México

Receta de sopa de elote con rajas: platillo mexicano lleno de sabor casero

Esta receta es reconfortante, sencilla y perfecta para servir caliente en los días frescos

Un hombre muestra en la cocina el proceso de elaboración de una sopa a base de verduras, granos de elote, calabacitas y chiles poblanos asados. En las imágenes se observa la preparación de los ingredientes, la cocción del caldo en una olla sobre la estufa y el plato servido en un tazón rojo al final del procedimiento. (@Sazonando a mi Estilo)
Guardar

La sopa de elote con rajas reúne el dulzor suave del maíz, el aroma tostado del chile poblano y un caldo de jitomate lleno de sabor. Es una receta reconfortante, sencilla y perfecta para servir caliente en los días frescos.

En la cocina mexicana, las rajas de chile poblano suelen acompañarse con elote, cebolla y queso. Esta combinación también aparece en guarniciones y sopas caseras, con pequeñas variaciones según cada familia.

PUBLICIDAD

Un plato hondo con sopa de elote, rajas de chile y queso panela junto a una jarra de barro y limones sobre una mesa de madera.
Una sopa de granos de elote servida con rajas de chile poblano y queso panela reposa sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de sopa de elote con rajas

Es una sopa caldosa con granos de elote, rajas de chile poblano, jitomate, cebolla y epazote. La técnica consiste en sofreír las verduras antes de añadir el caldo, para concentrar su sabor.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 30 minutos.
  • Preparación: 15 minutos.
  • Cocción: 15 minutos.

Ingredientes

  1. 1 cucharada de aceite vegetal.
  2. ¼ de cebolla, picada finamente.
  3. 1 diente de ajo, picado finamente.
  4. ¾ de taza de granos de elote blanco.
  5. 2 jitomates, cortados en dados.
  6. ¾ de taza de rajas de chile poblano.
  7. 1 litro de agua.
  8. 2 cubos de concentrado de tomate con pollo.
  9. 1 rama de epazote, limpia.
  10. 100 g de queso Oaxaca, cortado en dados.

Cómo hacer sopa de elote con rajas, paso a paso

  1. Calienta el aceite en una olla a fuego medio.
  2. Añade la cebolla y el ajo. Sofríe durante 2 o 3 minutos, hasta que la cebolla quede transparente.
  3. Incorpora los granos de elote. Cocina durante 3 minutos y remueve para que tomen sabor.
  4. Agrega el jitomate y las rajas de chile poblano. Sofríe las verduras durante 10 minutos, hasta que el jitomate se ablande.
  5. Vierte el agua y añade los cubos de concentrado de tomate con pollo.
  6. Incorpora el epazote y mezcla con cuidado.
  7. Deja cocer a fuego medio hasta que los vegetales estén tiernos. Prueba el caldo y ajusta el punto de sal si es necesario.
  8. Retira la rama de epazote.
  9. Sirve la sopa muy caliente y añade los dados de queso Oaxaca en cada plato.
  10. Incorpora el queso justo al servir, para que conserve parte de su textura y se funda ligeramente con el calor.
Infografía con ingredientes como elote, jitomate y chiles arriba, y seis ilustraciones que detallan los pasos de cocción en sartén, olla y plato.
Una infografía de Infobae detalla los pasos para cocinar sopa de elote con rajas, desde el sofrito de las verduras hasta la adición del queso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 194 kcal.
  • Carbohidratos: 11,6 g.
  • Proteínas: 9,3 g.
  • Grasas: 12,9 g.
  • Grasas saturadas: 6 g.
  • Fibra: 1,7 g.
  • Sodio: 1.500,3 mg.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda la sopa en un recipiente hermético dentro de la nevera durante un máximo de 3 días.

Si es posible, conserva el queso aparte y añádelo al recalentar. Calienta cada ración a fuego medio hasta que esté bien caliente.

También puedes congelar la sopa sin el queso durante un máximo de 2 meses. Descongélala en la nevera y caliéntala poco a poco para evitar que pierda textura.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

sopaeloterajasgastronomía mexicanamexico-recetasmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Exatlón México: Filtran nombre de quien sale eliminado hoy domingo 27 de septiembre 2026

Circulan varios nombres entre las atletas del Equipo Azul y del Equipo Rojo que podrían despedirse hoy de la competencia

Exatlón México: Filtran nombre de quien sale eliminado hoy domingo 27 de septiembre 2026

Apio Quijano encara a Shanik Berman por insultos a su familia y mascota durante la grabación de un podcast

Tras acusar a Shanik Berman de faltarle al respeto a su familia y a su mascota, Apio Quijano canceló el estreno de Pipiris Nights con la periodista, quien pidió disculpas argumentando que buscaba rating

Apio Quijano encara a Shanik Berman por insultos a su familia y mascota durante la grabación de un podcast

Domingo de bloqueos en CDMX: Reforma y Eje Central están cerrados y así puedes evitarlos

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Domingo de bloqueos en CDMX: Reforma y Eje Central están cerrados y así puedes evitarlos

Suprema Corte inicia en Monterrey la segunda etapa de los Diálogos por la Justicia Abierta

El busca acercar al Poder Judicial de la Federación con la sociedad mediante la recepción de propuestas

Suprema Corte inicia en Monterrey la segunda etapa de los Diálogos por la Justicia Abierta

La psicología coincide en pegar imanes en el refrigerador ayuda a las personas a construir identidad

Un imán de Roma, Nueva York, Sídney o París no se limita a señalar un destino visitado, también remite a la personalidad y gustos de quien habita ese hogar

La psicología coincide en pegar imanes en el refrigerador ayuda a las personas a construir identidad
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 27 de septiembre: cae “Bebo”, operador financiero de Los Metros y vinculado al tráfico de combustible

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 27 de septiembre: cae “Bebo”, operador financiero de Los Metros y vinculado al tráfico de combustible

Confiscan casi 3 mil dosis de droga tras cuatro cateos en Michoacán: hay 7 detenidos

Emma Coronel, esposa de “El Chapo” Guzmán, es captada bailando muy cerca de cantante de regional mexicano

Cae un miembro de "Los Vallarta" luego de apuñalar a un hombre en Ecatepec

Amenazan con narcomanta al alcalde de Ojocaliente tras explosión de coche bomba en comandancia municipal: hay un detenido

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: Filtran nombre de quien sale eliminado hoy domingo 27 de septiembre 2026

Exatlón México: Filtran nombre de quien sale eliminado hoy domingo 27 de septiembre 2026

Apio Quijano encara a Shanik Berman por insultos a su familia y mascota durante la grabación de un podcast

Tianguis del Pulque y la Cerveza llega a Tlatelolco por Día de Muertos: fechas y sede

Emma Coronel, esposa de “El Chapo” Guzmán, es captada bailando muy cerca de cantante de regional mexicano

Eduin Caz desmiente ataques a Mariana Ochoa y responde al supuesto “apadrinamiento” a Ese Pérez en La Casa de los Famosos México

DEPORTES

Gilberto Mora sorprende a la prensa peruana antes del México vs. Perú: “Es impresionante”

Gilberto Mora sorprende a la prensa peruana antes del México vs. Perú: “Es impresionante”

Isaac del Toro finaliza en el quinto lugar dentro del Mundial de Ciclismo de Ruta

China Open 2026: cuándo y dónde ver EN VIVO el torneo de tenis desde México

México vs Perú: estos son los jugadores y entrenadores peruanos que han pasado por la Liga MX

Revelan nuevos detalles sobre una posible pelea del Camarón Zepeda en el Estadio Nemesio Diez: “Solamente es ponerse de acuerdo”