus adversarios durante la elección de 2021. A los señalamientos se sumaron divisiones dentro de Morena, críticas de militantes por su trayectoria en el PRI, la presencia de operadores priistas en su campaña y su distanciamiento inicial de la imagen del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

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Flores nació el 27 de enero de 1974 en Monclova, Coahuila, y reside en Nuevo León desde los 15 años. Estudió Ciencias Jurídicas en la Universidad Regiomontana y cursó un doctorado en Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza, España.