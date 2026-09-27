Receta de sopa de elote con rajas: platillo mexicano lleno de sabor casero

La sopa de elote con rajas reúne el dulzor suave del maíz, el aroma tostado del chile poblano y un caldo de jitomate lleno de sabor. Es una receta reconfortante, sencilla y perfecta para servir caliente en los días frescos.
En la cocina mexicana, las rajas de chile poblano suelen acompañarse con elote, cebolla y queso. Esta combinación también aparece en guarniciones y sopas caseras, con pequeñas variaciones según cada familia.
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Receta de sopa de elote con rajas
Es una sopa caldosa con granos de elote, rajas de chile poblano, jitomate, cebolla y epazote. La técnica consiste en sofreír las verduras antes de añadir el caldo, para concentrar su sabor.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 30 minutos.
- Preparación: 15 minutos.
- Cocción: 15 minutos.
Ingredientes
- 1 cucharada de aceite vegetal.
- ¼ de cebolla, picada finamente.
- 1 diente de ajo, picado finamente.
- ¾ de taza de granos de elote blanco.
- 2 jitomates, cortados en dados.
- ¾ de taza de rajas de chile poblano.
- 1 litro de agua.
- 2 cubos de concentrado de tomate con pollo.
- 1 rama de epazote, limpia.
- 100 g de queso Oaxaca, cortado en dados.
Cómo hacer sopa de elote con rajas, paso a paso
- Calienta el aceite en una olla a fuego medio.
- Añade la cebolla y el ajo. Sofríe durante 2 o 3 minutos, hasta que la cebolla quede transparente.
- Incorpora los granos de elote. Cocina durante 3 minutos y remueve para que tomen sabor.
- Agrega el jitomate y las rajas de chile poblano. Sofríe las verduras durante 10 minutos, hasta que el jitomate se ablande.
- Vierte el agua y añade los cubos de concentrado de tomate con pollo.
- Incorpora el epazote y mezcla con cuidado.
- Deja cocer a fuego medio hasta que los vegetales estén tiernos. Prueba el caldo y ajusta el punto de sal si es necesario.
- Retira la rama de epazote.
- Sirve la sopa muy caliente y añade los dados de queso Oaxaca en cada plato.
- Incorpora el queso justo al servir, para que conserve parte de su textura y se funda ligeramente con el calor.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 194 kcal.
- Carbohidratos: 11,6 g.
- Proteínas: 9,3 g.
- Grasas: 12,9 g.
- Grasas saturadas: 6 g.
- Fibra: 1,7 g.
- Sodio: 1.500,3 mg.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda la sopa en un recipiente hermético dentro de la nevera durante un máximo de 3 días.
Si es posible, conserva el queso aparte y añádelo al recalentar. Calienta cada ración a fuego medio hasta que esté bien caliente.
También puedes congelar la sopa sin el queso durante un máximo de 2 meses. Descongélala en la nevera y caliéntala poco a poco para evitar que pierda textura.
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