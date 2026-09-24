Ley de Economía Digital: pagar con QR en 3 pasos, la apuesta del gobierno contra el efectivo

La iniciativa aprovecharía SPEI y CODI, dos plataformas ya disponibles, para ampliar las transferencias electrónicas y reducir gradualmente el uso de dinero físico en actividades estratégicas como gasolineras y carreteras (Takenos)

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El gobierno federal presentó los alcances de la Ley de Economía Digital, una iniciativa que busca acelerar los pagos digitales en México aprovechando infraestructura que, según se explicó durante la conferencia matutina, ya existe en el país: SPEI (el sistema de transferencias interbancarias del Banco de México) y CODI, la aplicación que permite realizar esos pagos mediante código QR.

De acuerdo con lo expuesto, México partiría con ventaja frente a países como India o Brasil, que tuvieron que construir desde cero su infraestructura de transferencias.

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Cómo funciona CODI en solo 3 pasos

Según se detalló, pagar con esta herramienta requeriría únicamente:

Abrir la opción CODI en la app del banco.

Generar o escanear un código QR con el monto de la compra.

Confirmar el pago, que se procesaría de forma inmediata.

El Banco de México —responsable directo del desarrollo, según se aclaró en la presentación— estimaría el tiempo total de la operación en entre cuatro y cinco segundos.

Comercios: tres formas de cobrar

Para negocios y pequeños comercios, se explicaron tres mecanismos para recibir pagos:

Un QR estático exhibido en el mostrador.

Un QR dinámico generado desde el celular del vendedor con el monto ya cargado.

Una pantalla en caja (como en supermercados) que genera el código al momento del cobro.

Se subrayó que, por ley, ni SPEI ni CODI cobran comisiones, ni al cliente ni al comercio.

Cuentas bancarias: el límite podría subir a 135 mil pesos

Uno de los puntos centrales sería la llamada cuenta “N II Bis”, un esquema simplificado que podría abrirse de forma remota con una sola identificación. Actualmente su límite es de 25 mil pesos en efectivo; con la incorporación de transferencias digitales, ese tope subiría hasta 135 mil pesos, lo que —se dijo— beneficiaría a trabajadores independientes como plomeros o electricistas.

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Plazos y siguientes pasos

Conforme a los lineamientos del Banco de México, las instituciones financieras tendrían hasta diciembre para implementar CODI, aunque se mencionó que varios bancos lo tendrían listo antes del Buen Fin, es decir, en la primera quincena de noviembre.

La ley también contempla la digitalización de pagos en gobiernos y una eliminación gradual del efectivo en sectores estratégicos, comenzando —según lo anunciado— por gasolineras y carreteras.

*Información en desarrollo