Metro CDMX aclara video viral de una persona que dañó un validador en la estación Guerrero: ocurrió en abril

Una persona se inclina y se golpea repetidamente contra la estructura metálica del torniquete en la estación Guerrero del STC. (Crédito: redes sociales)

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Una persona dañó un validador ubicado en la zona de torniquetes de la estación Guerrero de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México. El incidente ocurrió el pasado 1 de abril, aunque el video volvió a circular en redes sociales y generó la impresión de que se trataba de un hecho reciente.

En las imágenes se observa a la persona aparentemente actuar de manera errática mientras ocasiona daños al equipo. La grabación muestra el momento en que permanece en la zona de acceso de la estación y arremete contra el validador, sin que el material permita establecer qué motivó su comportamiento.

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El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro confirmó que las imágenes corresponden al 1 de abril y aclaró que los hechos no son recientes. Entonces, personal de Seguridad del Metro detectó a la persona en la zona de torniquetes y, ante lo ocurrido, activó los protocolos establecidos.

Posteriormente, la persona fue puesta a disposición de las autoridades competentes, informó el organismo. El Metro no precisó qué autoridad recibió el caso ni dio a conocer cuál fue la situación jurídica de la persona después de su presentación.

El comunicado tampoco detalla el alcance de los daños ocasionados al validador, si el equipo tuvo que ser reparado o sustituido ni cuánto habría costado la afectación.

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(Crédito: redes sociales)

Incidentes captados en video han vuelto a exhibir altercados dentro del Metro

El episodio de Guerrero se suma a otros incidentes ocurridos durante 2026 que fueron grabados por usuarios y posteriormente difundidos en redes sociales. Los casos son distintos entre sí, pero tienen en común que las imágenes permitieron documentar conductas que generaron conflictos, daños o intervención de personal de seguridad.

El 13 de enero, un video mostró una pelea entre un policía y un hombre en las inmediaciones de la estación San Antonio Abad, de la Línea 2. De acuerdo con la información difundida entonces, el hombre se encontraba aparentemente alterado y el enfrentamiento ocurrió en el exterior de la estación. La SSC posteriormente explicó la intervención de su elemento.

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En febrero, datos obtenidos vía transparencia mostraron la dimensión de las riñas dentro de la red. La Subdirección General de Operación del STC reportó 686 casos registrados entre 2023 y lo que iba de 2026 en seis estaciones identificadas con mayor incidencia, entre ellas Guerrero, de la Línea 3. El organismo señaló que los horarios con más reportes eran alrededor de las 08:30, 14:00, 18:00 y 19:00 horas.

(Crédito: Metro CDMX)

El 27 de febrero, el Metro informó sobre un caso distinto: un hombre fue captado cuando sustraía cable de la zona de vías entre Pantitlán y Agrícola Oriental, en la Línea A. La grabación fue difundida en redes y el STC señaló que la intervención de personal de Seguridad Industrial, Protección Civil, Vigilancia y Policía Auxiliar provocó una afectación aproximada de 20 minutos en el suministro eléctrico y la señalización.

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En marzo también circularon imágenes de un hombre realizando actos obscenos en el último vagón de la Línea 3. Una publicación difundida el 7 de marzo en X señaló que el comportamiento ocurrió frente a usuarios y generó reclamos para reforzar la vigilancia. La publicación corresponde a un reporte de redes sociales, por lo que el caso debe distinguirse de aquellos en los que el Metro emitió una confirmación oficial.

(Captura de pantalla video redes sociales)

El 4 de abril, un día después del incidente que ahora volvió a circular por el caso del validador, usuarias de la Línea 2 grabaron y reportaron el comportamiento de un conductor durante un recorrido entre Tasqueña y Cuatro Caminos. Las pasajeras señalaron que el operador realizaba frenados intempestivos y que en algún momento parecía haberse desvanecido sobre el tablero de control. El Metro informó que el reporte fue atendido y que se verificaría la actuación del conductor; posteriormente señaló que no fue encontrado con signos de haber ingerido bebidas alcohólicas.

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El 11 de abril apareció otro video relacionado con un comportamiento inusual dentro de la red. En las imágenes se observa a un hombre provocando un incendio dentro de un vagón de la Línea B. El STC respondió que no tenía registro del incidente, que durante su revisión operativa no encontró daños en los trenes y que reforzaría la vigilancia en trenes, andenes y accesos.

En mayo, un incidente en la terminal Buenavista de la Línea B también quedó registrado en video. El 30 de mayo, tres personas fueron señaladas por intentar ingresar sin pagar y posteriormente agredir a policías; las imágenes muestran a uno de los hombres resistiéndose y a una mujer que también confrontó a los agentes. El Metro informó que las tres personas fueron remitidas al juez cívico.

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El 30 de junio, otro video mostró una pelea entre dos usuarios dentro de un tren de la Línea 1. Las imágenes difundidas en redes muestran a ambos hombres intercambiando golpes cuando el convoy llegaba a una estación.

En julio se registró uno de los casos con daños materiales más notorios del año. El 9 de julio, integrantes de un colectivo realizaron destrozos en las estaciones Hidalgo y Bellas Artes de la Línea 2, donde fueron dañados seis faroles, un candelabro y cámaras de videovigilancia. La Fiscalía capitalina abrió una carpeta de investigación tras la denuncia presentada por el Metro; posteriormente, el organismo estimó los daños entre 250 mil y 300 mil pesos.

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Aunque los episodios ocurrieron en distintas líneas y bajo circunstancias diferentes, las grabaciones muestran cómo algunos incidentes dentro del Metro terminan adquiriendo una segunda vida en redes sociales. En el caso de Guerrero, el STC intervino para precisar que el video que volvió a circular en septiembre corresponde a un hecho registrado casi seis meses antes.

El Metro mantiene vigilancia en accesos, pasillos y andenes

El STC señaló, al aclarar el video de Guerrero, que mantiene vigilancia permanente en andenes, pasillos y torniquetes para atender solicitudes de apoyo. También exhortó a las personas usuarias a reportar cualquier conducta indebida o situación anómala durante sus viajes.

La información oficial sobre el caso del validador se limita a la fecha del incidente, el lugar, los daños ocasionados al equipo, la intervención del personal de Seguridad y la puesta a disposición de la persona ante las autoridades competentes. No se han proporcionado más detalles sobre el procedimiento posterior.

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