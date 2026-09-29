Expertos revelan cuáles son las razas de perros más robadas y cómo prevenirlo

Un hombre con capucha intenta desatar la correa de un perro pomerania que permanece amarrado frente a una tienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Sin duda en la actualidad los perros son más que simples mascotas, pues forman parte de la familia como un integrante más.

Es debido este gran valor que tienen para las personas que su robo también ha tenido un incremento notable, ya que ahora las personas están dispuestas a pagar grandes sumas por recuperarlos.

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Aunque no existen muchas cifras oficiales al respecto, un estudio de HelloSafe, empresa de asesoramiento sobre finanzas y seguros, realizó un análisis propio en el que identificó nueve razas de perros como las más robadas en la CDMX.

El informe busca alertar a las familias sobre el riesgo que enfrentan sus mascotas, sin importar su tamaño, costo o características físicas.

HelloSafe analizó reportes de robo que ha habido en la capital y logró identificar las razas de perros que más se roban. Cabe mencionar que expertos consultados por la firma, también revelaron que los robos suelen tener tres objetivos principales: reventa, cobro de rescate y adquirir perros para peleas.

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Entre las razas de perros y las razones por las que suelen robarlos, se encuentran las siguientes:

Un pug, un maltés, un chihuahua, un yorkshire terrier y un shih tzu posan relajadamente en la alfombra de un luminoso apartamento, mostrando la armoniosa convivencia de diversas razas pequeñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Razas que roban para revender

Debido a que son razas muy cotizadas para compra en el mercado, son razas que suelen ser robadas para reproducir y vender de manera ilegal.

Labrador Husky Bulldog inglés

Un perro Labrador retriever, un Husky siberiano y un Bulldog inglés se encuentran en un sendero rodeado de árboles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Razas que roban para pedir rescate

Debido a que suelen ser razas muy apreciadas por sus dueños, estas razas suelen ser sustraídas para pedir dinero a cambio de ellos.

Pomerania Chihuahua Bulldog francés

Un pomerania, un chihuahua y un bulldog francés reposan juntos sobre una manta tejida en una terraza de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Razas que roban para pelea

Desgraciadamente, las peleas de perros son un negocio ilegal que suele dejar mucho dinero, por lo que, aunque en menor medida, también hay razas de perros que suelen ser sustraídas con ese fin.

Rottweiler Pitbull Bull Terrier Inglés

Un Rottweiler, un Pitbull y un Bull Terrier Inglés permanecen sentados en un camino de piedra rodeado de árboles durante la época de otoño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medidas para prevenir el robo de tu perro

Como se mencionó antes, desgraciadamente el robo de perros es un delito que ha crecido en los últimos años.

Por esta razón, especialistas señalan cuales son algunas de las principales medidas que puedes tomar para prevenirlo.

No lo dejes solo en la calle. Evita amarrarlo afuera de tiendas, restaurantes o viviendas. Tampoco lo dejes sin supervisión en parques, patios abiertos o dentro de un vehículo.

Pasea con correa y arnés seguro. Usa equipo en buen estado y mantén distancia de personas que intenten acercarse con insistencia. Si alguien pregunta demasiado sobre su raza, precio o rutina, evita dar información.

Identifícalo de dos formas. Colócale placa con teléfono actualizado y consulta con un veterinario sobre el microchip. Este dispositivo permite acreditar la identificación del animal cuando es localizado.

Protege los accesos de tu casa. Revisa rejas, puertas y cerraduras. No permitas que el perro permanezca solo en azoteas, cocheras o jardines visibles desde la calle.

No publiques tu ubicación en tiempo real. Las fotos y videos en redes sociales pueden revelar rutas de paseo, horarios, domicilio o lugares que frecuentan.

Ten un expediente actualizado. Guarda fotos recientes desde varios ángulos, cartilla veterinaria, número de microchip, señas particulares y documentos de adopción o compra. Esa información ayuda a acreditar la propiedad y presentar una denuncia.

Define una rutina de seguridad con paseadores o cuidadores. Verifica su identidad, evita entregarles llaves sin referencia y establece horarios, rutas y una forma de comunicación.

Desconfía de ofertas de reproducción, compra o sesiones fotográficas. No entregues al perro a desconocidos ni aceptes encuentros en sitios aislados. Si necesitas venderlo, adoptarlo o cruzarlo, verifica datos y realiza el proceso con acompañamiento.

Si el perro desaparece, reúne de inmediato fotografías, señas particulares, datos del microchip y documentos de propiedad.

Presenta la denuncia ante la autoridad local y alerta a veterinarias, refugios y vecinos. Si alguien exige dinero para devolverlo, no envíes depósitos sin que la autoridad intervenga.

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En el caso de la Ciudad de México, la Ley de Protección y Bienestar de los Animales establece que las personas con perros o gatos deben ser inscritos en el Registro Único de Animales de Compañía (RUAC) y colocarles un chip de identificación.

La medida busca facilitar la recuperación de mascotas extraviadas y permitir que las autoridades identifiquen a propietarios involucrados en abandono o maltrato animal.

El dispositivo contiene un número de serie único y datos del propietario, como dirección y teléfono, pero no funciona como GPS.

La información solo puede consultarse con un lector, generalmente en veterinarias o dependencias de autoridad; por ello, es necesario mantenerla actualizada para contactar al responsable cuando una mascota perdida sea escaneada.

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El costo depende del proveedor. La empresa Petzer ofrece la colocación a domicilio por $900, aunque se recomienda confirmar el precio vigente y verificar que el chip pueda registrarse en el portal del RUAC antes de contratar el servicio.

La ausencia del dispositivo puede derivar en multas, mientras que para recuperar a un perro extraviado también se aconseja colocar anuncios, revisar redes sociales de organizaciones protectoras e informarles que la mascota cuenta con chip.