Receta de sopa de elote con rajas: platillo mexicano lleno de sabor casero

Un hombre muestra en la cocina el proceso de elaboración de una sopa a base de verduras, granos de elote, calabacitas y chiles poblanos asados. En las imágenes se observa la preparación de los ingredientes, la cocción del caldo en una olla sobre la estufa y el plato servido en un tazón rojo al final del procedimiento. (@Sazonando a mi Estilo)

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La sopa de elote con rajas reúne el dulzor suave del maíz, el aroma tostado del chile poblano y un caldo de jitomate lleno de sabor. Es una receta reconfortante, sencilla y perfecta para servir caliente en los días frescos.

En la cocina mexicana, las rajas de chile poblano suelen acompañarse con elote, cebolla y queso. Esta combinación también aparece en guarniciones y sopas caseras, con pequeñas variaciones según cada familia.

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Una sopa de granos de elote servida con rajas de chile poblano y queso panela reposa sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de sopa de elote con rajas

Es una sopa caldosa con granos de elote, rajas de chile poblano, jitomate, cebolla y epazote. La técnica consiste en sofreír las verduras antes de añadir el caldo, para concentrar su sabor.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos.

Preparación: 15 minutos.

Cocción: 15 minutos.

Ingredientes

1 cucharada de aceite vegetal. ¼ de cebolla, picada finamente. 1 diente de ajo, picado finamente. ¾ de taza de granos de elote blanco. 2 jitomates, cortados en dados. ¾ de taza de rajas de chile poblano. 1 litro de agua. 2 cubos de concentrado de tomate con pollo. 1 rama de epazote, limpia. 100 g de queso Oaxaca, cortado en dados.

Cómo hacer sopa de elote con rajas, paso a paso

Calienta el aceite en una olla a fuego medio. Añade la cebolla y el ajo. Sofríe durante 2 o 3 minutos, hasta que la cebolla quede transparente. Incorpora los granos de elote. Cocina durante 3 minutos y remueve para que tomen sabor. Agrega el jitomate y las rajas de chile poblano. Sofríe las verduras durante 10 minutos, hasta que el jitomate se ablande. Vierte el agua y añade los cubos de concentrado de tomate con pollo. Incorpora el epazote y mezcla con cuidado. Deja cocer a fuego medio hasta que los vegetales estén tiernos. Prueba el caldo y ajusta el punto de sal si es necesario. Retira la rama de epazote. Sirve la sopa muy caliente y añade los dados de queso Oaxaca en cada plato. Incorpora el queso justo al servir, para que conserve parte de su textura y se funda ligeramente con el calor.

Una infografía de Infobae detalla los pasos para cocinar sopa de elote con rajas, desde el sofrito de las verduras hasta la adición del queso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 194 kcal.

Carbohidratos: 11,6 g.

Proteínas: 9,3 g.

Grasas: 12,9 g.

Grasas saturadas: 6 g.

Fibra: 1,7 g.

Sodio: 1.500,3 mg.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda la sopa en un recipiente hermético dentro de la nevera durante un máximo de 3 días.

Si es posible, conserva el queso aparte y añádelo al recalentar. Calienta cada ración a fuego medio hasta que esté bien caliente.

También puedes congelar la sopa sin el queso durante un máximo de 2 meses. Descongélala en la nevera y caliéntala poco a poco para evitar que pierda textura.

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